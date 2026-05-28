EQS-News: Shelly Group richtet globale Marketingorganisation konsequent auf die nächste Phase der internationalen Skalierung aus
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EQS-News: Shelly Group SE
/ Schlagwort(e): Personalie
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Shelly Group richtet globale Marketingorganisation konsequent auf die nächste Phase der internationalen Skalierung aus
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Vor diesem Hintergrund hat Georgi Bonev mit Wirkung zum 1. Juni 2026 die Funktion des Chief Marketing Officer (CMO) übernommen. In dieser Rolle verantwortet er die Weiterentwicklung der globalen Marketingstrategie, die internationale Markenpositionierung sowie die Skalierung der internationalen Go-to-Market-Strukturen der Gesellschaft über die Consumer-, Retail- und Professional-Kanäle hinweg.
Der Fokus von Georgi Bonevs Tätigkeit bei der Shelly Group wird auf der weiteren Stärkung der globalen Markenwahrnehmung von Shelly, dem kontinuierlichen Ausbau des Pro-Segments, der Skalierung internationaler Marketingstrukturen sowie der Intensivierung der Kunden- und Partnerbindung innerhalb des Shelly-Ökosystems liegen. Darüber hinaus wird er die weitere internationale Expansion der Gesellschaft sowie die Entwicklung skalierbarer globaler Go-to-Market-Prozesse und -Strukturen unterstützen.
Georgi Bonev verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen strategisches Marketing, Markenführung und kommerzielle Unternehmensentwicklung in der globalen Consumer-Electronics- und Technologieindustrie. Zuletzt war er als SEE Marketing Director – Philips TV bei TP Vision tätig und verantwortete dort die Marketingaktivitäten in Südosteuropa. Zuvor bekleidete Georgi Bonev verschiedene internationale Führungspositionen bei Lenovo und Samsung Electronics mit regionaler Verantwortung für zahlreiche Märkte in Zentral- und Südosteuropa. Im Laufe seiner Karriere sammelte er umfassende Expertise in den Bereichen internationales Produktmarketing, Retail- und Channel-Entwicklung, Consumer Engagement sowie groß angelegte Markenpositionierung.
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Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vertreibt IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität sowie ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Fernsteuerung und Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Smartphones, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern.
Neben dem Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Produktion über Auftragsfertiger. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH, Benelux, Nordics und Iberia sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.
Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und in den SDAX einbezogen.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
02.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2338042
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2338042 02.06.2026 CET/CEST
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