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EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 137.199 Orders im Mai

05.06.26 08:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
sino AG
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EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 137.199 Orders im Mai

05.06.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 5. Juni 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Mai 137.199 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 22,63 % gegenüber dem Vormonat (+54,04 % ggü. Mai 2025).
 
  Mai 2026 April 2026 Mai 2025
Orders gesamt 137.199 111.884 89.065
Wertpapier–Orders 136.256 108.351 81.686
Future–Kontrakte 5.078 19.333 14.419

Im Mai lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 216,29 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 8,86 % gegenüber dem Vormonat (+13,47 % ggü. Mai 2025). Per 31.05.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (+/-0 % ggü. Vormonat).
 

05.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2340040

 
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2340040  05.06.2026 CET/CEST

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