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EQS-News: STEICO SE: Wechsel im Finanzressort – Ivica Rajkovic folgt zum 9. November 2026 als CFO auf Georg Faller

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STEICO SE
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EQS-News: STEICO SE / Schlagwort(e): Personalie
STEICO SE: Wechsel im Finanzressort – Ivica Rajkovic folgt zum 9. November 2026 als CFO auf Georg Faller

02.11.2026 / 08:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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STEICO SE: Wechsel im Finanzressort – Ivica Rajkovic folgt zum 9. November 2026 als CFO auf Georg Faller

Feldkirchen bei München, 02. November 2026 – STEICO SE (ISIN DE000A0LR936). Herr Georg Faller hat sein Amt als geschäftsführender Direktor und Chief Financial Officer der STEICO SE auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat mit Wirkung zum Ablauf des 8. November 2026 niedergelegt, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. Herr Faller ist seit dem 1. Oktober 2024 geschäftsführender Direktor der Gesellschaft.

Herr Faller hat das Finanz- und IT-Ressort im Zuge des Mehrheitserwerbs durch die Kingspan-Gruppe übernommen und die Transformation dieser Bereiche maßgeblich gestaltet. Der Verwaltungsrat dankt Herrn Faller für seine Arbeit und sein Engagement und wünscht ihm persönlich und beruflich alles Gute.

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Der Verwaltungsrat hat Herrn Ivica Rajkovic mit Wirkung zum 9. November 2026 zum geschäftsführenden Direktor und Chief Financial Officer der STEICO SE bestellt.

Mit Herrn Rajkovic gewinnt STEICO einen erfahrenen Finanzmanager für die nächste Entwicklungsphase des Konzerns. Herr Rajkovic verfügt über als 20 Jahre Erfahrung als Financial Executive und CFO in verschiedenen Branchen und Unternehmen mit teils globaler Ausrichtung. Die Schwerpunkte seiner bisherigen Tätigkeiten lagen auf der Entwicklung strategischer Wachstumsinitiativen, Umsetzung von Change-Management-Prozessen und dem Aufbau effizienzsteigernder Finanz- und Controllingsysteme. Gemeinsam mit dem bestehenden Führungsteam wird er das Finanzressort als wesentlichen Baustein für das angestrebte Unternehmenswachstum weiterentwickeln.

Der Wechsel erfolgt im Rahmen einer geordneten Nachfolge. Der nahtlose Übergang sichert Kontinuität gegenüber dem Finanzmarkt, Geschäftspartnern und Mitarbeitenden.

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Unternehmensprofil

Der STEICOKonzern entwickelt, produziert und vertreibt Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICOWeltmarktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.

STEICOist als Systemanbieter positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich innovative Holztragwerke und biobasierte Dämmstoffe ergänzen.

Zu den Dämmstoffen zählen flexible Holzfaser-Dämmmatten, stabile Holzfaser-Dämmplatten sowie Einblasdämmstoffe aus Holzfasern und Zellulose. Furnierschichtholz und Stegträger bilden die Tragwerkskomponenten des Systems. Abdichtungsprodukte für die Gebäudehülle sowie Putzkomponenten für die Fassadendämmung runden das Gesamtsystem ab.

Seinen Kunden bietet der STEICOKonzern eine breite Sortimentsvielfalt bis hin zur Vorfertigung kompletter Bauteile für den Holz-Elementbau.

Die Produkte des Münchener Unternehmens eignen sich sowohl beim Neubau wie auch bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade. STEICOProdukte können einen Beitrag für den Bau zukunftssicherer, energieeffizienter Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität leisten. Sie helfen, den Schutz vor Kälte, Hitze und Lärm dauerhaft zu verbessern.

 Kontakt

Andreas Schulze
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Fon: +49-(0)89-99 15 51-548
Fax: +49-(0)89-99 15 51-704
E-Mail: a.schulze@steico.com
www.steico.com


02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Deutschland
Telefon: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 0
Fax: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 700
E-Mail: info@steico.com
Internet: http://www.steico.com
ISIN: DE000A0LR936
WKN: A0LR93
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299007UCGLCBLO3OE49
EQS News ID: 2426102

 
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28.11.12 Steico SE kaufen Öko Invest
20.11.12 Steico SE hold Close Brothers Seydler Research AG
24.09.12 Steico SE hold Close Brothers Seydler Research AG
17.08.12 Steico SE hold Close Brothers Seydler Research AG
08.05.12 Steico SE hold Close Brothers Seydler Research AG

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