EQS-News: UMT United Mobility Technology AG: Positives Halbjahresergebnis 2026 – Neuausrichtung auf Agentic AI wirkt ab dem vierten Quartal

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UMT United Mobility Technology AG: Positives Halbjahresergebnis 2026 – Neuausrichtung auf Agentic AI wirkt ab dem vierten Quartal



02.11.2026 / 08:35 CET/CEST

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München, 02.11.2026 – Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN DE000A40ZVU2, WKN A40ZVU, künftig WAYDEAR AG) hat ihren Zwischenabschluss nach HGB zum 30. Juni 2026 vorgelegt. Die Gesellschaft weist für das erste Halbjahr 2026 einen Überschuss von 35,5 TEUR aus, nach einem Fehlbetrag von 269,2 TEUR im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einer Ergebnisverbesserung um rund 305 TEUR.

Getragen wird das positive Ergebnis vor allem von sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 110,7 TEUR (Vorjahr: 27,7 TEUR). Diese stammen im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen. Rückstellungen werden nach dem handelsrechtlichen Vorsichtsprinzip für mögliche Belastungen gebildet und zum Zeitpunkt der Bildung bereits als Aufwand gebucht. Die Auflösung zeigt, dass diese in Vorperioden belasteten Risiken entfallen sind oder geringer ausgefallen sind als vorsichtig angesetzt. Damit handelt es sich um eine Bereinigung der Bilanz und nicht um eine Verschlechterung der Substanz.

Unabhängig davon hat die Gesellschaft ihre Kostenbasis deutlich gesenkt: Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 56 % auf 120,3 TEUR (Vorjahr: 276,4 TEUR), die Zinsaufwendungen um 57 % auf 33,8 TEUR (Vorjahr: 78,8 TEUR). Die Umsatzerlöse der Holding lagen bei 52,0 TEUR (Vorjahr: 58,7 TEUR); das operative Geschäft wird über die Tochter UMS United Mobile Services GmbH geführt.

Auch die Bilanz hat sich gestärkt. Das Eigenkapital stieg auf 7,23 Mio. EUR (Vorjahr: 5,94 Mio. EUR), die Eigenkapitalquote auf 69,2 % (Vorjahr: 56,0 %). Die Verbindlichkeiten gingen um rund 31 % auf 2,85 Mio. EUR zurück, die Wandelanleihe wurde von 510 TEUR auf 31 TEUR zurückgeführt.

Erik Nagel, Vorstand der UMT AG: „Das Halbjahresergebnis zeigt eine aufgeräumte Bilanz und eine deutlich schlankere Kostenstruktur. Die vollzogene Neuausrichtung auf Agentic AI spiegelt es aber noch nicht wider. Die Wirkung unserer beiden marktreifen Produkte wird erst jetzt im vierten Quartal richtig sichtbar. Mit der Umfirmierung in WAYDEAR AG schließen wir diesen Weg auch formal ab.“

Noch nicht im Zwischenabschluss enthalten ist die nach dem Stichtag abgeschlossene Barkapitalerhöhung. Wie am 29. Oktober 2026 mitgeteilt, sind der Gesellschaft daraus brutto 558.493,20 Euro zugeflossen; das Grundkapital beträgt nun 3.164.685,00 Euro. Am 11. November 2026 stellt der Vorstand das Geschäftsmodell auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) vor.

Der vollständige Zwischenabschluss ist unter diesem Link abrufbar.

Über die UMT AG

Die UMT United Mobility Technology AG, München, entwickelt agentenbasierte KI-Lösungen (Agentic AI), die dokumentenintensive und regulatorisch geprägte Geschäftsprozesse im Mittelstand automatisieren. Zwei Produktlinien sind im Markt: der Catchflow Agent für EU-Importprozesse (CATCH/TRACES) und UMS Vision AI für Transport und Logistik. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000A40ZVU2, WKN A40ZVU, Ticker UMD) sind in den Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Nach Eintragung der Umfirmierung firmiert die Gesellschaft als WAYDEAR AG.

Kontakt

UMT United Mobility Technology AG, Investor Relations

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