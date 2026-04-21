EQS-News: Shelly Group erzielt in den ersten drei Monaten 2026 starkes Wachstum

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Shelly Group erzielt in den ersten drei Monaten 2026 starkes Wachstum



11.05.2026 / 19:00 CET/CEST

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Shelly Group erzielt in den ersten drei Monaten 2026 starkes Wachstum



Konzernumsatz steigt um 25,9% auf EUR 33,3 Mio.

EBIT wächst überproportional um 30,4% auf EUR 8,6 Mio., EBIT-Marge von 25,9%

Nettoergebnis steigt um 33,5% auf EUR 7,5 Mio.

Free Cashflow steigt trotz Wachstumsinvestitionen und Investitionen in die neue Produktionsstätte um 77,5 % auf EUR 6,4 Mio.

Wachstum der Shelly Cloud-Nutzerbasis auf über 2,9 Millionen (31. Dezember 2025: 2,7 Millionen)

Installateur-Netzwerk wächst auf 6.700 – rund 1.400 Neuzugänge allein in den ersten drei Monaten 2026

Jahresprognose 2026 bestätigt: Umsatz EUR 195,0 Mio. bis EUR 205,0 Mio., EBIT EUR 47,0 Mio. bis EUR 52,0 Mio.



Sofia / München, 11. Mai 2026 – Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group”), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat in den ersten drei Monaten 2026 Umsatz und Ergebnis gesteigert. Die Shelly Group baute ihre Vertriebskanäle im DIY- und Professional-Segment weiter aus und stärkte ihre internationale Präsenz. Das Netzwerk professioneller Installateure wuchs im ersten Quartal um rund 1.400 auf 6.700 Mitglieder und unterstreicht die dynamische Entwicklung im Professional-Segment. Die Shelly Cloud-Nutzerbasis wuchs auf 2,9 Millionen aktive Nutzer (31. Dezember 2025: rund 2,7 Millionen).



Konzernzahlen (ungeprüft)

in EUR Mio. 3M/26 3M/25 ? Konzernumsatz 33,3 26,5 25,9 % EBIT 8,6 6,6 30,4% EBIT-Marge 25,9% 25,0% Nettoergebnis 7,5 5,6 33,5% Eigenkapitalquote 82,0% 80,3 % 2,1 % Operativer Cashflow 8,3 4,1 100,2% Free Cashflow 6,4 3,6 77,5 % Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 19,8 13,7 44,4%

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Hinweis: Der Vergleich von Eigenkapitalquote und Zahlungsmitteln bezieht sich auf die Stichtage 31. März 2026 und 31. Dezember 2025. Die Zahlen für den Dreimonatszeitraum 2026 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Umsatz- und Ergebniswachstum in den ersten drei Monaten 2026

Die Shelly Group erzielte in den ersten drei Monaten 2026 einen Anstieg des Konzernumsatzes um 25,9% auf EUR 33,3 Mio. und wuchs damit weiterhin deutlich schneller als der adressierte Markt. Das Bruttoergebnis stieg mit 42,9% überproportional auf EUR 20,4 Mio. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 61,1% (3M 2025: 53,8%). Der Anstieg reflektiert eine verbesserte Produktmischung sowie eine Neuklassifizierung von Marketing-Development-Fonds (MDF), die bisher innerhalb der Herstellungskosten erfasst wurden und nunmehr im Bereich Vertrieb und Marketing ausgewiesen werden. Das EBIT wuchs um 30,4% auf EUR 8,6 Mio., die EBIT-Marge auf 25,9% (3M 2025: 25,0%). Das Nettoergebnis stieg um 33,5% auf EUR 7,5 Mio.



Starke Cashflow-Entwicklung und Verbesserung des Working Capitals

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug in den ersten drei Monaten 2026 EUR 8,3 Mio. (3M 2025: EUR 4,1 Mio.). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente stiegen gegenüber dem Jahresende 2025 um 44,4% auf EUR 19,8 Mio. Die Eigenkapitalquote lag zum 31. März 2026 mit 82,0% auf einem hohen Niveau. Im Rahmen eines strukturierten Working-Capital-Programms wurden in den ersten drei Monaten erste Fortschritte erzielt: Die Debitorenlaufzeit (DSO) verbesserte sich um 24 Tage, Lieferantenvorauszahlungen wurden um mehr als 40% reduziert. Der Cash Conversion Cycle sank von 277 Tagen zum Jahresende 2025 auf 267 Tage und soll bis zum Jahresende 2026 auf einen Zielkorridor von 220 bis 240 Tagen weiter reduziert werden.



Produktportfolio und Vertriebsstruktur auf Kurs für zweite Jahreshälfte

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Das erwartete Wachstum im Geschäftsjahr 2026 wird sich weiterhin stärker auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren. Im ersten Quartal wurden der Shelly Plug M sowie der BLU Presence Sensor erfolgreich eingeführt. Für das zweite Quartal 2026 sind die Markteinführungen der Indoor-Kamera, des Plug C, des Loqed Pure Smart Locks sowie der smarten Leitungsschutzschalter (Pro & Mini) geplant. In der zweiten Jahreshälfte folgen weitere Produkte, darunter eine KI-gestützte Außenkamera, eine TRV Entry Series sowie weitere Ergänzungen des Portfolios. Parallel dazu wurde die internationale Vertriebsstruktur in vier neuen Märkten gestärkt: In Großbritannien, auf der Iberischen Halbinsel, in Frankreich sowie in Italien wurden lokale Teams aufgebaut. Das Installateur-Netzwerk wuchs im ersten Quartal allein um rund 1.400 auf 6.700 Mitglieder.

Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt der Verwaltungsrat die Prognose mit einem Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen EUR 195,0 Mio. und EUR 205,0 Mio. sowie einem EBIT zwischen EUR 47,0 Mio. und EUR 52,0 Mio. Das Wachstum wird sich dabei weiterhin stärker auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren.



Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group SE, zur Geschäftsentwicklung: „Das erste Quartal 2026 bestätigt unseren profitablen Wachstumskurs. Wir haben Umsatz und Ergebnis gesteigert, unsere Kapitalposition verbessert und die operative Basis für eine starke zweite Jahreshälfte gelegt. Mit den geplanten Produkteinführungen, dem weiteren Ausbau unseres Installateur-Netzwerks und einer zunehmend internationalen Vertriebsstruktur sehen wir uns gut positioniert, unsere Jahresprognose zu erfüllen.”



Earnings Call:

Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch sowie CFO Iliyana Krushkova werden die ungeprüften Konzernergebnisse für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2026 im Rahmen einer Webcast-Präsentation am 12. Mai 2026 um 09.00 Uhr MEZ (10.00 Uhr OEZ) erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter:

Shelly Group – Earnings Call 3M 2026.



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und Bestandteil des SDAX.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

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