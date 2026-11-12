EQS-News: Starkes Bestandsgeschäft im Segment „Markenarzneimittel“ treibt positive Geschäftsentwicklung

EQS-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

Starkes Bestandsgeschäft im Segment „Markenarzneimittel“ treibt positive Geschäftsentwicklung



12.11.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Starkes Bestandsgeschäft im Segment „Markenarzneimittel“ treibt positive Geschäftsentwicklung



Konzernumsatz steigt um 1,7 % auf 884,4 Mio. €.

Starkes organisches Wachstum im Segment „Markenarzneimittel“ sowie zusätzliche Umsatzbeiträge von den Firmen Mucos und F. Trenka.

Bereinigtes EBITDA wächst überproportional um 5,1 % auf 248,1 Mio. €; bereinigte EBITDA-Marge auf 28,0 % (+ 0,9 %-Punkte) verbessert.

Vorstand bestätigt Prognose für 2026 mit einem Konzernumsatz von 1.182 bis 1.218 Mio. € und einem bereinigten EBITDA zwischen 331 und 341 Mio. €.



Grünwald, 12. November 2026 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, veröffentlicht heute ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026.

Werbung

In den ersten neun Monaten 2026 erhöht sich der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 1,7 % auf 884,4 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 869,4 Mio. €). Wesentlicher Wachstumstreiber ist das Segment „Markenarzneimittel“, dessen Umsatz um 8,1 % zulegt. Hierzu tragen insbesondere das starke organische Wachstum im nationalen und internationalen Bestandsgeschäft sowie zusätzliche Umsatzbeiträge der neu erworbenen Mucos und F. Trenka bei. Gegenläufig entwickelte sich vor allem der planmäßige Rückgang der Umsätze im Segment „Parallelimport“.

Das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA steigt überproportional zum Umsatz um 5,1 % auf 248,1 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 236,0 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich entsprechend auf 28,0 % (Vorjahreszeitraum: 27,1 %). Das unbereinigte EBITDA beläuft sich auf 266,9 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 230,8 Mio. €) und entspricht einer Marge von 30,2 % (Vorjahreszeitraum: 26,5 %).

„Die Entwicklung in den ersten neun Monaten 2026 unterstreicht erneut die Stärke und Resilienz unseres Geschäftsmodells. Besonders erfreulich ist das anhaltende Wachstum des Segments ‚Markenarzneimittel‘, getragen von unserem Bestandsgeschäft und ergänzt durch die Beiträge unserer jüngsten Akquisitionen. Auf dieser starken Basis wollen wir unser Geschäft national wie international konsequent weiterentwickeln und zusätzliche Wachstumspotenziale erschließen. Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf sehen wir uns gut positioniert und bestätigen daher unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026“, so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.

Werbung

Segment „Markenarzneimittel“

Das Segment „Markenarzneimittel“ setzt seine positive Entwicklung in den ersten neun Monaten fort. Neben den zusätzlichen Umsatzbeiträgen von den Firmen Mucos und F. Trenka trägt insbesondere das organische Wachstum des Bestandsgeschäfts zur Entwicklung bei. Dabei liefern sowohl das deutsche Kerngeschäft als auch das internationale Geschäft wesentliche Wachstums- und Ergebnisbeiträge. Der Umsatz steigt in den ersten neun Monaten 2026 um 8,1 % auf 486,2 Mio. € (Vorjahreswert: 449,8 Mio. €).

Das bereinigte EBITDA erhöht sich um 6,7 % auf 213,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 199,6 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge liegt mit 43,8 % weiterhin auf einem hohen Niveau (Vorjahreszeitraum: 44,4 %). Das unbereinigte EBITDA beläuft sich auf 232,7 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 198,3 Mio. €), entsprechend einer unbereinigten EBITDA-Marge von 47,9 % (Vorjahreszeitraum: 44,1 %).

Die Sondereffekte in diesem Segment belaufen sich auf -19,7 Mio. € und resultieren im Wesentlichen aus zu bereinigenden Erträgen aus einem vorläufigen negativen Unterschiedsbetrag im Zusammenhang mit dem Erwerb der Mucos.

Segment „Andere Gesundheitsprodukte“

Der leichte Umsatzrückgang des Segments „Andere Gesundheitsprodukte“ in den ersten neun Monaten 2026 geht vor allem auf saisonale, regulatorische und nachfrageseitige Belastungen zurück. Positive Entwicklungen einzelner Gesellschaften sowie günstige Währungseffekte und gesunkene Materialaufwendungen können deren Auswirkungen teilweise kompensieren. Der Umsatz beläuft sich auf 261,9 Mio. € (Vorjahreswert: 269,0 Mio. €).

Das bereinigte EBITDA erreicht 41,2 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 42,1 Mio. €). Trotz des leichten Ergebnisrückgangs bleibt die bereinigte EBITDA-Marge mit 15,7 % stabil (Vorjahreszeitraum: 15,7 %). Das unbereinigte EBITDA steigt auf 40,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 39,3 Mio. €) und entspricht einer Marge von 15,4 % (Vorjahreszeitraum: 14,6 %).

Die bereinigten Einmalkosten reduzieren sich auf 0,9 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 2,8 Mio. €) und sind im Wesentlichen auf Restrukturierungsmaßnahmen bei der Arkopharma zurückzuführen.

Segment „Parallelimportgeschäft“

Die im letzten Jahr gestartete Portfoliooptimierung führt zu einem Umsatzrückgang auf 136,3 Mio. € in den ersten neun Monaten 2026 (Vorjahreswert: 150,6 Mio. €).

Eine leicht rückläufige Rohertragsmarge kann durch niedrigere Personalaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen nicht vollständig kompensiert werden. Das bereinigte EBITDA beläuft sich daher auf -2,0 Mio. € (Vorjahreswert: -1,6 Mio. €). Das unbereinigte EBITDA liegt ebenfalls bei

-2,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: -2,8 Mio. €) und entspricht einer Marge von -1,5 % (Vorjahreszeitraum: -1,9 %).

Während im Vorjahreszeitraum Restrukturierungskosten in Höhe von 1,2 Mio. € normalisiert wurden, sind im aktuellen Berichtszeitraum keine zu normalisierenden Einmalkosten angefallen.

Der Vorstand bestätigt den Ausblick auf das Gesamtjahr 2026

Aufgrund der Entwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 und der Erwartungen für das vierte Quartal bestätigt der Vorstand sowohl einen Konzernumsatz als auch ein bereinigtes EBITDA innerhalb der veröffentlichten Prognosebandbreiten von 1.182 Mio. € bis 1.218 Mio. € bzw. 331 Mio. € bis 341 Mio. €.

Die Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2026 steht ab sofort auf der Internetseite https://ir.dermapharm.de/ zum Download bereit.

IFRS-Finanzkennzahlen 9M 2026 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode

(Darstellung ohne Segmentüberleitung/Konzernholding)

in Mio. € 9M 2026 9M 2025 Veränderung Konzern-Umsatz 884,4 869,4 1,7% Markenarzneimittel 486,2 449,8 8,1% Andere Gesundheitsprodukte 261,9 269,0 -2,6% Parallelimportgeschäft 136,3 150,6 -9,5% Bereinigtes Konzern-EBITDA* 248,1 236,0 5,1% Markenarzneimittel 213,0 199,6 6,7% Andere Gesundheitsprodukte 41,2 42,1 -2,1% Parallelimportgeschäft -2,0 -1,6 25,0% Bereinigte EBITDA-Marge (in %) 28,0 27,1 0,9 Pp Markenarzneimittel 43,8 44,4 -0,6 Pp Andere Gesundheitsprodukte 15,7 15,7 0,0 Pp Parallelimportgeschäft -1,5 -1,1 -0,4 Pp Konzern-EBITDA 266,9 230,8 15,6% Markenarzneimittel 232,7 198,3 17,3% Andere Gesundheitsprodukte 40,3 39,3 2,5% Parallelimportgeschäft -2,0 -2,8 -28,6% EBITDA-Marge (in %) 30,2 26,5 3,7 Pp Markenarzneimittel 47,9 44,1 3,8 Pp Andere Gesundheitsprodukte 15,4 14,6 0,8 Pp Parallelimportgeschäft -1,4 -1,9 0,5 Pp

* 9M 2026 EBITDA um Einmaleffekte in Höhe von -18,8 Mio. € bereinigt.

9M 2025 EBITDA um Einmaleffekte in Höhe von 5,2 Mio. € bereinigt.





Unternehmensprofil

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Europe"

Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte unter anderem in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA.

Dermapharm verfügt im Segment „Markenarzneimittel“ über 1.400 Arzneimittelzulassungen mit mehr als 400 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst.

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ bündelt Dermapharm Nahrungsergänzungs- und pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der französischen Arkopharma, Marktführer für phytotherapeutische Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, unter anderem auch die spanische Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-,

Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.

Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment „Parallelimportgeschäft“. Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp derzeit der siebtgrößte Parallelimporteur in Deutschland.

Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse.





Kontakt

Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com