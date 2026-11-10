EQS-News: Umsatz und Ertragskraft von R. STAHL nach neun Monaten im Plan – Stabilisierung weiter auf Kurs – Prognose für 2026 bestätigt

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Umsatz und Ertragskraft von R. STAHL nach neun Monaten im Plan – Stabilisierung weiter auf Kurs – Prognose für 2026 bestätigt



10.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Umsatz und Ertragskraft von R. STAHL nach neun Monaten im Plan – Stabilisierung weiter auf Kurs – Prognose für 2026 bestätigt

Von Januar bis September 2026 hat R. STAHL Umsätze in Höhe von 219,7 Mio. € generiert (Vorjahr: 229,8 Mio. €).

Der Auftragseingang liegt in den ersten neun Monaten mit 221,2 Mio. € konjunkturbedingt unter dem Wert des Vorjahres (238,1 Mio. €). Im dritten Quartal übertraf der Auftragseingang den Wert des Ver gleichs quartals.

Die Ertragskraft des Unternehmens steigt planmäßig – das EBITDA vor Sondereinflüssen legte in den ersten drei Quartalen auf 21,7 Mio. € zu (Vorjahr: 20,2 Mio. €) – Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen verbessert sich auf 9,9 % (Vorjahr: 8,8 %)

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt der Vorstand die Prognose

Waldenburg, 10. November 2026 – Die Investitionsbereitschaft der Kunden von R. STAHL war in den ersten neun Monaten 2026 wegen der weltweiten gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten verhalten. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen hat das Unternehmen den Umsatz planmäßig stabilisiert und dabei die Ertragskraft gestärkt.

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Auftragseingang geht wegen der Investitionszurückhaltung der R STAHL Kunden nach neun Monaten auf 221,2 Mio. € (Vorjahr: 238,1 Mio. €) zurück

Aufgrund der weiterhin ausgeprägten Investitionsschwäche in den Kernindustrien von R. STAHL verringerte sich der Auftragseingang von Januar bis September 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 % auf 221,2 Mio. €. Allerdings hat sich der Auftragseingang im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert und legte um 4,4 % auf 75,4 Mio. € zu. Insbesondere in den Regionen Deutschland und Amerika hat sich die Ordertätigkeit von Juli bis September gegenüber dem Vorjahr erholt.

Der Auftragsbestand zum 30. September 2026 war im Vergleich zum Jahresende 2025 stabil bei 90,9 Mio. € (31. Dezember 2025: 90,9 Mio. €).

Umsatz hat sich planmäßig stabilisiert und liegt nach neun Monaten mit 219,7 Mio. € leicht im Minus

Der Umsatz von R. STAHL ging von Januar bis September 2026 erwartungsgemäß leicht um 4,4 % auf 219,7 Mio. € zurück. Positiv entwickelten sich die Erlöse in der Region Asien/Pazifik (+31,3 %), die noch von der Umsetzung eines größeren Projektauftrags profitierte. Die Absatzregionen Deutschland (-4,6 %), Zentralregion (-13,5 %) sowie Amerika (-14,5 %) wiesen nach neun Monaten niedrigere Umsätze als im Vorjahr aus.

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Ertragskraft nach drei Quartalen verbessert – Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung greifen – Positiver Free Cashflow

Von Januar bis September 2026 hat R. STAHL die Ertragskraft gegenüber dem Vorjahr gestärkt. Verantwortlich hierfür waren im Wesentlichen die Effekte der eingeleiteten Maßnahmen zur Optimierung der Kostenstrukturen. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereinflüssen stieg von Januar bis September 2026 um 7,5 % auf 21,7 Mio. €. Die Profitabilität, gemessen an der EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen, verbesserte das Unternehmen im gleichen Zeitraum von 8,8 % im Vorjahr auf 9,9 %. Das Konzernergebnis legte um 3,3 Mio. € auf 0,9 Mio. € (9M 2025: -2,4 Mio. €) zu. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,14 € (9M 2025: -0,38 €).

Den Free Cashflow steigerte R. STAHL in den ersten drei Quartalen 2026 um 17,3 Mio. € auf 4,7 Mio. € (9M 2025: -12,6 Mio. €). Neben dem höheren Konzernergebnis schlug sich hier auch der deutlich geringere Mittelabfluss durch den Aufbau von Working Capital nieder. Dieser belastete im Berichtszeitraum den Free Cashflow nur um 4,6 Mio. € nach 13,5 Mio. € im Vorjahr. Aufgrund des positiven Konzernergebnisses sowie des angestiegenen Rechnungszinses zur Bewertung der Pensionsverpflichtungen erhöhte sich die Eigenkapitalquote zum 30. September 2026 auf 31,3 % (31. Dezember 2025: 29,2 %).

R. STAHL bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Für das vierte Quartal 2026 erwartet das Unternehmen eine weiterhin zurückhaltende Investitionstätigkeit der Kunden aus den Kernindustrien. Prognoseunsicherheiten bestehen hauptsächlich wegen der nicht einschätzbaren Entwicklungen und Folgen geopolitischer Konflikte, der internationalen Zollpolitik sowie möglicher Handelskonflikte und Lieferkettenproblemen.

Auf Basis der aktuell erwarteten Entwicklung der für R. STAHL relevanten Märkte sowie der planmäßigen Stabilisierung der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bestätigen wir die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Der Konzernumsatz soll zwischen 285 Mio. € und 300 Mio. € (2025: 313,0 Mio. €) liegen. Für das EBITDA vor Sondereinflüssen prognostiziert der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr einen Wert zwischen 22 Mio. € und 27 Mio. € (2025: 34,4 Mio. €). Beim Free Cashflow rechnet das Unternehmen 2026 mit einem ausgeglichenen Wert (2025: -0,3 Mio. €).

„Das R. STAHL Team ist auf gutem Weg, das Unternehmen wirtschaftlich zu stabilisieren und die Strukturen zu schaffen, um mittelfristig wieder profitabel und nachhaltig wachsen zu können“, sagt Tobias Popp, Vorstand von R. STAHL.

Kennzahlen des R. STAHL Konzerns für das dritte Quartal bzw. 9M 2026 nach IFRS

in Mio. € Q3 2026 Q3 2025 Veränd.

in %



9M 2026



9M 2025

Veränd.

in % Umsatz 74,1 78,6 -5,7 219,7 229,8 -4,4 Deutschland 18,9 18,1 +4,1 51,2 53,6 -4,6 Zentralregion1) 32,3 37,9 -14,7 97,6 112,8 -13,5 Amerika 9,0 8,9 +1,0 22,8 26,7 -14,5 Asien/Pazifik 13,9 13,7 +2,0 48,1 36,6 +31,3 EBITDA vor Sondereinflüssen2) 9,0 11,3 -20,3 21,7 20,2 +7,5 EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen2) 12,1 % 14,4 % 9,9 % 8,8 % EBITDA 8,7 8,9 -2,1 19,9 16,3 +21,6 EBIT 4,4 4,0 +11,4 6,5 2,1 >+100 Konzernergebnis 3,7 2,6 +41,5 0,9 -2,4 n.a. Ergebnis je Aktie (in €) 0,56 0,39 +43,6 0,14 -0,38 n.a Auftragseingang 75,4 72,2 +4,4 221,2 238,1 -7,1 Auftragsbestand zum 30. September 90,9 105,8 -14,1 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 14,2 3,8 >+100 11,0 -2,1 n.a. Free Cashflow 11,7 0,5 >+100 4,7 -12,6 n.a. Abschreibungen 4,3 4,9 -13,1 13,3 14,2 -6,0 Investitionen 2,5 3,3 -24,9 6,1 10,4 -41,6 30. Sep. 2026 31. Dez. 2025 Veränd.

in % Bilanzsumme 259,5 258,9 +0,2 Eigenkapital 81,2 75,7 +7,3 Eigenkapitalquote 31,3 % 29,2 % Nettofinanzverbindlichkeiten3) 33,1 34,9 -5,0 Nettofinanzverbindlichkeiten inkl. Leasingverbindlichkeiten

50,0 48,3

+3,6 Mitarbeiter4) 1.570 1.659 -5,4

1) Afrika und Europa ohne Deutschland

2) Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und

Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand, Erträge und Verluste aus Entkonsolidierungsvorgängen sowie Erträge und Verluste

aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens

3) ohne Pensionsrückstellungen und ohne Leasingverbindlichkeiten

4) ohne Auszubildende

Bei Prozent- und Zahlenangaben können Rundungsdifferenzen auftreten. Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach mathematischen Gesichtspunkten. Veränderungsraten >+100% werden als >+100% angegeben, Veränderungsraten <-100% als „n. a.“ (nicht anwendbar).

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Hinweis

Die Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2026 steht auf unserer Internetseite unter folgendem Link zum Download bereit: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte.

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Finanzkalender 2026 / 2027

12. November 2026 MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz

25. Februar 2027 Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2026

15. April 2027 Geschäftsbericht für das Jahr 2026

11. Mai 2027 Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2027

15. Juni 2027 34. ordentliche Hauptversammlung

5. August 2027 Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2027

4. November 2027 Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2027

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Über R. STAHL – www.r-stahl.com

R. STAHL ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2025 erwirtschafteten 1.659 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von 313 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5).



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür.

Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.

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Earnings Call für Analysten, Investoren und Journalisten zum

3. Quartal 2026 des R. STAHL Konzerns

Der Vorstand der R. STAHL AG wird im Rahmen einer Videokonferenz die Ergebnisse zum 3. Quartal 2026

heute um 10.00 Uhr

erläutern und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Der Earnings Call wird auf dem ResearchHub von mwb durchgeführt. Bitte registrieren Sie sich für den Call mit dem hier hinterlegten Link

(https://research-hub.de/events/registration/2026-11-10-10-00/RSL2-GR).



Eine Aufzeichnung des Earnings Calls finden Sie im Anschluss sowohl auf dem mwb ResearchHub als auch auf unserer Unternehmenswebsite im Bereich Unternehmen > Investor Relations > IR News und Ad hoc News > Veranstaltungen und Präsentationen (https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/veranstaltungen-und-praesentationen/ ).

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Kontakt:

R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Corporate Communications & Investor Relations

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland

Tel. +49 7942 943-1396investornews@r-stahl.com