EQS-News: tonies verzeichnet starkes drittes Quartal mit zweistelligem Wachstum in allen Segmenten – Umsatz in den ersten neun Monaten um 33 % gestiegen

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tonies verzeichnet starkes drittes Quartal mit zweistelligem Wachstum in allen Segmenten – Umsatz in den ersten neun Monaten um 33 % gestiegen



12.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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tonies verzeichnet starkes drittes Quartal mit zweistelligem Wachstum in allen Segmenten – Umsatz in den ersten neun Monaten um 33 % gestiegen

Umsatz steigt in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahr um 33 % (+35 % währungsbereinigt, „cc“) auf 422,9 Mio. Euro

steigt in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahr um 33 % (+35 % währungsbereinigt, „cc“) auf 422,9 Mio. Euro Nordamerika weiterhin größtes und am schnellsten wachsendes Segment: Umsatzsteigerung von 45 % (+50 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 177,0 Mio. Euro in den ersten neun Monaten, getragen von einer anhaltend starken Nachfrage nach Tonieboxen

weiterhin größtes und am schnellsten wachsendes Segment: Umsatzsteigerung von 45 % (+50 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 177,0 Mio. Euro in den ersten neun Monaten, getragen von einer anhaltend starken Nachfrage nach Tonieboxen DACH steigert den Umsatz in den ersten neun Monaten um 19 % (+19 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 157,2 Mio. Euro, unterstützt durch hohe Nachfrage nach neuen Inhalten

steigert den Umsatz in den ersten neun Monaten um 19 % (+19 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 157,2 Mio. Euro, unterstützt durch hohe Nachfrage nach neuen Inhalten Rest der Welt verzeichnet in den ersten neun Monaten Umsatzplus von 39 % (+39 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 88,7 Mio. Euro, begünstigt durch die gestiegene Markenbekanntheit

verzeichnet in den ersten neun Monaten Umsatzplus von 39 % (+39 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 88,7 Mio. Euro, begünstigt durch die gestiegene Markenbekanntheit Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt: tonies erwartet ein währungsbereinigtes Konzernumsatzwachstum von mehr als 20 % auf über 760 Mio. Euro, ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum in Nordamerika von mehr als 30 % sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 9 % bis 11 %

LUXEMBURG, 12. November 2026 // tonies SE („tonies“), die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder, setzte ihr Wachstum in den ersten neun Monaten 2026 in allen Segmenten und Produktkategorien fort. Besonders Nordamerika verzeichnete eine starke Umsatzentwicklung. Das breite Produktportfolio sorgte für eine hohe Nachfrage nach Tonieboxen und Tonies. Zudem erweiterte tonies sein Geräte-Ökosystem um die Toniebox Lite, die im August zunächst in Nordamerika und im Oktober in weiteren Ländern auf den Markt kam.

Tobias Wann, CEO von tonies, kommentiert: “tonies ist nach neun Monaten strategisch und operativ voll auf Kurs. Allein im dritten Quartal ist der Konzernumsatz um mehr als ein Viertel gewachsen. Das ist das Ergebnis einer starken Teamleistung und klarer Prioritäten: Wir wachsen international, bauen unser Ökosystem aus und stärken die Bindung zu unseren Kundinnen und Kunden. Mit der Toniebox Lite haben wir Familien in Nordamerika im dritten Quartal eine weitere, leichter zugängliche Möglichkeit eröffnet, tonies kennenzulernen. Zugleich wurden unsere diesjährigen Content-Partnerschaften in allen unseren Märkten gut angenommen. Die Umsetzung unserer globalen Strategie verläuft genau wie geplant, und wir starten mit einem starken Content- und Produktportfolio ins Jahresendgeschäft.“

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Hansjörg Müller, CFO von tonies, ergänzt: „Unsere internationale Wachstumsstrategie zeigt weiterhin Wirkung: Nach neun Monaten liegt der Umsatz um mehr als 33 % über dem Vorjahr, und die Märkte außerhalb der DACH-Region erwirtschaften inzwischen den Großteil des Konzernumsatzes. Nordamerika, DACH und Rest der Welt konnten allesamt zweistellig zulegen. Das zeigt, wie breit unser Wachstum über die Segmente verteilt ist. Unser profitables Wachstum wird weiterhin von einer disziplinierten Umsetzung in allen Märkten getragen.“

Umsatzwachstum in allen Segmenten und Produktkategorien

Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 33 % (+35 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 422,9 Mio. Euro. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 28 % (+26 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 179,9 Mio. Euro. Der internationale Umsatzanteil lag bei 63 % (9M 2025: 58 %) und stieg damit um 4,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Getragen wurde das Wachstum sowohl von Tonieboxen als auch von Tonie-Figuren.

Nordamerika blieb das größte und am schnellsten wachsende Segment. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 45 % (+50 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 177,0 Mio. Euro, getragen von einer anhaltend starken Nachfrage nach Tonieboxen. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 42 % (+40 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 72,7 Mio. Euro. Ein leicht positiver Wechselkurseffekt von 1,9 Prozentpunkten unterstützte diese Entwicklung, während der Wechselkurseffekt über die ersten neun Monate im Saldo weiterhin leicht negativ ausfiel.

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Im etablierten DACH-Segment stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten um 19 % (+19 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 157,2 Mio. Euro. Unterstützt wurde die Entwicklung durch die bedeutenden Content-Neueinführungen der letzten Monate. Im dritten Quartal verzeichnete die Region ein Umsatzwachstum von 11 % (+11 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 68,3 Mio. Euro.

Das Segment Rest der Welt, bestehend aus Großbritannien und Irland, Frankreich sowie Australien und Neuseeland, steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten um 39 % (+39 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 88,7 Mio. Euro. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 37 % (+35 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 38,9 Mio. Euro, unterstützt durch die zunehmende Markenbekanntheit in den Ländern.

Tonieboxen und Tonies verzeichnen starkes Wachstum in den ersten neun Monaten

Der Produktmix blieb in den ersten neun Monaten 2026 weitgehend stabil. Tonie-Figuren blieben die umsatzstärkste Kategorie. Der Umsatz mit Tonieboxen stieg in den ersten neun Monaten um 37 % (+38 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 101,1 Mio. Euro. Im dritten Quartal legte der Umsatz um 13 % (+11 % cc) auf 43,9 Mio. Euro zu. Der Figuren-Umsatz mit Tonies wuchs in den ersten neun Monaten um 33 % (+35 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 308,1 Mio. Euro und im dritten Quartal um 35 % (+34 % cc) auf 131,0 Mio. Euro. Getragen wurde das Wachstum von der anhaltenden Nachfrage nach Content-Neueinführungen der vergangenen Monate. Der Umsatz in der Kategorie Accessoires & Digital stieg in den ersten neun Monaten um 5 % (+6 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 13,6 Mio. Euro, während er im dritten Quartal um 6 % (-6 % cc) auf 5,0 Mio. Euro zurückging.

Neue Inhalte und Retail-Formate erweitern das Markenerlebnis von tonies

Im dritten Quartal baute tonies sein Audio-Ökosystem mit neuen Angeboten weltweit bekannter Entertainment-Marken weiter aus. Dazu zählen Pokémon- und Bluey-Tonies sowie klassische Hasbro-Spiele für Tonieplay. Die Kooperationen belegen die Position von tonies als bevorzugter Partner führender Spielwaren- und Entertainment-Marken und stützen zugleich die starke Nachfrage. Mit der Eröffnung einer eigenen Boutique in Köln und einer neuen Shop-in-Shop-Fläche in Paris erweiterte tonies zudem seine Präsenz im Direktvertrieb und stärkte die Bindung an die Marke.

Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanzlage des Konzerns hat sich im Berichtszeitraum gegenüber dem Stand zum 30. Juni 2026 nicht wesentlich verändert.

Prognose bestätigt – tonies für das Geschäftsjahr 2026 weiter auf Kurs

Nach dem starken Wachstum in den ersten neun Monaten 2026 bestätigt tonies seine Prognose für hohes und profitables Wachstum im Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen erwartet weiterhin:

Umsatzwachstum : mehr als 20 % währungsbereinigt auf mehr als 760 Mio. Euro

: mehr als 20 % währungsbereinigt auf mehr als 760 Mio. Euro Umsatzwachstum in Nordamerika : mehr als 30 % währungsbereinigt

: mehr als 30 % währungsbereinigt Bereinigte EBITDA-Marge: 9 % bis 11 %

CEO Tobias Wann und CFO Hansjörg Müller werden die Ergebnisse des dritten Quartals 2026 von tonies heute, Donnerstag, den 12. November, um 15 Uhr MEZ in einer Präsentation vorstellen. Um sich direkt für den Webcast anzumelden, klicken Sie bitte hier.

Alle Dokumente finden Sie auf der Investor Relations Website von tonies unter Publikationen.

Zahlen auf einen Blick

in Mio. EUR Q3 2026 Q3 2025 Delta Delta (cc) 9M 2026 9M 2025 Delta Delta (cc) Umsatz 179,9 141,0 27,6% 26,5% 422,9 317,6 33,1% 34,8% Nach Region DACH 68,3 61,3 11,4% 11,4% 157,2 132,1 19,0% 19,0% Nordamerika 72,7 51,2 42,1% 40,2% 177,0 121,8 45,3% 49,7% Rest der Welt 38,9 28,5 36,6% 34,5% 88,7 63,7 39,2% 39,0% Nach Produktkategorie Tonieboxen 43,9 39,0 12,6% 11,3% 101,1 73,7 37,2% 38,3% Tonies 131,0 96,8 35,4% 34,3% 308,1 231,1 33,3% 35,2% Accessoires & Digital 5,0 5,3 -5,6% -6,4% 13,6 12,9 5,5% 6,2%

Investor Relations Kontakt:

Moritz Verleger

Head of Investor Relations

Telefon: +49 151 5784 6012

E-Mail: ir@tonies.com

Kontakt für Medien:

Christian Steinhof

Head of Global Corporate Communications

Telefon: +49 171 121 0279

E-Mail: christian.steinhof@tonies.com

Über tonies

tonies® ist die weltweit führende interaktive Audio-Plattform für Kinder, die neu definiert, wie Kinder ab einem Alter von einem Jahr unabhängig spielen, lernen und wachsen – ganz ohne Bildschirm. Seit der Gründung in Deutschland im Jahr 2014 wurden weltweit rund 13,3 Millionen Tonieboxen und rund 187 Millionen Tonies verkauft. tonies beschäftigt mehr als 630 Mitarbeitende, erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von mehr als 630 Mio. Euro (+31 % gegenüber dem Vorjahr) und ist im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (tonies SE).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Formulierungen wie „erwartet“, „kann“, „wird“, „könnte“, „sollte“, „beabsichtigt“, „plant“, „prognostiziert“, „geht davon aus“ oder ähnlichen Begriffen erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements der tonies SE hinsichtlich erwarteter Entwicklungen und anderer Faktoren, die tonies SE betreffen. Sie stellen weder historische noch aktuelle Tatsachen dar und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.



Haftungsausschluss



Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der in diesem Dokument beschriebenen Pläne und Ereignisse nachteilig beeinflussen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung. Sofern nicht durch zwingendes anwendbares Recht oder Regulierung vorgeschrieben, lehnt die tonies SE ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder Änderungen der Erwartungen der tonies SE zu berücksichtigen. Weder die tonies SE noch eine andere Person übernimmt Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Für die Definition der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen wird auf den veröffentlichten Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2025 und den Halbjahresbericht 2026 verwiesen, oder über folgenden Link auf unserer Website: APM.