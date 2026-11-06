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EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 81.354 Orders im Oktober

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sino AG
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EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 81.354 Orders im Oktober

06.11.2026 / 08:00 CET/CEST
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Düsseldorf, 6. November 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Oktober 81.354 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 5,48 % gegenüber dem Vormonat (-52,84 % ggü. Oktober 2025).

  Oktober 2026 September 2026 Oktober 2025
Orders gesamt 81.354 77.128 172.494
Wertpapier–Orders 76.790 68.600 171.496
Future–Kontrakte 33.738 63.428 5.268

Im Oktober lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 187,88 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 3,28 % gegenüber dem Vormonat (-4,34 % ggü. Oktober 2025). Per 31.10.2026 wurden bei der sino AG 314 Depots betreut (+0,32 % ggü. Vormonat).
 

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06.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299008GFCQY16M45R85
EQS News ID: 2429442

 
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2429442  06.11.2026 CET/CEST

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