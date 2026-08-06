EQS-News: The Platform Group setzt profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fort - organisches Wachstum stärkt Profitabilität und Cashflow
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EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
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The Platform Group setzt profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fort - organisches Wachstum stärkt Profitabilität und Cashflow
Düsseldorf, 20. August 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat im ersten Halbjahr 2026 den profitablen Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt und die operative Ertragskraft gesteigert. Das Bruttowarenvolumen (GMV) erhöhte sich um 20,9 % auf EUR 788,6 Mio. (H1 2025: EUR 652,1 Mio.), während der Nettoumsatz um 22,7 % auf EUR 421,0 Mio. (H1 2025: EUR 343,0 Mio.) anstieg. Mit einem bereinigten EBITDA von EUR 40,8 Mio. (H1 2025: EUR 33,3 Mio.) erzielte die TPG das höchste operative Halbjahresergebnis ihrer Unternehmensgeschichte. Das berichtete EBITDA stieg auf EUR 45,4 Mio. (H1 2025: EUR 43,7 Mio.). Das Konzernergebnis betrug EUR 33,5 Mio. (H1 2025: EUR 33,3 Mio.). Die Verbesserung der operativen Profitabilität spiegelte sich unmittelbar im Cashflow wider. Der operative Cashflow erhöhte sich um 16,3 % auf EUR 26,8 Mio. (H1 2025: EUR 23,0 Mio.), während der Finanzierungs-Cashflow mit EUR -11 Mio. negativ war (H1 2025: EUR 0,6 Mio.), dies vor dem Hintergrund der Reduktion der Verschuldung. Der Ergebnisanstieg auf EUR 33,5 Mio. basiert im Wesentlichen auf einer verbesserten operativen Entwicklung der bestehenden Plattformen sowie den Effekten des Kostensenkungs- und Effizienzprogramms, Sondereffekte wie Kaufpreisallokationen sind im Gegensatz zum Vorjahr von untergeordneter Bedeutung, da weniger M&A-Transaktionen umgesetzt wurden.
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Das Wachstum im ersten Halbjahr 2026 war überwiegend organisch geprägt. Damit hat die TPG ihr kommuniziertes Ziel im Berichtszeitraum erreicht, einen stärkeren Fokus auf die operative Weiterentwicklung des bestehenden Geschäfts zu legen. Die organische Entwicklung wurde dabei sowohl durch Wachstumsinitiativen als auch Effizienzprogramme vorangetrieben.
Die Anzahl aktiver Kunden (LTM) erhöhte sich auf 8,4 Mio. (H1 2025: 6,2 Mio.), die Zahl der Bestellungen stieg auf 6,2 Mio. (H1 2025: 5,3 Mio.) und der durchschnittliche Warenkorb verbesserte sich auf EUR 129 (H1 2025: EUR 124). Diese Entwicklung unterstreicht die hohe Attraktivität der Plattformen sowie die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.
Im Berichtszeitraum wurden zwei Add-on Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen, die das Portfolio in den Segmenten Consumer Goods sowie Optics & Hearing gezielt ergänzen. Die zu Jahresbeginn angekündigte Übernahme der AEP GmbH befindet sich weiterhin in der Umsetzung, beide Vertragsparteien arbeiten planmäßig an der Erfüllung der kaufvertraglichen Voraussetzungen. Nach dem Bilanzstichtag wurde darüber hinaus eine weitere Add-on Akquisition mit der Übernahme der Vermögenswerte der Cocoli GmbH bekannt gegeben. Die Übernahme wird das Profil der TPG im Bereich Freight Goods stärken und darüber hinaus angrenzende Kundensegmente in den bereits bestehenden Möbelplattformen erschließen. Vier der fünf Segmente der TPG haben sich positiv im Berichtszeitraum entwickelt, das Segment Freight Goods verzeichnete einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn. Entsprechende Maßnahmen wurden hierzu bereits eingeleitet.
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Die erwirtschaftete Liquidität bildet die Grundlage für die Wachstumsstrategie der Gruppe. Im Mittelpunkt stehen Investitionen in das organische Geschäft, die Weiterentwicklung der Plattformen und Softwarelösungen sowie selektive, wertsteigernde Akquisitionen. Die TPG verfolgt dabei unverändert das Ziel, organisches Wachstum und Akquisitionen in einem ausgewogenen Verhältnis miteinander zu verbinden.
Nach aktueller Planung wird der Verschuldungsgrad (Nettofinanzverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA, ohne Leasingverbindlichkeiten) im zweiten Halbjahr 2026 auf deutlich unter 2,0x zurückgeführt. Hierzu tragen insbesondere die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten bei.
Bestätigung der Prognose 2026
Die Prognose basiert auf der positiven Entwicklung des operativen Geschäfts, der konsequenten Umsetzung des Effizienzprogramms sowie der daraus resultierenden Verbesserung von Profitabilität und operativem Cashflow. Mit der erwarteten Reduzierung des Verschuldungsgrads auf deutlich unter 2,0x EBITDA verbessert die TPG ihre finanzielle Flexibilität und schafft zusätzlichen Spielraum für die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie sowie selektive Akquisitionen.
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20.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|The Platform Group SE & Co. KGaA
|Schloss Elbroich, Am Falder 4
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@the-platform-group.com
|Internet:
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