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EQS-News: TAKKT erweitert Vorstand: Helmar Hipp übernimmt Verantwortung für Industrial & Packaging

15.05.26 14:33 Uhr
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EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Personalie
TAKKT erweitert Vorstand: Helmar Hipp übernimmt Verantwortung für Industrial & Packaging

15.05.2026 / 14:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

TAKKT erweitert Vorstand: Helmar Hipp übernimmt Verantwortung für Industrial & Packaging

 

Stuttgart, 15. Mai 2026. Der Aufsichtsrat der TAKKT AG hat Helmar Hipp mit Wirkung zum 15. Mai 2026 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Er übernimmt die Verantwortung für die Division Industrial & Packaging (I&P), das größte Geschäftsfeld der Gruppe. „Mit der Berufung von Helmar Hipp in den Vorstand stärken wir die I&P und heben die Bedeutung dieses Geschäftsbereichs als strategischen Kern der TAKKT hervor“, so Hubertus Mühlhäuser, Vorsitzender des Aufsichtsrats. „Wir setzen großes Vertrauen in das erweiterte Vorstandsteam mit Andreas Weishaar, Timo Krutoff und Helmar Hipp, um TAKKT strategisch und operativ in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich weiterzuentwickeln.“

Die I&P mit der Kernmarke kaiserkraft verfolgt ein serviceorientiertes Geschäftsmodell, das gezielt auf die Bedürfnisse von Firmenkunden mit einem komplexen Beschaffungsbedarf ausgerichtet ist, und verbindet dies mit einem konsequenten Omnichannel-Ansatz. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete die Division einen Umsatz von rund 560 Millionen Euro bei einem bereinigten EBITDA von 43 Millionen Euro und bildet damit das Fundament für die weitere profitable Entwicklung der TAKKT.

Helmar Hipp führt die I&P bereits seit Anfang des Jahres und arbeitet insbesondere an der Umsetzung gezielter Vertriebsinitiativen für eine Rückkehr zu profitablem Wachstum. Er verfügt über langjährige internationale Führungserfahrung und verantwortete in früheren Managementfunktionen unter anderem bei Zwilling J.A. Henckels und dem E-Commerce-Händler Cyberport erfolgreich Vertriebs- und Omnichannel-Initiativen, mit denen er Innovation und Wachstum vorangetrieben hat.

CEO Andreas Weishaar begrüßt die Entscheidung und betont die enge Zusammenarbeit der vergangenen Monate: „Ich freue mich sehr über die Berufung von Helmar Hipp in den Vorstand, mit dem ich in den vergangenen Monaten bereits sehr eng zusammenarbeiten konnte. Hiermit unterstreichen wir die Bedeutung der I&P für TAKKT heute und in Zukunft und stärken gleichzeitig unseren Fokus auf die Weiterentwicklung und optimale Aufstellung des TAKKT-Portfolios.“ Helmar Hipp sieht erhebliches Potenzial: „Der Geschäftsbereich Industrial & Packaging verfügt über starke Marken rund um kaiserkraft, eine breite Kundenbasis, eine aussichtsreiche Marktposition und ein erhebliches Wachstumspotenzial. Unser Anspruch ist es, dieses Potenzial künftig noch konsequenter zu heben – durch eine kundenorientierte Go-To-Market-Strategie und innovative Sortimente.“ Im Rahmen der Erweiterung des Vorstands hat der Aufsichtsrat zudem Ergänzungen am Vergütungssystem für den Vorstand beschlossen, das der Hauptversammlung vorgelegt wird.

 

Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und Foodservices in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 400.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

 

Ansprechpartner
Benjamin Bühler    

Tel. +49 711 3465-8223
E-Mail: investor@takkt.de


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAKKT AG
Presselstr. 12
70191 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 3465 80
Fax: +49 (0)711 3465 8104
E-Mail: investor@takkt.de
Internet: www.takkt.de
ISIN: DE0007446007
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
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