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EQS-News: TRATON-Tochtergesellschaft International Motors erhält Genehmigung des US-Handelsministeriums zur Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen

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EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Sonstiges
TRATON-Tochtergesellschaft International Motors erhält Genehmigung des US-Handelsministeriums zur Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen

10.11.2026 / 09:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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TRATON-Tochtergesellschaft International Motors erhält Genehmigung des US-Handelsministeriums zur Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen

München, 10. November 2026 Das US-Handelsministerium hat den Antrag von International Motors auf Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen im Zusammenhang mit den Section-232-Zöllen mit Wirkung zum 1. November 2025 genehmigt. Die Genehmigung deckt sich im Wesentlichen mit den Unternehmenserwartungen.

Einen wesentlichen Teil des Effekts aus den Section-232-Zöllen für vorangegangene Perioden hatte TRATON bereits im zweiten Quartal 2026 im operativen Ergebnis erfasst. Der verbleibende Ergebniseffekt im Zusammenhang mit der Genehmigung wird im vierten Quartal berücksichtigt.

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Unter Berücksichtigung der erwarteten Auswirkungen der Genehmigung sowie weiterer Entwicklungen im vierten Quartal bleibt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 für die bereinigte operative Umsatzrendite der TRATON GROUP und den Netto-Cashflow von TRATON Operations unverändert.

 

Kontakt

Ursula Querette
Head of Investor Relations
T +49 152 02152400
ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen
Investor Relations
T +49 170 9073494
thomas.paschen@traton.com

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TRATON SE  
Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland
www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.


10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 360 98 70
E-Mail: investor.relations@traton.com
Internet: www.traton.com
ISIN: DE000TRAT0N7
WKN: TRAT0N
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Stockholm
LEI Code: 529900UIMQRKPFN6SV80
EQS News ID: 2431602

 
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03.11.26 TRATON Neutral UBS AG
29.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 TRATON Kaufen DZ BANK
28.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research

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