EQS-News: Shelly Group gibt Bedingungen der Dividendenzahlung bekannt

EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Dividende

Shelly Group gibt Bedingungen der Dividendenzahlung bekannt



21.07.2026 / 16:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Shelly Group gibt Bedingungen der Dividendenzahlung bekannt



Sofia / München, 21. Juli 2026 – Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, gibt heute bekannt, dass der Verwaltungsrat in Umsetzung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29. Juni 2026 zur Dividendenausschüttung die folgenden Zahlungsbedingungen festgelegt hat:



Erster Auszahlungstermin – 28. Juli 2026

Letzter Zahlungstermin – 28. Juli 2027



Die Auszahlung der Dividende erfolgt über Central Depository AD und in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über das öffentliche Angebot von Wertpapieren und der Verordnung Nr. 8 vom 12. November 2003 über Central Depository, erlassen von der FSC. Für die Aktionäre, deren Wertpapierkonten im Register A des Central Depository /persönliche Konten/ eingetragen sind, wird die Dividende über die Filialen der DSK Bank AD ausgezahlt. Für Aktionäre, deren Wertpapierkonten im Register B des Central Depository /Kundenunterkonto bei einem Anlagevermittler/ eingetragen sind, wird die Dividende über den jeweiligen Anlagevermittler mit Unterstützung des Central Depository ausgezahlt.

Nach Ablauf der Dividendenzahlung und innerhalb von fünf Jahren danach kann jeder Aktionär, der seine Dividende nicht erhalten hat, diese von der Gesellschaft in bar oder per Banküberweisung auf ausdrücklichen Antrag an die Shelly Group SE erhalten. Nicht bezogene und nicht beanspruchte Dividenden werden nach Ablauf der fünfjährigen Verjährungsfrist den Rücklagen der Gesellschaft zugeführt.

Werbung

Mehr Informationen unter corporate.shelly.com.



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vertreibt IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität sowie ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Fernsteuerung und Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Smartphones, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern.

Neben dem Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Produktion über Auftragsfertiger. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH, Benelux, Nordics und Iberia sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

Werbung

Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und in den SDAX einbezogen.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de