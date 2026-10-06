EQS-News: The Platform Group veräußert Beteiligung an Plattform für Getränkemaschinen
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EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf
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The Platform Group veräußert Beteiligung an Plattform für Getränkemaschinen
Die Beteiligung an BEVMAQ wurde im Jahr 2022 vorgenommen und hat sich seitdem deutlich positiv in Bezug auf Umsatz, EBITDA und Ergebnis entwickelt. Der Bestand an Maschinen hat sich seit dem Einstieg der TPG mehr als verachtfacht. Käufer der Mehrheitsbeteiligung ist eine Käufergruppe aus Deutschland. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
The Platform Group SE & Co. KGaA:
The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.
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Kontakt:
Investor Relations
06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Platform Group SE & Co. KGaA
|Schloss Elbroich, Am Falder 4
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@the-platform-group.com
|Internet:
|https://the-platform-group.com/
|ISIN:
|DE000A40ZW88
|WKN:
|A40ZW8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
|LEI Code:
|391200T7OHCG8YPRQW61
|EQS News ID:
|2410804
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2410804 06.10.2026 CET/CEST
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