EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 77.128 Orders im September
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EQS-News: sino AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
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Düsseldorf, 7. Oktober 2026
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat September 77.128 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 2,86 % gegenüber dem Vormonat (-34,51 % ggü. September 2025).
Im September lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 181,91 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 3,33 % gegenüber dem Vormonat (+4,28 % ggü. September 2025). Per 30.09.2026 wurden bei der sino AG 313 Depots betreut (+0,97 % ggü. Vormonat).
07.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299008GFCQY16M45R85
|EQS News ID:
|2411326
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2411326 07.10.2026 CET/CEST
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