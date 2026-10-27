EQS-News: SUSS optimiert globales Produktionsnetzwerk zur Unterstützung des weiteren Wachstums und aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026

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SUSS optimiert globales Produktionsnetzwerk zur Unterstützung des weiteren Wachstums und aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026



27.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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SUSS optimiert globales Produktionsnetzwerk zur Unterstützung des weiteren Wachstums und aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026

SUSS reagiert mit Optimierung des globalen Produktionsnetzwerks auf anhaltend starken Auftragseingang im dritten Quartal und hohen Auftragsbestand

Bündelung der Fertigung an den beiden größten Produktionsstandorten Zhubei (Taiwan) und Sternenfels erhöht Skalierbarkeit, Effizienz und Kundennähe in Asien

Aktualisierte Prognose reflektiert Einmalaufwendungen, temporäre Effekte der Produktionsverlagerung und Lieferkettensituation

Garching, 27. Oktober 2026 – SUSS (MDAX/TecDAX: SMHN), ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, reagiert auf die unverändert starke Nachfrage nach seinen Lösungen für Advanced Packaging und die Halbleiterfertigung mit einer weiteren Optimierung des globalen Produktionsnetzwerks und bildet Einmaleffekte aus der Optimierung in einer angepassten Prognose ab. Der Auftragseingang lag auch im dritten Quartal auf hohem Niveau und das Orderbuch erreichte einen neuen Höchststand. Der hohe Auftragsbestand erhöht die Visibilität der künftigen Geschäftsentwicklung und unterstreicht die Bedeutung einer skalierbaren und effizienten Produktionsstruktur. Vor diesem Hintergrund optimiert SUSS sein globales Produktionsnetzwerk, um die Voraussetzungen für das erwartete weitere Wachstum des Unternehmens zu schaffen und die Lieferfähigkeit für seine Kunden weiter zu stärken.



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SUSS verlagert Produktionsaktivitäten vom Standort Garching nach Zhubei (Taiwan) und Sternenfels

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Produktionsaktivitäten von SUSS künftig auf die beiden größten Fertigungsstandorte des Unternehmens zu konzentrieren. Die Fertigung der Mask Aligner wird schrittweise am Standort Zhubei (Taiwan) gebündelt, während die Modulfertigung künftig in Sternenfels erfolgen wird. Am Standort Garching soll die Produktion entsprechend eingestellt werden. Die Maßnahme geht mit einer Anpassung der Personalstruktur von etwa 70 Mitarbeitenden einher. SUSS strebt eine sozialverträgliche Umsetzung in engem und konstruktivem Dialog mit den Arbeitnehmervertretern an.

„Mit dieser Neuaufstellung stärken wir die Skalierbarkeit unserer Produktionsprozesse, reduzieren interne Schnittstellen und rücken zentrale Fertigungskapazitäten näher an wichtige Kundenmärkte in Asien“, erklärt Dr. Thomas Rohe, COO der SUSS MicroTec SE, die Entscheidung. „Durch die Bündelung unserer Produktionsaktivitäten schaffen wir eine effizientere und stärker skalierbare Fertigungsstruktur. Damit schaffen wir die Voraussetzungen, um die anhaltend hohe Kundennachfrage auch zukünftig zuverlässig zu bedienen und das weitere Wachstum von SUSS nachhaltig zu unterstützen.“



Klares Bekenntnis zum Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandort Deutschland

Die Bedeutung Deutschlands für SUSS bleibt unverändert hoch. Forschung und Entwicklung sowie zentrale Produktions-, Applikations- und Technologiekompetenzen und die Konzernzentrale werden weiterhin am Standort Deutschland bleiben und ausgebaut. „Wir sind in Deutschland und Europa in ein starkes Netzwerk von Forschungsinstituten sowie ein einzigartiges Innovationsökosystem eingebunden und werden auch künftig Teil dieses Ökosystems sein“, so Burkhardt Frick, CEO der SUSS MicroTec SE. „Mit unserem derzeit entstehenden Entwicklungs- und Applikationszentrum in Karlsruhe investieren wir gezielt in den weiteren Ausbau unserer Innovationskraft und bekennen uns langfristig zum Standort Deutschland.“ Bereits Mitte Oktober hatte SUSS zudem eine strategische Partnerschaft mit Ignite Next, einer europäischen Plattform, die führende Unternehmen im Halbleiterbereich, Start-ups, Investoren und Forschungseinrichtungen vernetzt, bekanntgegeben.



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Anpassung der Prognose: Effekte aus Produktionsverlagerung und aktueller Lieferkettensituation – Nachfrage weiterhin stark

Im Zusammenhang mit der beschlossenen Optimierung des Produktionsnetzwerks erwartet SUSS Einmalaufwendungen von insgesamt rund 6,2 Mio. €, von denen nach derzeitiger Planung rund 4,5 Mio. € im Geschäftsjahr 2026 anfallen werden. Darüber hinaus rechnet das Unternehmen mit temporären Effekten auf die Umsatzrealisierung im Zuge der Produktionsverlagerung. Die Prognose berücksichtigt zudem die derzeit angespannte Liefersituation bei einzelnen Komponenten, die voraussichtlich zu Umsatzverschiebungen in das Geschäftsjahr 2027 führen wird. Entsprechend hat der Vorstand die Prognose angepasst und erwartet den Umsatz nun in einer Spanne von 405 bis 425 Mio. € (bisher: 425 – 485 Mio. €). Für die EBIT-Marge wird eine Spanne von 5 bis 7% erwartet (bisher: 8 – 10 %). Die Prognose für die Bruttomarge von 35 – 37 % bleibt unverändert.

„Mit der Optimierung unseres Produktionsnetzwerks richten wir unsere Fertigungsstruktur konsequent auf die Anforderungen der nächsten Wachstumsphase von SUSS aus. Die damit verbundenen kurzfristigen Belastungen sind bewusste Ausgaben in zusätzliche Skalierbarkeit und operative Effizienz. Sie erlauben es uns, vom starken Wachstum des Marktes für Halbleiterausrüstung zu profitieren, und stärkt uns im internationalen Wettbewerb“, erklärt Dr. Cornelia Ballwießer, CFO der SUSS MicroTec SE.

Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2026 wird wie geplant am 5. November 2026 veröffentlicht.

Hinweis zu alternativen Leistungskennzahlen (APM): Die Definitionen zu in dieser Meldung verwendeten alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Internetseite https://www.suss.com/de/investor-relations/apm veröffentlicht.

Pressekontakt:

Sabrina Müller

Vice President Investor Relations & Communications

E-Mail: sabrina.mueller@suss.com

Tel.: +49 160 94989008





Über SUSS

SUSS ist ein weltweit führender Anbieter von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie. Mit einem klaren Fokus auf Spitzentechnologie und Präzision machen wir die Herstellung von Mikrochips und Halbleitern der nächsten Generation möglich und treiben die Digitalisierung kontinuierlich voran. Unsere Lösungen entstehen in enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern. Wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung von Hochleistungsrechnern und künstlicher Intelligenz und prägen die Zukunft intelligenter Geräte und Anwendungen.

Unser Hauptsitz befindet sich in Garching bei München. SUSS beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter und hat zuletzt einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro erwirtschaftet. Wir betreiben Produktionsstandorte in Deutschland und Taiwan sowie Forschungszentren in Europa, Asien und den USA. Hinzu kommt ein starkes Netzwerk aus kundennahen Vertriebs- und Serviceniederlassungen. Die SUSS MicroTec SE ist an der Deutschen Börse in Frankfurt im Prime Standard notiert (FWB: SMHN; ISIN DE000A1K0235) und gehört den Aktienindizes TecDax und MDAX an. Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com.

Legal Disclaimer

Einige der in dieser Mitteilung gemachten Aussagen haben den Charakter von Prognosen bzw. können als solche interpretiert werden. Alle Angaben und Bewertungen erfolgen auf der Basis äußerst gewissenhafter Recherchen. Die Veröffentlichung erfolgt jedoch ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Die obigen Ausführungen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Rechte vorbehalten.