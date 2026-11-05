DAX 26.616 +0,7%ESt50 6.309 +0,7%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,64 -1,0%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.412 -0,3%Euro 1,1243 +0,1%Öl 95,3 +0,7%Gold 4.128 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

EQS-News: The Platform Group: Neunmonatszeitraum 2026 mit profitablem Wachstum und Reduktion von Verschuldung, Prognose bestätigt

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Platform Group SE & Co. KGaA
0.56 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
The Platform Group: Neunmonatszeitraum 2026 mit profitablem Wachstum und Reduktion von Verschuldung, Prognose bestätigt

05.11.2026 / 09:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

The Platform Group: Neunmonatszeitraum 2026 mit profitablem Wachstum und Reduktion von Verschuldung, Prognose bestätigt

  • GMV steigt um 19 % auf EUR 1.077 Mio. (9M 2025: EUR 902 Mio.)
  • Umsatzwachstum um 17 % auf EUR 623 Mio. (9M 2025: EUR 532 Mio.)
  • EBITDA (bereinigt) erhöht sich um 16 % auf EUR 53,3 Mio. (9M 2025: EUR 45,8 Mio.)
  • EBITDA (berichtet) sinkt auf EUR 57,5 Mio. (9M 2025: EUR 59,4 Mio.)
  • Konzernergebnis erreicht EUR 44,4 Mio. (9M 2025: EUR 41,7 Mio.) - Ergebnis je Aktie EUR 1,69 (9M 2025: EUR 2,03)
  • 17.873 Partner und 8,6 Mio. aktive Kunden bilden Grundlage für weiteres Wachstum
  • Deutliche Personalreduktion in Q3 2026 und Reduktion des Verschuldungsgrads auf 1,7x
  • Bestätigung der Prognose für Geschäftsjahr 2026: GMV von EUR 1,7 Mrd., Nettoumsatz von EUR 1,0 Mrd. sowie bereinigtes EBITDA zwischen EUR 70 Mio. und EUR 80 Mio.

Düsseldorf, 5. November 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Neunmonatszeitraum 2026 verzeichnet. Dabei erzielte die TPG ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1.076,9 Mio. (9M 2025: EUR 902,1 Mio.) und erwirtschaftete einen Umsatz von EUR 622,7 Mio. (9M 2025: EUR 531,6 Mio.). Besonders herauszustellen ist in diesem herausfordernden Marktumfeld das organische Wachstum, was die Schlagkraft des softwarebasierten Plattform-Modells in 26 Branchen unterstreicht.

Werbung

Grundlage für das Wachstum bildete zum einen das Wachstum der angebundenen Partner auf 17.873 (9M 2025: 15.931), zum anderen das Wachstum in vier von fünf Segmenten. Ebenfalls wurde im Zuge der neuen Konzernorganisation sowie der AI-Initiative die Anzahl der Mitarbeiter reduziert.  Analog zum Wachstum im GMV und Umsatz erhöhte sich die Anzahl der aktiven Kunden (LTM) gegenüber dem Vorjahr auf über 8,6 Mio. (9M 2025: 6,7 Mio.), dies bei einem durchschnittlichen Bestellwert von EUR 129 (9M 2025: EUR 125). Das bereinigte EBITDA stieg im Neunmonatszeitraum 2026 auf EUR 53,3 Mio. (9M 2025: EUR 45,8 Mio.), was einer Steigerung von 16 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das berichtete EBITDA erreichte EUR 57,5 Mio. (9M 2025: EUR 59,4 Mio.), das Konzernergebnis erreichte EUR 44,4 Mio. (9M 2025: EUR 41,7 Mio.). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von EUR 1,69 (9M 2025: EUR 2,03 je Aktie).

Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group SE & Co. KGaA: „Wir konnten im dritten Quartal nahezu ausschließlich durch organisches Wachstum unser Wachstumsziel erreichen, und dies profitabel. Gleichzeitig haben wir begonnen, durch unsere neue Konzernstruktur Kosten zu senken, die Mitarbeiterzahl zu reduzieren und die Verschuldung zu senken. Diesen Weg werden wir auch im vierten Quartal fortsetzen und dabei Chancen im Markt nutzen. Unsere Prognose für 2026 bestätigen wir.“

Kennzahlen

Finanzielle Kennzahlen      
in EUR Mio. 9M 2026 9M 2025 ?
Bruttowarenvolumen (GMV) 1.076,9 902,1 19,4%
Nettoumsatz 622,7 531,6 17,1%
Sonstige betriebliche Erträge 12,0 16,3 -26,4%
Bruttomarge 35,0% 36,7% -4,6%
Marketingkostenquote 5,7% 5,8% -1,7%
Vertriebskostenquote 7,3% 7,8% -6,4%
Personalkostenquote 4,6% 5,1% -9,8%
EBITDA berichtet 57,5 59,4 -3,2%
EBITDA bereinigt 53,3 45,8 16,4%
       
Nettoergebnis, gesamt 44,4 41,7 6,5%
       
Ergebnis je Aktie (EUR), gesamt 1,69 2,03 -16,7%
       
       
Nicht-finanzielle Kennzahlen      
  9M 2026 9M 2025 ?
Durchschnittlicher Bestellwert (in EUR) 129 125 3,2%
Aktive Kunden (LTM, in Mio.) 8,6 6,7 28,4%
Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 1.489 1.421 4,8%
Anzahl der Partner (Stichtag) 17.873 15.931 12,2%
 
Werbung

Prognose 2026

Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung im Neunmonatszeitraum 2026, der bisherigen Akquisitionen im Jahr 2026, des positiven organischen Wachstums sowie der gestiegenen Partnerzahl bestätigt der Vorstand der The Platform Group die bereits veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Der Vorstand der The Platform Group SE & Co. KGaA erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,7 Mrd., einen Umsatz von mind. EUR 1,0 Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 70 Mio. und EUR 80 Mio. erreichen zu können.

Webcast/Telefonkonferenz

Der Vorstand wird heute, 5. November 2026, um 15.30 Uhr, in einer Webcast-Präsentation die ungeprüften Ergebnisse des Neunmonatszeitraums 2026 erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter: Airtime Platform

The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 17.800 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:
Investor Relations
Nathalie Richert, Head of Investor Relations & HR
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com


05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Platform Group SE & Co. KGaA
Schloss Elbroich, Am Falder 4
40589 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: ir@the-platform-group.com
Internet: https://the-platform-group.com/
ISIN: DE000A40ZW88
WKN: A40ZW8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
LEI Code: 391200T7OHCG8YPRQW61
EQS News ID: 2428850

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2428850  05.11.2026 CET/CEST

Aktuelle The Platform Group Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

The Platform Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für The Platform Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.