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EQS-News: Siltronic kehrt in den MDAX zurück

22.06.26 11:02 Uhr
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EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Siltronic kehrt in den MDAX zurück

22.06.2026 / 11:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung

Siltronic AG
Einsteinstraße 172
81677 München
www.siltronic.com

 

Siltronic kehrt in den MDAX zurück

München, 22. Juni 2026 – Die Aktie der Siltronic AG ist ab heute wieder im Börsenindex MDAX vertreten. Grundlage hierfür ist die positive Entwicklung der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den vergangenen Monaten. Mit der Aufnahme zählt Siltronic erneut zu den 50 größten börsennotierten Mid-Cap-Unternehmen in Deutschland. Darüber hinaus bleibt die Siltronic-Aktie weiterhin Bestandteil des TecDAX.

Dr. Michael Heckmeier, Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG, betont:

„Die erneute Aufnahme in den MDAX ist ein starkes Zeichen des Vertrauens der Kapitalmärkte in unsere Strategie und unsere langfristigen Wachstumsperspektiven – getragen von globalen Megatrends wie Künstlicher Intelligenz.“

Die Aufnahme in den MDAX erfolgt im Rahmen der regulären Quartalsüberprüfung der Deutschen Börse AG. Maßgeblich für die Indexzugehörigkeit ist die Streubesitz-Marktkapitalisierung, also der Börsenwert der frei handelbaren Aktien.

 

Kontakt:
Verena Stütze
Leiterin Investor Relations & Communications
Tel.: +49 (0)89 8564 3133
E-Mail: investor.relations@siltronic.com


Unternehmensprofil:

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Hightech-Waferlösungen ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Wafer sind die Grundlage der Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen des digitalen Lebens – von Servern und Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Technologie, Innovationskraft und operative Exzellenz. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.300 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDax vertreten.


22.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siltronic AG
Einsteinstr. 172
81677 München
Deutschland
Telefon: +49 89 8564 3133
Fax: +49 89 8564-3904
E-Mail: investor.relations@siltronic.com
Internet: www.siltronic.com
ISIN: DE000WAF3001
WKN: WAF300
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2350014

 
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