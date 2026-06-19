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EQS-News: Start der Nexum Group – ein integrierter Projektentwickler für Wohnimmobilien in den deutschen Top-7-Städten

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EQS-News: Nexum Group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Start der Nexum Group – ein integrierter Projektentwickler für Wohnimmobilien in den deutschen Top-7-Städten

19.08.2026 / 12:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Start der Nexum Group – ein integrierter Projektentwickler für Wohnimmobilien in den deutschen Top-7-Städten

München, 19. August 2026 – Die Nexum Group AG („Nexum“), ein wachstumsstarker Projektentwickler für Wohnimmobilien, wurde ins Handelsregister eingetragen. Das Unternehmen entstand durch die strategische Neuausrichtung und Weiterentwicklung der bisherigen Creditshelf AG. Im Juni 2026 hat die First Capital AG die Mehrheit der Gesellschaft erworben. Im Rahmen einer Hauptversammlung wurden insbesondere die Namensänderung in Nexum Group AG beschlossen, die Geschäftstätigkeit in der Satzung angepasst sowie ein neuer Aufsichtsrat gewählt.

Wohnimmobilien in deutschen Top-7-Städten
Nexum verfolgt einen neuen Ansatz für die schnelle Umsetzung von Wohnimmobilienprojekten in Toplagen. Dazu akquiriert das Unternehmen Wohnbauprojekte primär in den deutschen Top-7-Städten, für die eine Baugenehmigung bereits vorliegt oder die kurz vor der Genehmigung stehen. Technologie- und datenbasierte Prozesse unterstützen die Analyse, Priorisierung und Bewertung potenzieller Projekte und ermöglichen eine deutlich höhere Geschwindigkeit bei der Prüfung und Umsetzung von Opportunitäten. Derzeit verfügt Nexum über eine qualifizierte Dealpipeline mit einem Gesamtentwicklungsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro. Mehrere dieser Projekte befinden sich unmittelbar vor dem Abschluss.

Erfahrenes Management-Team mit hoher Transaktionskompetenz
Vorstand und Aufsichtsrat vereinen Erfahrung aus Immobilien-, M&A- und Kapitalmarkttransaktionen im Wert von mehr als 30 Milliarden Euro. Philipp von Erffa führt als CEO das Vorstandsteam. Er ist seit mehr als 13 Jahren in führenden Positionen in der Immobilienbranche tätig, hat Immobilientransaktionen im Wert von über 20 Milliarden Euro begleitet und ist bei Nexum für die Investitionsstrategie, die Transaktionspipeline sowie die Skalierung des Geschäftsmodells verantwortlich. Sebastian Holl ist Chief Financial Officer (CFO) und verantwortet das Finanzwesen, die Finanzierung und die Kapitalmarktstrategie des Unternehmens. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Positionen innerhalb der Finanz- und Kapitalmarktbranche. Claudia Vucak hat die Position als Chief People & Legal Officer (CPLO) inne und verantwortet die Themen Organisationsaufbau, People & Culture, Recht sowie Compliance und Governance.

Der Aufsichtsrat verfügt über ausgewiesene Expertise aus Private Equity, Investment Banking, Governance und Kapitalmarktinfrastruktur. Mitglieder sind Dr. Johannes von Bismarck (Vorsitzender), Dr. Annedore Streyl sowie Marquard von Pfetten-Arnbach.

Über die Nexum Group AG
Die Nexum Group AG ist ein wachstumsstarker Projektentwickler für Wohnimmobilien mit Sitz in München. Das Unternehmen akquiriert Wohnbauprojekte in deutschen Top-7-Städten, die bereits über eine Baugenehmigung verfügen oder kurzfristig genehmigungsfähig sind, realisiert diese über etablierte Generalunternehmer und steuert die Vermarktung über eigene und partnerschaftliche Vertriebsstrukturen. Dadurch entfallen wesentliche Entwicklungsrisiken. Die Projektlaufzeiten verkürzen sich typischerweise auf 15 bis 30 Monate bei gleichzeitig reduzierter Kapitalbindung und hoher Planungssicherheit.

Nexum definiert eine neue Kategorie von Projektentwicklern: Im Unterschied zu klassischen Projektentwicklern ist das Geschäftsmodell auf schnelle Umsetzung, Kapitalrotation und Skalierbarkeit ausgelegt und wird durch datenbasierte Systeme unterstützt. Die aktuelle Dealpipeline der Nexum Group umfasst ein Entwicklungsvolumen von über einer Milliarde Euro.

Weitere Informationen unter www.nexum-group.de.

Nexum Group AG Kontakt Presse und Investor Relations:
Kirchhoff Consult
E-Mail: nexum@kirchhoff.de


19.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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