EQS-News: Tonkens Agrar AG: 2025/2026 fiel umsatz- und ergebnisseitig erwartungsgemäß deutlich schlechter aus. Leicht verbesserte Aussichten für 2026/2027.
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EQS-News: Tonkens Agrar AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose
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Tonkens Agrar AG: 2025/2026 fiel umsatz- und ergebnisseitig erwartungsgemäß deutlich schlechter aus. Leicht verbesserte Aussichten für 2026/2027.
Sülzetal, den 27. November 2026 – Das Geschäftsjahr 2025/2026 (1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026) der Tonkens Agrar AG (ISIN: DE000A1EMHE0) war erwartungsgemäß von deutlichen Rückgängen beim Konzernumsatz und -ergebnis geprägt. Der Konzernumsatz verringerte sich auf 17,03 Mio. EUR (Vj. 18,53 Mio. EUR), das Konzernergebnis vor Steuern (-2,31 Mio. EUR, Vj. -0,53 Mio. EUR) und das Konzernjahresergebnis (-2,00 Mio. EUR, Vj. 0,62 Mio. EUR) fielen deutlich negativ aus.
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Hauptursächlich war der drastische Absatzeinbruch bei losen Kartoffeln in Folge der hohen Erntemengen im Jahr 2025. Lose Ware war im Berichtsjahr nahezu unverkäuflich. Somit wurde so viel Rohware wie möglich über die Börde Vita GmbH vermarktet. Die Börde Vita GmbH konnte im Geschäftsjahr 2025/2026 ihre verkaufte Menge um rund 41 % ausweiten. Gleichzeitig nahmen die Erlöse mit geschälter Ware aufgrund der niedrigen Kartoffelpreise aber nur um 20 % zu. Entsprechend hat sich der Segmentumsatz Lagerhaltung und Vermarktung daher auf 7,16 Mio. EUR ausgeweitet (Vj. 5,75 Mio. EUR), während im Segment Ackerbau nur Umsatzerlöse von 2,80 Mio. EUR (Vj. 5,15 Mio. EUR) erwirtschaftet wurden. Auch der deutliche Rückgang der Milchpreise von bundesweit durchschnittlich 53,5 ct/kg per Herbst 2025 auf nur noch etwas über 34 ct/kg im Frühjahr 2026 hat sich erlösseitig negativ bemerkbar gemacht. Im Segment Milchproduktion sanken die Umsatzerlöse daher auf 4,49 Mio. EUR (Vj. 4,77 Mio. EUR). Hinzu kamen 2,31 Mio. EUR (Vj. 2,57 Mio. EUR) Erlöse aus dem Segment Erneuerbare Energien.
Unter Berücksichtigung der leichten Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen um 29 TEUR (Vj. Verminderung um 0,82 Mio. EUR) sowie der sonstigen betrieblichen Erträge von 0,91 Mio. EUR (Vj. 1,61 Mio. EUR) nahm die Konzerngesamtleistung auf 17,95 Mio. EUR (Vj. 19,33 Mio. EUR) ab.
Die Gesamtkosten legten leicht zu, getrieben durch Erhöhungen bei Betriebsmittel- und Personalkosten. Der Materialaufwand ist um 0,32 Mio. EUR auf 8,31 Mio. EUR (Vj. 7,99 Mio. EUR) gestiegen, der Personalaufwand weitete sich auf 3,96 Mio. EUR aus (Vj. 3,74 Mio. EUR). Auch der Abschreibungsaufwand wuchs leicht auf 2,77 Mio. EUR (Vj. 2,68 Mio. EUR). Rückläufig entwickelten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (4,33 Mio. EUR, Vj. 4,81 Mio. EUR).
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Für 2026/2027 erwartet der Vorstand eine deutliche Erhöhung der Konzernumsatzerlöse und ein deutlich verbessertes Konzernergebnis vor Steuern, basierend auf gestiegenen Kartoffelpreisen und festeren Preistendenzen bei Milch.
Nach zwei rückläufigen Geschäftsjahren blickt der Vorstand der Tonkens Agrar AG etwas zuversichtlicher auf das laufende Geschäftsjahr 2026/2027, wenngleich die Gesamtlage aus niedrigen Erzeugerpreisen und anhaltend hohem Kostendruck eine extreme Herausforderung für die Landwirtschaft darstellt. Erwartet werden eine deutliche Erhöhung der Konzernumsatzerlöse und ein deutlich verbessertes Konzernergebnis vor Steuern.
Die mengenmäßig schwache Getreideernte fiel auch hinsichtlich der Qualität eher enttäuschend aus. Der Preis für Getreide liegt noch unter dem niedrigen Niveau des Vorjahres. Für Teile der Rapsernte waren Vorkontrakte zur preislichen Absicherung abgeschlossen worden und es konnten Verkaufspreise über dem Vorjahr erzielt werden. Wesentliche Teile der Raps- und Getreideernte sind bereits verkauft.
Von entscheidender Bedeutung für die Höhe der erzielbaren Konzernumsatzerlöse und des Konzernergebnisses im laufenden Geschäftsjahr 2026/2027 ist das Kartoffelabsatzgeschäft. Das Vorjahresniveau im Absatzgeschäft der Börde Vita GmbH soll mindestens gehalten werden. Aufgrund der eigenen geringen Kartoffelernte muss Rohware zugekauft werden. Fraglich ist, zu welchen Preisen dies gelingt. Gleichzeitig besteht wieder eine Nachfrage nach losen Kartoffeln, welche zu guten Preisen verkauft werden können.
Im Segment Milchproduktion rechnet der Vorstand durchschnittlich mit einem Auszahlungspreis von ca. 43 ct/kg (Berichtsjahr: 46,2 ct/kg).
Hinzu kommen stabile Umsätze aus dem Segment Erneuerbare Energien.
Investitionen wurden in eine bestehende Beregnungsanlage zur Steigerung der Effizienz und Wasserverfügbarkeit an der Pflanze sowie in Flächen (knapp 12 Hektar) getätigt. Die zweite im Bau befindliche Lagerhalle bei der Osterfelder Agrar GmbH soll bis Ende 2027 fertiggestellt werden.
Der Jahres- und der Konzernabschluss 2025/2026 stehen ab sofort unter http://tonkens-agrar.de/Finanzberichte.html zum Download bereit. Im Dezember 2026 folgt dann der Geschäftsbericht.
Anstehende Termine 2026/2027:
Weitere Informationen:
27.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Tonkens Agrar AG
|Welsleber Straße 1
|39171 Sülzetal
|Deutschland
|Telefon:
|039205 417410
|E-Mail:
|mail@tonkens-agrar.de
|Internet:
|www.tonkens-agrar.de
|ISIN:
|DE000A1EMHE0
|WKN:
|A1EMHE
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
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|529900FNWXR2YEUAUM25
|EQS News ID:
|2443104
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2443104 27.11.2026 CET/CEST
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