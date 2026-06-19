EQS-News: Siltronic kehrt in den MDAX zurück

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Siltronic kehrt in den MDAX zurück



22.06.2026 / 11:02 CET/CEST

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Pressemitteilung



Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com

Siltronic kehrt in den MDAX zurück

München, 22. Juni 2026 – Die Aktie der Siltronic AG ist ab heute wieder im Börsenindex MDAX vertreten. Grundlage hierfür ist die positive Entwicklung der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den vergangenen Monaten. Mit der Aufnahme zählt Siltronic erneut zu den 50 größten börsennotierten Mid-Cap-Unternehmen in Deutschland. Darüber hinaus bleibt die Siltronic-Aktie weiterhin Bestandteil des TecDAX.

Dr. Michael Heckmeier, Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG, betont:

„Die erneute Aufnahme in den MDAX ist ein starkes Zeichen des Vertrauens der Kapitalmärkte in unsere Strategie und unsere langfristigen Wachstumsperspektiven – getragen von globalen Megatrends wie Künstlicher Intelligenz.“

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Die Aufnahme in den MDAX erfolgt im Rahmen der regulären Quartalsüberprüfung der Deutschen Börse AG. Maßgeblich für die Indexzugehörigkeit ist die Streubesitz-Marktkapitalisierung, also der Börsenwert der frei handelbaren Aktien.

Kontakt:

Verena Stütze

Leiterin Investor Relations & Communications

Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com



Unternehmensprofil:

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Hightech-Waferlösungen ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Wafer sind die Grundlage der Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen des digitalen Lebens – von Servern und Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Technologie, Innovationskraft und operative Exzellenz. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.300 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDax vertreten.