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EQS-News: swissnet Group gewinnt Auftrag für Zentralisierung der IT-Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg

30.04.26 10:39 Uhr

EQS-News: swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges
swissnet Group gewinnt Auftrag für Zentralisierung der IT-Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg

30.04.2026 / 10:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

swissnet Group gewinnt Auftrag für Zentralisierung der IT-Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg

Berg, Schweiz – 30. April 2026 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589– Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen und cloudbasierten Netzwerkinfrastrukturen, hat vom zentralen IT-Dienstleister des Landes Baden-Württemberg einen Auftrag für das Projektmanagement zur IT-Zentralisierung in der Landesverwaltung erhalten. Im Rahmen dieses Projektes wird die IT-Infrastruktur der Landesverwaltung von zuvor mehreren Standorten an einem neuen zentralen Standort in Stuttgart zusammengeführt.

Die swissnet Group übernimmt die Gesamtprojektleitung für die IT-seitige Umsetzung im Zuge des Neubaus. Der Leistungsumfang umfasst insbesondere das IT-Umzugsprojektmanagement sowie die Koordination aller beteiligten Gewerke und Partner im Rahmen der Migration.

Das Projekt ist auf eine Laufzeit von ca. 12 Monaten ausgelegt und beinhaltet die strukturierte Planung, Steuerung und Durchführung der IT-Integration in die neue Standortinfrastruktur.

„Mit der Übernahme der Projektleitung für eine so bedeutende Initiative unterstreichen wir unsere Kompetenz im Management komplexer IT-Transformations- und Infrastrukturprojekte im öffentlichen Sektor", sagt Boris Tölzel, VP Professional Services der swissnet Group.

 

Über Swissnet Group

Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

 

Kontakt Unternehmen
Swissnet Group, Berg (Schweiz)
Jonathan Sauppe, Co-CEO
jonathansauppe@swissnet.ag
Phone: +41 78 307 45 06		 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse
edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)
Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann
swissnet@edicto.de
Tel.: +49 69 905 505-53

 


30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swissnet AG
Andhauserstrasse 62
8572 Berg
Schweiz
Internet: http://www.swissnet.ag/
ISIN: CH0451123589
WKN: A2QN5W
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2319110

 
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