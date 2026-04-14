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EQS-News: tokentus investment AG: Grundsätze der Ab- und Zuschreibungen im Portfolio der tokentus

17.04.26 14:30 Uhr
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EQS-News: tokentus investment AG / Schlagwort(e): Sonstiges
tokentus investment AG: Grundsätze der Ab- und Zuschreibungen im Portfolio der tokentus

17.04.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Grundsätze der Ab- und Zuschreibungen im Portfolio der tokentus

Die tokentus investment AG ist ein Venture Capitalist in dem noch sehr jungen, innovativen und damit auch sehr volatilen Markt der Blockchain- und Krypto-Technologie. Vor diesem Hintergrund ist es um so wichtiger, die tatsächlichen wirtschaftlichen Werte ihrer Beteiligungen in Form von Equity, Wandeldarlehen oder Kryptos pflichtgemäß anzupassen an veränderte Verhältnisse und diese buchhalterisch entsprechend abzuschreiben bzw. Wertminderungen vorzunehmen oder wieder zuzuschreiben.

Die Abschreibung erfolgt buchhalterisch, wenn der beizulegende Wert (Fair Value bzw. anteiliger Eigenkapitalwert) dauerhaft unter dem Buchwert liegt. Was letztlich zu vollständigen Abschreibungen auf Null führt, wenn zum Beispiel eine Beteiligung Insolvenz angemeldet hat (oder ein entsprechendes Verfahren eingeleitet hat) oder liquidiert wurde, oder zu teilweise Abschreibungen führt bei anhaltenden Verlusten oder negativer Geschäftsentwicklung eines Beteiligungsunternehmens oder negativer Preisentwicklung bei Coins und Token (Kryptos). Im Umlaufvermögen gilt dies unabhängig davon, ob die Wertminderung voraussichtlich dauerhaft oder nur vorübergehend ist.

Ein Blick alleine auf die Marktkapitalisierung des Krypto-Marktes weist folgende Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 auf. Das Jahr begann mit einem Hoch von ca. 3,8 Billionen USD (Januar), fiel auf das Tief um 2,4 Mrd. USD, erholte sich stark bis zum All Time High im Oktober auf 4,4 Billionen USD und endete schließlich bei 3,0 Billionen USD.

Diese Schwankungsbreite des Marktes, in dem die tokentus investment AG als Investor aktiv ist, hat somit unmittelbaren und deutlichen Einfluss auf die Schwankung in der Bewertung des Portfolios, was zum einen vollständige und teilweise Abschreibungen notwendig macht, aber zum anderen auch das Potenzial auf zukünftige Zuschreibungen (in gesetzlich zulässiger Höhe) bieten kann.
Kontakt Investor Relations:

Oliver Michel
CEO der tokentus investment AG
Tel: +49 175 7222 351
oliver.michel@tokentus.com

 

17.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: tokentus investment AG
Taunusanlage 8 c/o WeWork
60329 Frankfurt
Deutschland
E-Mail: contact@tokentus.com
Internet: www.tokentus.com
ISIN: DE000A3CN9R8
WKN: A3CN9R
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)
EQS News ID: 2310572

 
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2310572  17.04.2026 CET/CEST

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