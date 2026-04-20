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EQS-News: Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zu Q2-GJ2026-Ergebnissen am 4. Mai 2026

22.04.26 19:09 Uhr
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EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Konferenz
Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zu Q2-GJ2026-Ergebnissen am 4. Mai 2026

22.04.2026 / 19:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

CORPORATE NEWS                                                    

 

Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zu Q2-GJ2026-Ergebnissen am 4. Mai 2026

 

Koblenz, 22. April 2026 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) lädt Investoren und Analysten anlässlich der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse des 2. Quartals des Geschäftsjahr 2026 am 4. Mai 2026 um 10:30 Uhr zu einer Webkonferenz ein.

 

In der Webkonferenz wird der Vorstand der Stabilus SE anhand einer Präsentation die Entwicklung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (endet am 30.09.2026) vorstellen. Der Zwischenbericht H1 GJ2026 und die begleitende Präsentation werden am 4. Mai 2026 ab 7:00 Uhr auf der Webseite der Stabilus SE unter ir.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen verfügbar sein. Eine begleitende Corporate News wird am 4. Mai 2026 um 7:00 Uhr veröffentlicht.

 

Informationen zur Webkonferenz:

 

Datum: Montag, 4. Mai 2026

Zeit: 10:30 Uhr MESZ

Teilnehmer der Stabilus SE: Dr. Michael Büchsner (CEO), Andreas Jaeger (CFO)

Dauer: ca. 60 Minuten (inkl. Q&A)

Webcast:

Telefoneinwahldaten für aktive Teilnahme:

 

Um die Konferenz im Webbrowser verfolgen zu können, registrieren Sie sich bitte unter dem Webcast-Registrierungs-Link. Den Livestream der Konferenz finden Sie unter dem Livestream-Link.

 

Um aktiv an der Konferenz teilzunehmen und Fragen per Telefon zu stellen, melden Sie sich bitte unter dem Telefoneinwahl-Link an. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit den individuellen Einwahldaten.

 

Die Konferenzsprache ist Englisch. Weitere Informationen erhalten Sie auf der IR-Webseite der Gesellschaft unter ir.stabilus.com/de.

 

Investorenkontakt:
Andreas Schröder
Tel.: +49 261 8900 8198
E-Mail: anschroeder@stabilus.com
Web: ir.stabilus.com

 

Pressekontakt:
Peter Steiner
Tel.: +49 69 794090 27
E-Mail: stabilus@charlesbarker.de
Charles Barker Corporate Communications

 

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de.

 


22.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Deutschland
Telefon: +49 261 8900 0
E-Mail: investors@stabilus.com
Internet: group.stabilus.com
ISIN: DE000STAB1L8
WKN: STAB1L
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2312910

 
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2312910  22.04.2026 CET/CEST

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