EQS-News: Sport auf der ISS: OHB qualifiziert Trainingsanzug für Experimente im All - „EasyMotion-2“ erforscht Maßnahmen gegen Muskelschwund in der Schwerelosigkeit

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Sport auf der ISS: OHB qualifiziert Trainingsanzug für Experimente im All - „EasyMotion-2“ erforscht Maßnahmen gegen Muskelschwund in der Schwerelosigkeit



25.08.2026 / 12:15 CET/CEST

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Werbung Bremen, 25. August 2026. Die französische ESA-Astronautin Sophie Adenot hat auf der Internationalen Raumstation ISS mit dem Experiment „EasyMotion-2“ begonnen. Ziel der Untersuchung ist es, den Nutzen von Elektromuskelstimulation (EMS) als ergänzende Trainingsmaßnahme gegen den Muskelabbau in der Schwerelosigkeit wissenschaftlich zu bewerten. Die dafür eingesetzten Trainingsanzüge wurden von der OHB System AG für den Einsatz im Weltraum qualifiziert.



Im Auftrag der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR wird das Experiment von der Charité – Universitätsmedizin Berlin durchgeführt. Weitere Partner sind die Europäische Weltraumorganisation ESA sowie die EMS GmbH, der Hersteller des EasyMotionSkin-Systems. Während der sechswöchigen Versuchsreihe trainiert Sophie Adenot mit einem EMS-Anzug, dessen integrierte Elektroden ausgewählte Muskelgruppen gezielt stimulieren. Ergänzend werden mit dem Messsystem MyotonPRO, das ebenfalls von OHB für die ISS qualifiziert wurde, Veränderungen der Muskelspannung und Muskelbeschaffenheit erfasst, um die Wirksamkeit des Trainings unter Weltraumbedingungen zu untersuchen.



Von der Technologiedemonstration zur wissenschaftlichen Validierung



Bereits vor Beginn ihrer “epsilon” Mission lernte Adenot das System bei einer Anprobe und Einweisung in der Luft- und Raumfahrtmedizinischen Forschungsanlage des DLR in Köln kennen. Dort wurde sie von den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie von Dr. Marco Berg, Projektleiter in der Abteilung Human Spaceflight bei OHB, mit dem System vertraut gemacht.



„Dass wir Sophie Adenot noch vor ihrem Flug persönlich in das System einweisen konnten und nun ihre Mission unterstützen, macht uns stolz. Die Qualifizierung solcher Systeme für den Einsatz im All erfordert umfassendes Raumfahrt-Know-how, höchste Zuverlässigkeit und ein tiefes Verständnis für die Anforderungen der Forschung. Genau diese Kompetenz bringt OHB seit vielen Jahren erfolgreich in internationale Human-Spaceflight-Projekte ein“, sagt Marco Berg.



Der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer hatte das „EasyMotion-2“-System bereits während seiner Mission „Cosmic Kiss“ erfolgreich auf der ISS erprobt. Nach dieser Technologiedemonstration steht nun die wissenschaftliche Validierung des zusätzlichen Trainingseffekts im Mittelpunkt. Im Auftrag der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR hat OHB insgesamt die Trainingsausrüstung für acht künftige Astronautinnen- und Astronautenmissionen beschafft, und qualifiziert sie für den Einsatz auf der ISS. Damit soll die Technologie in den kommenden Jahren weiteren Besatzungsmitgliedern der Raumstation zur Verfügung stehen.



Beitrag für die Raumfahrt von morgen



Die Ergebnisse des Experiments könnten dazu beitragen, Trainingsprogramme für Astronautinnen und Astronauten künftig effizienter zu gestalten. Gerade für Langzeitmissionen, etwa zum Mars, sind neue Ansätze gefragt, um Muskel- und Knochenabbau wirksam entgegenzuwirken und gleichzeitig wertvolle Zeit und Ressourcen an Bord zu sparen.

Mit der Qualifizierung des „EasyMotion-2“-Systems setzt OHB seine langjährige Unterstützung der Forschung auf der ISS fort. Als Industriepartner für astronautische Raumfahrtprojekte und mit wesentlichen Beiträgen zum europäischen ISS-Labormodul Columbus bringt das Unternehmen seine Expertise regelmäßig in die Vorbereitung und Durchführung wissenschaftlicher Missionen im All ein. Damit leistet OHB einen wichtigen Beitrag, um neue Technologien sicher und zuverlässig für den Einsatz im Weltraum verfügbar zu machen und Forschung unter den einzigartigen Bedingungen der Schwerelosigkeit zu ermöglichen.

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