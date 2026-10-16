EQS-News: Steyr Motors und Drohnenspezialist Avilus kooperieren bei der Energieversorgung des unbemannten Luftfahrtsystems Grille

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Steyr Motors und Drohnenspezialist Avilus kooperieren bei der Energieversorgung des unbemannten Luftfahrtsystems Grille



16.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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Werbung Steyr Motors und Drohnenspezialist Avilus kooperieren bei der Energieversorgung des unbemannten Luftfahrtsystems Grille Neu entwickelter Power Generator M12 Power Unit von Steyr Motors ermöglicht paralleles Laden von Akkupacks während des Flugbetriebs

Großes Anwendungspotenzial des Power Generators unter anderem in den Bereichen Drohnensysteme und Drohnenabwehr

Hohe Leistungsdichte und modulare Erweiterbarkeit für eine flexible Energieversorgung unter anspruchsvollen militärischen Einsatzbedingungen

Erfolgreicher Feldeinsatz bei Flugversuchen und Bundeswehrübungen, u. a. bei der ExpS Land mit Demonstration vor dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius Steyr, Österreich, 16. Oktober 2026 – Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, und der deutsche Drohnenspezialist Avilus kooperieren bei der Energieversorgung des unbemannten Luftfahrtsystems Grille. Im Rahmen der Kooperation sind die leistungsstarken Generatoren der M12 Power Unit (M12PU) von Steyr Motors integraler Bestandteil der bodengebundenen Energieversorgung des Drohnensystems und ermöglichen einen effizienten, auf hohe Einsatzverfügbarkeit ausgelegten Flugbetrieb.



Die von Avilus entwickelte Grille 9X ist ein vollelektrisches, autonomes Luftfahrtsystem, das insbesondere für die Evakuierung Verwundeter sowie für Nachschub- und Logistikmissionen unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen konzipiert wurde. Mit einer maximalen Nutzlast von 175 kg, einer Reichweite von 51 km und einer Reisegeschwindigkeit von 86 km/h ist das System für den Transport von Patienten und kritischen Versorgungsgütern ausgelegt. Dank redundanter Antriebssysteme, störungsresistenter Navigation und eines integrierten Rettungssystems ist Grille auf eine hohe Einsatzsicherheit ausgelegt. Das System kann von zwei Personen innerhalb von weniger als 15 Minuten einsatzbereit gemacht werden. Ein besonderes Merkmal ist das austauschbare Batteriesystem, das einen Akkuwechsel innerhalb von nur einer Minute ermöglicht.



Kooperation für leistungsfähige Energieversorgung im Missionsbetrieb



Im Mittelpunkt der Kooperation steht eine leistungsfähige und flexibel einsetzbare Energielösung für den militärischen Feldbetrieb. Während sich die Grille im Flugeinsatz befindet, wird mithilfe der M12PU parallel ein zweiter Akkusatz geladen. Nach der Landung können die Akkus unmittelbar ausgetauscht werden, sodass das Drohnensystem innerhalb kurzer Zeit erneut einsatzbereit ist. Der Dieselverbrauch liegt bei rund 15 Litern pro Flug.



Ein wesentliches Merkmal der M12PU ist ihre hohe Leistungsdichte. Die Energieversorgung lässt sich vollständig in einen 20-Fuß-ISO-Container integrieren und kann abhängig vom jeweiligen Energiebedarf modular erweitert werden. Damit bietet die M12PU eine flexible Lösung für unterschiedliche militärische Einsatzszenarien.



Erfolgreiche Erprobung unter realitätsnahen Einsatzbedingungen



Die Generatoren von Steyr Motors werden bereits intensiv im Rahmen von Flugversuchen sowie bei Übungen der Bundeswehr eingesetzt. Ein jüngster Meilenstein war der erfolgreiche Abschluss der ExpS Land, bei der das Grille-System im Rahmen einer Demonstration auch dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius vorgestellt wurde.



Der praktische Einsatz unterstreicht die Bedeutung einer zuverlässigen und leistungsfähigen Energieversorgung für unbemannte Luftfahrtsysteme. Die M12PU übernimmt dabei eine zentrale Funktion innerhalb des Gesamtsystems Grille: Sie stellt die Energie für das Laden der Akkupacks am Boden bereit und unterstützt damit die schnelle Wiederaufnahme des Flugbetriebs.



Steyr Motors stärkt Positionierung im Bereich militärischer Energieversorgung



Die Zusammenarbeit mit Avilus verdeutlicht die Einsatzmöglichkeiten der Generatorentechnologie von Steyr Motors über klassische Antriebsanwendungen hinaus. Insbesondere bei modernen militärischen Systemen gewinnen kompakte Generatorlösungen mit hoher Leistungsdichte zunehmend an Bedeutung. Mit der Integration der M12PU in das Grille-System zeigt Steyr Motors zugleich das Potenzial seiner Technologie in einem anspruchsvollen militärischen Anwendungsfeld.



Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG, kommentiert: „Die Kooperation mit Avilus zeigt beispielhaft, wie sich unsere Kompetenzen in der Entwicklung leistungsstarker und zuverlässiger Energielösungen mit innovativer Drohnentechnologie verbinden lassen. Gemeinsam schaffen wir eine flexible Lösung, die den besonderen Anforderungen militärischer Einsätze gerecht wird und die Einsatzfähigkeit des Grille-Systems maßgeblich unterstützt. Die erfolgreiche Erprobung bei der Bundeswehr bestätigt das Potenzial unserer Partnerschaft und eröffnet interessante Perspektiven für die weitere Zusammenarbeit im Bereich unbemannter Systeme. Darüber hinaus sehen wir für unseren neu entwickelten Power Generator großes Potenzial in weiteren Anwendungen, unter anderem im Bereich Drohnensysteme und Drohnenabwehr.“



Niclas Bähr, CEO von Avilus, ergänzt: „Für den operativen Einsatz unserer Grille ist eine leistungsfähige Energieversorgung am Boden von entscheidender Bedeutung. Im Rahmen der Kooperation können wir mit den Generatoren von Steyr Motors bereits während laufender Missionen die Akkus für den nächsten Flug laden und damit eine weitgehend unterbrechungsfreie Einsatzbereitschaft unseres Systems gewährleisten. Die hohe Leistungsdichte und die modulare Integration bieten uns dabei die erforderliche Flexibilität für unterschiedliche Einsatzanforderungen.“



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.



Über Avilus

Avilus ist ein deutsches Luftfahrtunternehmen, das unbemannte Luftfahrzeuge für Critical Air Support entwickelt und betreibt. Mit Sitz in Ismaning bei München entwickelt Avilus Luftfahrzeuge und Systeme für medizinische Evakuierung, Logistik, operative Unterstützung sowie weitreichende Aufklärungsmissionen.



Das Portfolio umfasst Grille, einen elektrisch angetriebenen Multicopter für medizinische Evakuierung und taktische Versorgung; Wespe, einen vielseitig einsetzbaren unbemannten Hubschrauber für Logistik und operative Unterstützung; sowie Bussard, ein weitreichendes Flächenflugzeug für ISR-Missionen. Alle Plattformen basieren auf RasCore, der gemeinsamen Avilus-Architektur für Missionsplanung, Fluggerätüberwachung, Navigation, Kommunikation und operative Integration.



Avilus verfolgt dabei nicht das Ziel, bestehende Mittel der Critical Air Support zu ersetzen, sondern zusätzliche, skalierbare Kapazitäten dort bereitzustellen, wo und wann sie benötigt werden.



Rescue. Protect. Provide.



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