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EQS-News: SURTECO GROUP SE schließt Gespräche zur Verlängerung der bestehenden Finanzierung bis 2029 erfolgreich ab. Guter Start ins Geschäftsjahr 2026.

20.04.26 15:21 Uhr
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EQS-News: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Finanzierung
SURTECO GROUP SE schließt Gespräche zur Verlängerung der bestehenden Finanzierung bis 2029 erfolgreich ab. Guter Start ins Geschäftsjahr 2026.

20.04.2026 / 15:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SURTECO GROUP SE schließt Gespräche zur Verlängerung der bestehenden Finanzierung bis 2029 erfolgreich ab.
Guter Start ins Geschäftsjahr 2026.

Buttenwiesen, 20. April 2026

Die SURTECO GROUP SE (SURTECO) hat die in den vergangenen Wochen geführten Verhandlungen mit ihren Finanzierungspartnern zur langfristigen Sicherstellung ihrer Finanzierung erfolgreichabgeschlossen und im Rahmen eines Term Sheets dokumentiert. Im Ergebnis wurde eine Vereinbarung erzielt, die die bestehenden Finanzverbindlichkeiten über einen Zeitraum von drei Jahren bis zum 28. Dezember 2029 nachhaltig absichert.

In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft die Erstellung eines Gutachtens in Anlehnung an den IDW-S6 Standard beauftragt, das sich derzeit im Entwurf befindet. Auf dessen Grundlage hat sie sich mit den finanzierenden Banken und Schuldscheininhabern auf Maßnahmen zur Stärkung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage bis 2029 verständigt. Dieses beruht auf der bestehenden Konzernstruktur, ohne eventuelle Veräußerungen und zeigt die Fortführungsfähigkeit des Unternehmens.

Parallel dazu treibt SURTECO die strategische Weiterentwicklung des Konzerns weiterhin konsequent voran. Dazu zählt auch die bereits kommunizierte Prüfung einer möglichen Veräußerung der Geschäftsbereiche Profiles und / oder Edgebands, die ergebnisoffen erfolgt. Die Entscheidung über einen möglichen Verkauf treffen die Organe der SURTECO GROUP SE ausschließlich in eigener Verantwortung. Im Falle einer Veräußerung würden Verkaufserlöse zur Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten eingesetzt werden. Die Gesellschaft wird ihre Managementkapazitäten temporär mit Transformations- und Restrukturierungsexpertise verstärken.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Vereinbarung stärkt SURTECO ihre finanzielle Stabilität und gewinnt zusätzlichen Handlungsspielraum, um die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens gezielt voranzutreiben.

Im Geschäftsjahr 2025 erreichte SURTECO mit einem Umsatz von 821,2 Mio. € und einem EBITDA adjusted von 80,2 Mio. € das obere Ende der angepassten Prognose. Nach vorläufigen Zahlen startete SURTECO mit einem Umsatz von 208,4 Mio. € und einem EBITDA adjusted von 26,7 Mio. € gut in das Geschäftsjahr 2026. Die Marge (EBITDA adjusted / Umsatz) stieg dabei von 12,0 % im ersten Quartal 2025 auf nunmehr 12,8 %. Der finale Geschäftsbericht des Jahres 2025 wird morgen, am 21. April 2026 veröffentlicht.


Über SURTECO

Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist ein mittelständisches, international tätiges börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach.  Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie, Rollladensysteme und beschichtete Textilien. Der Konzern erwirtschaftete im Jahr 2024 mit über 3.700 Mitarbeiter-/innen an weltweit 26 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 857 Mio. €. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.

Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco.com

 


20.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SURTECO GROUP SE
Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
86647 Buttenwiesen
Deutschland
Telefon: +49 (0)8274 99 88-0
E-Mail: ir@surteco.com
Internet: www.surteco.com
ISIN: DE0005176903
WKN: 517 690
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2311104

 
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2311104  20.04.2026 CET/CEST

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