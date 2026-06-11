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EQS-News: TAG Immobilien AG: 25,6% der Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende

15.06.26 18:45 Uhr
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EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Dividende
TAG Immobilien AG: 25,6% der Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende

15.06.2026 / 18:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Diese Unterlage ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bezugsrechte und die hierin genannten Aktien sind nicht, und wer-den nicht, gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen Wertpapiere mangels Registrierung bzw. einer Befreiung von Registrierung weder angeboten noch verkauft werden. 

Weder die Neuen Aktien noch Bezugsrechte wurden oder werden im Vereinigten Königreich öffentlich angeboten, außer dass die Neuen Aktien jederzeit im Vereinigten Königreich öffentlich angeboten werden dürfen an: (a) an qualifizierte Anleger wie in Paragraph 15 des Schedule 1 des POATR definiert und (b) an weniger als 150 Personen, die nicht qualifizierte Anleger wie in Paragraph 15 des Schedule 1 des POATR definiert sind. Für Zwecke dieser Bestimmung bedeutet "öffentlich angeboten" in Bezug auf die Neuen Aktien oder Bezugsrechte im Vereinigten Königreich jede Kommunikation an eine Person die ausreichend Informationen enthält zu (a) den Neuen Aktien oder Bezugsrechten, die angeboten werden, und (b) den Konditionen, zu denen diese angeboten werden, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, über einen Kauf oder Bezug Neuer Aktien oder Kauf von Bezugsrechten zu entscheiden, und "POATR" meint die Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024. 

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, THE UNITED KINGDOM (OTHER THAN TO QUALIFIED INVESTORS), AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN 

TAG Immobilien AG: 25,6% der Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende 

  • Gesamtzahl der TAG-Aktien erhöht sich um 0,7%
  • EUR 16,9 Mio. verbleiben zur zusätzlichen Unterstützung des weiteren Wachstums im Unternehmen

Hamburg, 15. Juni 2026

Wie bereits im Vorjahr hatte die TAG Immobilien AG ihren Aktionären eine Aktiendividende angeboten. Die Hauptversammlung beschloss am 20. Mai 2026 mit 99,99% der Stimmen eine Dividende von EUR 0,40 je Aktie sowie die Wahlmöglichkeit zwischen Bar- und Aktiendividende. Die Bezugsfrist lief vom 21. Mai bis zum 8. Juni 2026.

Insgesamt entschieden sich Aktionäre mit einem Anteil von 25,6% der dividendenberechtigten Aktien dafür, ihre Dividende in Form von neuen TAG-Aktien zu erhalten und damit die Wachstumspläne der TAG zusätzlich zu unterstützen. Auf Basis dieser Annahmequote werden 1.293.399 neue Aktien ausgegeben, sodass die Gesamtzahl der TAG-Aktien um 0,7% von bisher 189.034.941 auf 190.328.340 Aktien steigt.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 24. Juni 2026 in die Notierung der bestehenden Aktien der TAG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Zahlung der Bardividende und etwaiger Spitzenbeträge wird ebenfalls voraussichtlich am 24. Juni 2026 erfolgen.


Kontakt

TAG Immobilien AG

Marlon Holzberger

Investor & Public Relations

Telefon +49 (0) 40 380 32 145

ir@tag-ag.com

 


15.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 388
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: https://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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