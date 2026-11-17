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Starke Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten, getragen von der anhaltenden Dynamik im Segment Research. Prognose für 2026 angepasst



17.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Starke Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten, getragen von der anhaltenden Dynamik im Segment Research. Prognose für 2026 angepasst

Starke Geschäftsentwicklung mit 6,3 % organischem Umsatzwachstum und 7,7 % organischem Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses

Segment Research mit einem organischen Umsatzwachstum von 7,4 %; Zeitschriftenportfolio wächst dank Marktführerschaft in Open Access (OA) schneller als der Markt

Der Einsatz von KI beschleunigt den wissenschaftlichen Fortschritt. KI-Tools von Springer Nature tragen zur Vereinfachung des Publikationsprozesses bei, fördern die Verbreitung vertrauenswürdigen Wissens und tragen zur Wahrung der Forschungsintegrität bei

Free Cash Flow verbesserte sich um € 69 Millionen auf € 244 Millionen; Netto-Finanzschulden liegt bei € 1,2 Milliarden; Verschuldungsgrad bei 1,6x

Prognose 2026 angepasst: Organisches Umsatzwachstum von mindestens 6 % (zuvor: ca. 6 %) bei einer Verbesserung der organischen bereinigten operativen Ergebnismarge um mindestens 30 Basispunkte

Patric Somlo ist seit dem 3. November 2026 Chief Financial Officer (CFO)



Die vollständige Pressemitteilung 9M 2026 mit Anhang finden Sie hier.



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Berlin, 17. November 2026

Springer Nature erzielte in den ersten neun Monaten 2026 starke Ergebnisse. Die Umsatzerlöse stiegen auf € 1.469,3 Millionen (9M 2025: € 1.428,7 Millionen), was einem organischen Wachstum von 6,3 % entspricht. Wesentlicher Wachstumstreiber war das Segment Research mit einer anhaltenden Stärke im Zeitschriftengeschäft. Dazu trugen insbesondere die Full Open Access (FOA)-, Nature- und Springer-Portfolios bei.

Das bereinigte Betriebsergebnis stieg auf € 427,8 Millionen (9M 2025: € 408,3 Millionen) und verzeichnete damit ein organisches Wachstum von 7,7 %, bedingt durch einen vorteilhaften Produktmix und operative Skaleneffekte.

Frank Vrancken Peeters, der Vorstandsvorsitzende (Chief Executive Officer, CEO) von Springer Nature, sagte: „Unsere Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2026 wurde erneut vom Segment Research getragen. Diese anhaltende Dynamik beruht auf unserer führenden Position im Bereich Open Access, dem Einsatz KI-gestützter Tools und unseren kontinuierlichen Investitionen. Wir haben unsere Prognose angepasst und erwarten für den Konzern im Jahr 2026 nun ein organisches Wachstum von mindestens 6 % und eine Margenverbesserung um mindestens 30 Basispunkte.“

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Segmente

Das Segment Research verzeichnete Umsatzerlöse von € 1.145,4 Millionen (9M 2025: € 1.112,6 Millionen) mit einem organischen Umsatzwachstum von 7,4 %. Dies war vor allem auf die Entwicklung des Fachzeitschriftenportfolios zurückzuführen. Die Zahl der veröffentlichten Artikel stieg um rund 12 % und lag damit über dem geschätzten Marktwachstum von rund 8 % im gleichen Zeitraum.

In den ersten neun Monaten hatte Springer Nature die Vertragsverlängerungen für 2026 abgeschlossen; die neue Vertragsverlängerungsperiode, die im September begonnen hat, verläuft planmäßig.

Innerhalb dieses Zeitraums schloss das Unternehmen 23 neue transformative Vereinbarungen (Transformative Agreements, TAs) mit nationalen Konsortien, staatlichen Stellen und Forschungseinrichtungen ab, um den Übergang zu Open Access weiter voranzutreiben. Damit stieg die Gesamtzahl der zum Ende des Berichtszeitraums bestehenden TAs auf 105. Die transformativen Vereinbarungen von Springer Nature umfassen mittlerweile mehr als 4.500 Einrichtungen.

Bis Ende September hat das Unternehmen 54 neue Zeitschriften eingeführt, darunter Nature Progress Oncology; npj Nephrology; Scientific Reviews, eine multidisziplinäre Schwesterzeitschrift von Scientific Reports, die narrative Reviews veröffentlicht; BMC Sustainability; sowie 17 neue Titel der Discover-Reihe, darunter Discover Cybersecurity.

Springer Nature investiert weiterhin in KI und Technologie und baut dabei auf seine vertrauenswürdigen Marken, Inhalte und seine umfassende fachliche Expertise. KI treibt den wissenschaftlichen Fortschritt voran, und Springer Nature setzt Künstliche Intelligenz gezielt ein, um den Publikationsprozess weiterzuentwickeln, die Integrität der Forschung zu stärken und die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu verbessern.

In den ersten neun Monaten 2026 wurden mehr als 62 % aller Einreichungen über SNAPP, die integrierte KI-gestützte Publikationsplattform von Springer Nature, bearbeitet. Nature Research Assistant, ein KI-Tool für Forschende, das sich derzeit in der Beta-Phase befindet und aktuell von mehr als 25.000 Nutzern verwendet wird, liegt im Plan für die vorgesehene Einführung Anfang 2027. Die Kundenzufriedenheitswerte für Nature Research Assistant liegen weiterhin bei über 80 %, auch für neuere Funktionen wie Manuscript Adviser, die Anfang dieses Jahres eingeführt wurde.

Die Umsatzerlöse mit Büchern stiegen, wobei sowohl das Print- als auch das Digitalgeschäft zum Wachstum beitrugen. Nature Books, das neue Bücher-Imprint von Springer Nature, präsentierte im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse seine ersten Titel. Nature Books vereint die wissenschaftliche Fachkompetenz der internen Nature-Redaktion mit der führenden Stellung von Springer Nature im Bereich akademischer Bücher.

Die Umsatzerlöse im Servicegeschäft profitierten vom Wachstum bei Text- und Data-Mining-Lösungen (TDM) und neuen ARC3-Lizenzpartnerschaften mit Unternehmenskunden. Dem stand eine schwächere Entwicklung bei Werbe- und Talent Services gegenüber. ARC3 ermöglicht Kunden den Zugang zu vertrauenswürdigen wissenschaftlichen Inhalten in KI-gestützten Umgebungen.

Das bereinigte Betriebsergebnis im Segment Research stieg organisch um 8,4 % auf € 369,0 Millionen (9M 2025: € 351,5 Millionen) und übertraf damit das Umsatzwachstum im Berichtszeitraum. Dies war auf operative Skaleneffekte und Effizienzmaßnahmen zurückzuführen.

Springer Nature hat die Veräußerung seines Publikumsmediengeschäfts im Berichtszeitraum abgeschlossen. Scientific American wurde am 24. Juni 2026 von der LabX Media Group übernommen. Der Verkauf von Spektrum an GeraNova Bruckmann wurde am 31. Juli 2026 abgeschlossen.

Die gemeinsam veräußerten Publikumsmediengeschäfte trugen 2025 rund € 25 Millionen zum Umsatz des Segments Research bei. Die Transaktionen werden sich leicht positiv auf das bereinigte Betriebsergebnis auswirken.

Das Segment Health verzeichnete Umsatzerlöse von € 134,9 Millionen (9M 2025: € 135,9 Millionen) und ein organisches Umsatzwachstum von 0,5 %. Die Geschäftsentwicklung profitierte von einer Stabilisierung der Werbeausgaben, die durch eine schwächere Entwicklung im Veranstaltungsgeschäft in der DACH-Region ausgeglichen wurde. International Healthcare wuchs trotz anhaltender wirtschaftlicher und regulatorischer Unsicherheit, die die Marketingausgaben der Pharmaindustrie belastete, moderat. In den Niederlanden spiegelte die Umsatzentwicklung einen anspruchsvollen Vorjahresvergleich wider, da 9M 2025 von einer neuen Ausgabe des Schlichting-Spracherwerbstests profitiert hatte.

Das bereinigte Betriebsergebnis im Segment Health stieg organisch um 0,7 % auf € 25,8 Millionen (9M 2025: € 25,7 Millionen) und entwickelte sich damit weitgehend im Einklang mit dem organischen Umsatzwachstum.

Das Segment Education erzielte Umsatzerlöse von € 190,2 Millionen (9M 2025: € 181,1 Millionen), was einem organischen Wachstum von 4,4 % entsprach. Das Umsatzwachstum wurde von Argentinien, unterstützt durch staatliche Aufträge, dem südlichen Afrika und Polen getragen. Dem standen anspruchsvollere Bedingungen in Spanien und Mexiko teilweise gegenüber.

Auf berichteter Basis stiegen die Umsatzerlöse im Segment Education um 5,0 % und damit etwas stärker als das organische Wachstum, da sich die in den vergangenen Berichtszeiträumen belastenden Wechselkurseffekte umkehrten.

Das bereinigte Betriebsergebnis im Segment Education stieg organisch um 4,9 % auf € 32,9 Millionen (9M 2025: € 31,0 Millionen). Auf berichteter Basis erhöhte sich das bereinigte Betriebsergebnis um 6,2 %.

Ausblick

Im März hatte das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 5 % bis 6 % sowie eine Verbesserung der organischen bereinigten operativen Ergebnismarge um etwa 30 Basispunkte prognostiziert. Im August wurde die Prognose auf ein organisches Umsatzwachstum von rund 6 % und eine Verbesserung der organischen bereinigten operativen Ergebnismarge um mindestens 30 Basispunkte angepasst. Das Unternehmen hat diese Prognose nun erneut angepasst und erwartet ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 6 % sowie eine Verbesserung der organischen bereinigten operativen Ergebnismarge um mindestens 30 Basispunkte.

Patric Somlo, Vorstand Finanzen (Chief Financial Officer, CFO) von Springer Nature, sagte: „Ich habe mich sehr gefreut, Anfang November zu Springer Nature zu kommen und zu einer Mission beitragen zu können, die Wissen und Entdeckungen weltweit voranbringt. Die starke Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2026 zeigt die Stärke des Portfolios, der Plattformen und der Strategie des Unternehmens. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen die Strategie weiterhin diszipliniert umzusetzen, die Geschäftsentwicklung voranzutreiben und in langfristige Wachstumschancen zu investieren.“

Für weitere Informationen:

Investoren & Analysten Medien

Tom Waldron +44 7345 472955 Cornelius Rahn +49 30 82787 5892

tom.waldron@springernature.com cornelius.rahn@springernature.com

Eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten findet um 14:00 Uhr MEZ statt. Einzelheiten sind zu finden unter https://ir.springernature.com

Anmerkungen zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält Aussagen über die zukünftige Geschäftsentwicklung und strategische Ausrichtung des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „plant“, „Ziele“, „beabsichtigt“, „setzt fort“, „glaubt“, „schätzt“, „erwartet“, „geht davon aus“, „kann“, „wird“ oder „sollte“ sowie an deren Verneinungen oder vergleichbaren Formulierungen zu erkennen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Sie unterliegen gewissen Risiken und Schwankungen, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten. Diese sind in anderen Veröffentlichungen beschrieben, insbesondere im Risiko- und Chancenbericht des zusammengefassten Lageberichts, der im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens enthalten ist und auf der Website des Unternehmens verfügbar ist. Sollten sich diese Erwartungen und Annahmen als unzutreffend erweisen oder unvorhergesehene Risiken eintreten, kann der tatsächliche Geschäftsverlauf erheblich von den erwarteten Entwicklungen abweichen. Für die Richtigkeit dieser Prognosen übernehmen wir daher keine Haftung. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in sie gesetzt werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu überarbeiten, soweit sie nicht nach zwingendem Recht dazu verpflichtet ist.

Verwendung alternativer Kennzahlen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht gemäß IFRS dargestellt sind, einschließlich des bereinigten operativen Ergebnisses, der bereinigten operativen Ergebnismarge, der organischen bereinigten operativen Ergebnismarge, der organischen Veränderung, des Free Cashflows, des bereinigten EBITDA, der Nettofinanzverschuldung und des finanziellen Verschuldungsgrads (die „alternativen Leistungskennzahlen“). Diese Kennzahlen sind keine Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit nach IFRS und können Positionen ausschließen, die für das Verständnis und die Beurteilung der finanziellen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich sein können. Diese Kennzahlen sollten weder isoliert noch als Ersatz für nach IFRS ausgewiesene Kennzahlen zur Profitabilität, Liquidität oder Unternehmensentwicklung betrachtet werden. Hinsichtlich der Definition der alternativen Kennzahlen verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen auf Seite 33 des Geschäftsberichts 2025 unter den Überschriften „Wesentliche Kennzahlen“ und „Sonstige finanzielle Steuerungsgrößen“, der auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens verfügbar ist.

Markt- und Branchendaten

Bestimmte Markt-, Branchen- und Wettbewerbsdaten in dieser Mitteilung, einschließlich der geschätzten Marktwachstumsraten, basieren auf internen Untersuchungen und Schätzungen des Unternehmens, die nicht von einer unabhängigen Quelle überprüft wurden, oder auf Quellen Dritter, die das Unternehmen nicht eigenständig überprüft hat. Diese Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert oder korrigiert werden, und es sollte kein Vertrauen in sie gesetzt werden.

Ungeprüfte Informationen und Rundungen

Die Finanzinformationen in dieser Mitteilung sind ungeprüft und wurden nicht vom Wirtschaftsprüfer des Unternehmens geprüft. Aufgrund von Rundungen ergeben die in dieser Mitteilung angegebenen Zahlen möglicherweise nicht genau die angegebenen Summen, und die Prozentsätze spiegeln die absoluten Zahlen möglicherweise nicht exakt wider.

Über Springer Nature

Springer Nature ist einer der weltweit führenden Wissenschaftsverlage. Wir veröffentlichen eine der umfangreichsten Sammlungen an Zeitschriften und Büchern und setzen uns dafür ein, Forschungsergebnisse für alle frei verfügbar zu machen. Mit unseren führenden Marken, auf die seit über 180 Jahren Verlass ist, bieten wir technologiegestützte Produkte, Plattformen und Dienstleistungen an. So helfen wir Forschenden, neue Ideen zu entwickeln und ihre Entdeckungen zu teilen, unterstützen Gesundheitsfachkräfte dabei, auf dem neuesten Stand der medizinischen Forschung zu bleiben, und helfen Lehrenden, ihren Unterricht weiterzuentwickeln. Wir sind stolz darauf, den Fortschritt mitzugestalten. Gemeinsam mit der globalen Forschungsgemeinschaft arbeiten wir daran, Wissen zu teilen und die Welt, in der wir leben, besser zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie auf about.springernature.com und @SpringerNature.

[1]Organisch: Die organische Änderung schließt Effekte aus Veränderungen der Fremdwährungskurse und des Portfolios gegenüber dem Vorjahr aus. In 9M 2026 beinhalten die Portfolioveränderungen die Veräußerung von Consumer Media aus dem Segment Research.