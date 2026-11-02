DAX 25.761 -0,2%ESt50 6.131 ±0,0%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,34 +0,6%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.652 -0,6%Euro 1,1209 +0,0%Öl 109,6 -6,9%Gold 3.899 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

EQS-News: UMT United Mobility Technology AG: Positives Halbjahresergebnis 2026 – Neuausrichtung auf Agentic AI wirkt ab dem vierten Quartal

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
UMT United Mobility Technology AG Inhaber-Akt Aus Konversion
1.31 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

EQS-News: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
UMT United Mobility Technology AG: Positives Halbjahresergebnis 2026 – Neuausrichtung auf Agentic AI wirkt ab dem vierten Quartal

02.11.2026 / 08:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 02.11.2026 – Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN DE000A40ZVU2, WKN A40ZVU, künftig WAYDEAR AG) hat ihren Zwischenabschluss nach HGB zum 30. Juni 2026 vorgelegt. Die Gesellschaft weist für das erste Halbjahr 2026 einen Überschuss von 35,5 TEUR aus, nach einem Fehlbetrag von 269,2 TEUR im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einer Ergebnisverbesserung um rund 305 TEUR.

Getragen wird das positive Ergebnis vor allem von sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 110,7 TEUR (Vorjahr: 27,7 TEUR). Diese stammen im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen. Rückstellungen werden nach dem handelsrechtlichen Vorsichtsprinzip für mögliche Belastungen gebildet und zum Zeitpunkt der Bildung bereits als Aufwand gebucht. Die Auflösung zeigt, dass diese in Vorperioden belasteten Risiken entfallen sind oder geringer ausgefallen sind als vorsichtig angesetzt. Damit handelt es sich um eine Bereinigung der Bilanz und nicht um eine Verschlechterung der Substanz.

Unabhängig davon hat die Gesellschaft ihre Kostenbasis deutlich gesenkt: Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 56 % auf 120,3 TEUR (Vorjahr: 276,4 TEUR), die Zinsaufwendungen um 57 % auf 33,8 TEUR (Vorjahr: 78,8 TEUR). Die Umsatzerlöse der Holding lagen bei 52,0 TEUR (Vorjahr: 58,7 TEUR); das operative Geschäft wird über die Tochter UMS United Mobile Services GmbH geführt.

Auch die Bilanz hat sich gestärkt. Das Eigenkapital stieg auf 7,23 Mio. EUR (Vorjahr: 5,94 Mio. EUR), die Eigenkapitalquote auf 69,2 % (Vorjahr: 56,0 %). Die Verbindlichkeiten gingen um rund 31 % auf 2,85 Mio. EUR zurück, die Wandelanleihe wurde von 510 TEUR auf 31 TEUR zurückgeführt.

Erik Nagel, Vorstand der UMT AG: „Das Halbjahresergebnis zeigt eine aufgeräumte Bilanz und eine deutlich schlankere Kostenstruktur. Die vollzogene Neuausrichtung auf Agentic AI spiegelt es aber noch nicht wider. Die Wirkung unserer beiden marktreifen Produkte wird erst jetzt im vierten Quartal richtig sichtbar. Mit der Umfirmierung in WAYDEAR AG schließen wir diesen Weg auch formal ab.“

Noch nicht im Zwischenabschluss enthalten ist die nach dem Stichtag abgeschlossene Barkapitalerhöhung. Wie am 29. Oktober 2026 mitgeteilt, sind der Gesellschaft daraus brutto 558.493,20 Euro zugeflossen; das Grundkapital beträgt nun 3.164.685,00 Euro. Am 11. November 2026 stellt der Vorstand das Geschäftsmodell auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) vor.

Der vollständige Zwischenabschluss ist unter diesem Link abrufbar.

Über die UMT AG

Die UMT United Mobility Technology AG, München, entwickelt agentenbasierte KI-Lösungen (Agentic AI), die dokumentenintensive und regulatorisch geprägte Geschäftsprozesse im Mittelstand automatisieren. Zwei Produktlinien sind im Markt: der Catchflow Agent für EU-Importprozesse (CATCH/TRACES) und UMS Vision AI für Transport und Logistik. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000A40ZVU2, WKN A40ZVU, Ticker UMD) sind in den Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Nach Eintragung der Umfirmierung firmiert die Gesellschaft als WAYDEAR AG.

Kontakt

UMT United Mobility Technology AG, Investor Relations

Brienner Straße 7, 80333 München

Tel.: +49 89 20 500 680 | E-Mail: investor.relations@umt.ag | www.umt.ag


02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: UMT United Mobility Technology AG
Brienner Straße 7
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 20 500 680
E-Mail: investor.relations@umt.ag
Internet: https://umt.ag/
ISIN: DE000A40ZVU2
WKN: A40ZVU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200T9V9NYXB9XAK84
EQS News ID: 2426024

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2426024  02.11.2026 CET/CEST

Interesse an der Veröffentlichung Ihrer Pressemitteilung auf Finanzen.net?

Aktuelle UMT United Mobility Technology Aktie News

Werbung

UMT United Mobility Technology Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UMT United Mobility Technology nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.