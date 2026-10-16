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EQS-News: Thomas Rickert neuer Aufsichtsratsvorsitzender

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EQS-News: maxx26 AG / Schlagwort(e): Personalie/Aktienrückkauf
Thomas Rickert neuer Aufsichtsratsvorsitzender

16.10.2026 / 13:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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maxx26 AG: Thomas Rickert neuer Aufsichtsratsvorsitzender
  • Bestellung von Thomas Rickert durch Amtsgericht Köln erfolgt
  • Details zum Aktienrückkaufprogramm für Ende Oktober erwartet
  • Erste Phase des Rückkaufs startet Anfang November
Weiterstadt, 16.10.2026. Nach der Bestellung durch das Amtsgericht Köln ist Thomas Rickert vom Aufsichtsrat der maxx26 AG (ISIN: DE000A3H2135) zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt worden. Herr Rickert, der bereits von 2020 bis 2025 Mitglied des Kontrollgremiums der damaligen Max 21 AG bzw. Binect AG war, folgt damit auf Ronald Gerns, der sein Mandat nach Abschluss des Verkaufs der Tochtergesellschaft Binect GmbH wie veröffentlicht mit Wirkung zum Ablauf des 1. Oktober 2026 niedergelegt hatte.

Nachdem wie berichtet am 1. Oktober 2026 das Closing der Transaktion erfolgt ist, befindet sich die maxx26 AG in der Erstellung des Quartalsabschlusses zum 30. September 2026, d.h. des Abschlusses zum Stichtag des Vollzugs. Dieser Abschluss bildet die Grundlage für die erste Phase des geplanten Aktienrückkaufprogramms und ist entscheidend für die finale Festlegung des Rückkaufpreises. Die Vorbereitungen für die Umsetzung des Programms laufen bereits; die Gesellschaft geht davon aus, Ende Oktober die Details bekanntgeben und Anfang November das Rückkaufangebot starten zu können.

 

16.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: maxx26 AG
Brunnenweg 17
64331 Weiterstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0)6151 9067-0
Fax: +49 (0)6151 9067-295
E-Mail: investoren@maxx26.com
Internet: www.maxx26.com
ISIN: DE000A3H2135
WKN: A3H213
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Tradegate BSX
LEI Code: 391200TRTWKYMYOFJB55
EQS News ID: 2417334

 
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