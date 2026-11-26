EQS-News: The Platform Group erhöht Anteil bei Beteiligungen
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EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
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The Platform Group erhöht Anteil bei Beteiligungen
Düsseldorf, 26. November 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, baut den Anteil bei zwei bestehenden Beteiligungsunternehmen aus.
Ausweitung der Anteilsverhältnisse bei Tochtergesellschaften
Bei der Gesellschaft ApoNow GmbH, einer führenden Online-Plattform für B2B-Onlinelösungen im Pharmabereich, hat TPG den Anteil an der Gesellschaft gemäß Vereinbarung auf 100,00 % erhöht. Kaufpreiszahlung und Closing wurden im November abgeschlossen.
Bei der Gesellschaft Jungherz GmbH, welche unter anderem das Fahrradzentrum Nagold sowie die Fahrradteile-Plattform fahrrad-teile.shop betreibt, hat der Vorstand beschlossen, den Anteil an der Gesellschaft auf bis zu 100,00 % zu erhöhen.
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Beide Unternehmen gehören seit mehreren Jahren zur TPG-Gruppe und leisten in ihren jeweiligen Segmenten Beiträge zum Umsatz und Ergebnis der Gruppe.
The Platform Group SE & Co. KGaA:
The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 17.800 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.
Kontakt:
Investor Relations
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26.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Platform Group SE & Co. KGaA
|Schloss Elbroich, Am Falder 4
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@the-platform-group.com
|Internet:
|https://the-platform-group.com/
|ISIN:
|DE000A40ZW88
|WKN:
|A40ZW8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
|LEI Code:
|391200T7OHCG8YPRQW61
|EQS News ID:
|2442786
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2442786 26.11.2026 CET/CEST
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