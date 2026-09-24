EQS-News: Value-Engineering-Überprüfung zu Epanko ermittelt Produktionssteigerung um 20 %

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Value-Engineering-Überprüfung zu Epanko ermittelt Produktionssteigerung um 20 %



24.09.2026 / 18:15 CET/CEST

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Geringere Betriebskosten pro Einheit steigern Kundennachfrage nach Graphit

Die EcoGraf Limited („EcoGraf” oder „das Unternehmen”) (ASX: EGR; FSE: FMK) kündigt heute an, dass im Ergebnis einer Value-Engineering-Überprüfung für das Epanko Graphit-Project (das „Project“), mit dem die Effizienz der Prozessanlagen bestimmt werden sollte, eine möglich Steigerung der nominalen Produktionskapazität in Stufe 1 um 20 % auf 87.600 Tonnen pro Jahr („tpa“) ermittelt wurde. Damit könnte die Entwicklung einer einzigen Reinigungsanlage mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr realisiert werden.

Wichtige Eckpunkte:

Value-Engineering-Überprüfung ermittelt potenzielle Steigerung der nominalen Produktionskapazität für Epanko in Stufe 1 um 20 %[1]

Die C1-Betriebskosten sollten den Schätzungen zufolge in den ersten zehn Jahren im Vergleich zur bankfähigen Machbarkeitsstudie vom Februar 2026 („aktualisierte BFS“) um 5,8 % auf etwa 512 USD/t sinken

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Die aktualisierte BFS für Phase 1 mit 73.000 tpa1 bildet weiterhin die Grundlage für Projektentwicklung und Kapitalaufnahme, wobei Aussagen über einen potenziellen Anstieg auf 87.600 tpa erst nach der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) zu erwarten sind

Die potenzielle Produktionssteigerung um 20 % wird als machbar bewertet, ohne dass dafür Änderungen am nominalen Layout der BFS oder eine Erhöhung des Anfangskapitals von 12,0 Mio. USD notwendig wären (vorläufige Schätzung im Vergleich zur aktualisierten BFS)

Die Engineering-Studien zum Erweiterungsfall werden dank der von der Europäischen Investmentbank (EIB) finanzierten technischen Hilfe für unabhängige technische, E&S- bzw. Marktstudien2 in Höhe von bis zu 2 Mio. € (3,2 Mio. AUD) auf das Level der bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) angehoben

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Mit der Erhöhung der Produktionskapazität wäre die Erstentwicklung einer einzigen HFfree-Anlage3 für Batterie-Anodenmaterial (BAM) mit einer Leistung von 25.000 tpa möglich, die die Expansionsvorhaben des Unternehmens nach Europa, Asien und die USA unterstützen könnte.

Positive Fortschritte wurden bei den strategischen Gesprächen über Eigenkapital und Abnahme gemacht, auch gestützt auf das Interesse der Branche an der HFfree®-Reinigungstechnologie von EcoGraf und der Strategie für nachgelagerte Batteriematerialien nach dem Vertragsschluss mit der Mitsubishi Chemical über bis zu 10.000 tpa an gereinigtem Kugelgraphit („SpG“)4

Im Rahmen der Value-Engineering-Überprüfung wurde ermittelt, ob es möglich ist, die Produktion in Epanko der Stufe 1 um 20 % anzuheben und gleichzeitig die Betriebskosten pro Einheit zu senken, ohne dadurch jedoch die hochwertige Flockenverteilung und den hohen Kohlenstoffgehalt des Projekts zu verändern. Die aktualisierte BFS mit 73.000 tpa bleibt weiterhin die Grundlage des Unternehmens in Bezug auf Entwicklung und Kapitalaufnahme.

Diese Arbeiten liefen parallel zum Fremdfinanzierungsprozess und dem fortlaufenden Engagement mit Midstream- und Downstream-Partnern, da das Unternehmen das vertikal integrierte Geschäft mit Batterie-Anodenmaterialien von Epanko und EcoGraf weiter vorantreiben will.

Value-Engineering-Überprüfung

Mit der Value-Engineering-Überprüfung wurden Szenarien zur Erweiterung des Durchsatzes in der Epanko-Verarbeitungsanlage bewertet. Dabei konnte aufgezeigt werden, dass der Durchsatz in Stufe 1 durch gezielte Aufrüstungs- und Optimierungsmaßnahmen um 20 % gesteigert werden könnte. Durchgeführt wurde die Überprüfung durch die Beratungsfirma des Unternehmens, METC-PaulSam JV.

Die Überprüfung ergab, dass ein Großteil des bestehenden Anlagendesigns, darunter die großen Brech-, Schleif- und Flotationskreise, mit eingeschränkten Änderungen einen höheren Durchsatz erzielen könnte. Dabei kamen konservative Designannahmen zum Einsatz, auf die man sich auch bei der BFS und der Konstruktionsphase zum Front-End gestützt hatte.

Zu den wichtigsten Verbesserungen, die ermittelt werden konnten, zählen selektive Erweiterungen der Flotationskapazität, kleinere Klassifizierungs- und Siebverbesserungen sowie eine potenzielle Optimierung der Konzentratfiltrations- und Trocknungskreisläufe. Etwa 44 % der größeren Geräte müssten modifiziert werden, um den erhöhten Durchsatz zu erreichen. Allerdings wurde die Mehrzahl der Aufrüstungen als modular und wenig komplex eingestuft.

Die zusätzlichen Kapitalkosten belaufen sich auf ca. 12,0 Mio. USD (Schätzung der AACE Klasse 4)[2]. Dazu gehören 5,5 Mio. USD für die Verarbeitungsanlage und 6,5 Mio. USD für das Lager der Bergbaurückstände (Tailings Storage Facility, TSF). Damit liegen die Kosten innerhalb der bestehenden Rückstellungen für Eventualitäten der aktualisierten BFS (22 Mio. USD).

Dieses Ergebnis geht nicht zuletzt auf die Vorteile des ursprünglichen Anlagentwurfs zurück, zu dem konservative Skalierungsfaktoren und Geräteauslegungen, insbesondere innerhalb der Flotationskreisläufe, gehören. Bei höheren Durchsatzraten werden diese Konstruktionsmargen teilweise ausgenutzt, bleiben jedoch innerhalb akzeptabler metallurgischer Betriebsbereiche. Alle sonstigen wesentlichen Annahmen, die in der aktualisierten BFS hinsichtlich Infrastruktur, behördlichen Auflagen und Umweltschutz, Produktspezifikationen, Vertrieb und Marketing enthalten sind, bleiben unverändert.

Aktualisierte Förder- und Verarbeitungspläne

Die vorläufig aktualisierten Förder- und Verarbeitungspläne basieren nun auf der potenziellen 20%igen Steigerung des Durchsatzes der Verarbeitungsanlage, die im Rahmen der Value-Engineering-Überprüfung ermittelt wurde. In die Zeitpläne sind auch das bestehende Design der Mine und die aktuellen Erzreserven eingeflossen (wie in der aktualisierten BFS dargelegt), die unverändert bei 16,7 Mio. t bei 8,2 % TGC bleiben. Die Erzreserve basiert dabei ausschließlich auf gemessenen und angezeigten Mineralressourcen. In der Erzreserve sind keine abgeleiteten Mineralressourcen berücksichtigt. Die bei der Value-Engineering-Überprüfung herangezogenen Erzreserven wurden aus Mineralressourcen abgeleitet, die im Einklang mit der aktualisierten BFS stehen und etwa 43 % gemessene Ressourcen und 57 % angezeigte Ressourcen umfassen.

Tabelle 1: Angaben zu den Erzreserven in der Epanko-Lagerstätte



Ressourcen- und Reservenklassifikation nach dem JORC-Code NACHGEWIESEN WAHRSCHEINLICH GESAMT Tonnen

(Mt) Qualität

(% TGC) Gehalt

(kt) Tonnen

(Mt) Qualität

(% TGC) Gehalt

(kt) Tonnen

(Mt) Qualität

(% TGC) Gehalt

(kt) Oxid 4,9 8,8 437 8,3 7,9 659 13,3 8,2 1.095 Übergang 1,0 7,9 76 0,6 7,9 46 1,5 7,9 121 Frisch 1,2 8,3 103 0,7 8,4 56 1,9 8,3 159 Gesamt 7,1 8,6 615 9,6 7,9 761 16,7 8,2 1.376

Hinweise zu Tabelle 1: Der Grenzgehalt der Eastern Zone beträgt 5 % TGC; der Grenzgehalt der Western Zone liegt bei 6,25 % TGC. Für das im Jahr 20-22 verarbeitete LG lag der Grenzgehalt der Eastern Zone bei 3,5 % TGC und der Western Zone bei 4 % TGC. Die in Tabelle 1 enthaltenen Tonnen-Angaben wurden auf das nächste 100.000 % gerundet. Die TGC-Gehalte wurden auf 1 Dezimalstelle gerundet. Abkürzungen: Mt = 1.000.000 Tonnen, kt = 1.000 Tonnen. In den Tabellen kann es zu Rundungsfehlern kommen. Die Schätzung zur Erzreserve in Tabelle 1 wurde der ASX-Ankündigung des Unternehmens vom 25. Februar 2026 mit dem Titel „Aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie zu Epanko“ entnommen und nicht aktualisiert. Als Ergebnis der Value-Engineering-Überprüfung ist keine Aktualisierung erforderlich.

Abbildung 1: Konzentrat-Produktion für 73 ktpa gemäß der aktualisierten BFS gegenüber der möglichen Produktionssteigerung um +20 %Abbildung 1 zeigt einen Vergleich der potenziellen 20%igen Produktionssteigerung gegenüber den Angaben der ursprünglichen aktualisierten BFS mit 73 ktpa für die ersten zehn Produktionsjahre. Diese potenzielle Steigerung des Verarbeitungsdurchsatzes um 20 % würde zu einer geänderten Nutzungsdauer der Mine (Life of Mine; LOM) von 20 Jahren führen (gegenüber den 22 Jahren, die in der aktualisierten BFS angegeben sind).

Diese neue Nutzungsdauer ergibt sich auch ausschließlich aus den in der aktualisierten BFS genannten Epanko-Erzreserven. Der Plan stützt sich damit weder auf gemessene, angezeigte oder abgeleitete Mineralressourcen, die nicht als Erzreserven eingestuft sind, noch auf Explorationsziele.

Das Unternehmen hat noch keinen aktualisierten Nettobarwert (Net Present Value, NPV) oder internen Zinsfuß (Internal Rate of Return, IRR) für den potenziellen Anstieg um 20 % quantifiziert, und diese Ankündigung enthält keine Angaben dazu. Mögliche Wertsteigerungen des Projekts werden in Verbindung mit der von der Europäischen Investitionsbank (EIB) gewährten Zuschussfinanzierung für technische Hilfe für Epanko bewertet, die bereits angelaufen ist2.

Betriebskosten

Aus der Value-Engineering-Überprüfung gehen C1-Betriebskosten in Höhe von ca. 515,9 USD/t Konzentrat hervor, das über die Nutzungsdauer der Mine verkauft wird, sowie 512,3 USD/t für die ersten zehn Jahre der Verarbeitung, jeweils FOB Daressalam. Dem stehen 553,3 USD/t bzw. 544,0 USD/t gegenüber, die in der aktualisierten BFS vom Februar 2026 genannt wurden. Insgesamt ergibt sich folglich eine Senkung um 6,8 % über die gesamte Nutzungsdauer und um 5,8 % in den ersten zehn Jahren.

Einschließlich Lizenzgebühren, Abgaben und Erhaltungsinvestitionen belaufen sich die geschätzten AISC in den ersten 10 Jahren auf etwa 615,4 USD/t über LOM und auf 610,8 USD/t für die ersten 10 Jahre, jeweils im Gegensatz zu den 650,9 USD/t bzw. 639,0 USD/t in der aktualisierten BFS. Daraus ergibt sich eine Senkung um 5,5 % über die gesamte Nutzungsdauer und um 4,4 % in den ersten zehn Jahren, die die möglichen Kostenvorteile einer höheren Produktionsrate widerspiegeln.

2Tabelle 2: Betriebskostenschätzungen für die potenzielle Steigerung der Produktionsleistung um 20 % – USD/t verkauftes Konzentrat, FOB Daressalam, real in 2025

Aktualisierte BFS aus Febr. 2026 Value-Engineering-Überprüfung aus Sept. 2026 Betriebskosten LOM Verarbeitung in den ersten 10 Jahren LOM Verarbeitung in den ersten 10 Jahren C1-Kosten FOB Daressalaam 553,3 544,0 515,9 512,3 Erhaltungsinvestitionen inkl. 650,9 639,0 615,4 610,8

Hinweis zur Tabelle: Rundungsfehler möglich. Die Angaben in der Tabelle verstehen sich in USD/t.





Diese Ankündigung wurde von Andrew Spinks, Managing Director, zur Veröffentlichung genehmigt.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

Tel.: +61 8 6424 9002

Verweise:

Hinweis 1: Siehe ASX.Ankündigung der EcoGraf Limited vom 25. Februar 2026 mit dem Titel „Aktualisierte bankfähige Epanko-Machbarkeitsstudie“

Hinweis 2: Siehe ASX-Ankündigung der EcoGraf Limited vom 21. September 2026 mit dem Titel „Beginn der Zuschussfinanzierung durch die EIB“

Hinweis 3: Siehe ASX-Ankündigung der EcoGraf Limited vom 13. August 2025 mit dem Titel „HFfree erzielt niedrigste Kosten in der Branche und NPV in Stufe 1 beläuft sich auf 282 Mio. USD (433 Mio. AUD)“

Hinweis 4: Siehe ASX-Ankündigung der EcoGraf Limited vom 20. April 2026 mit dem Titel „Strategische Partnerschaft mit der Mitsubishi Chemical Corporation für Batterie-Anodenmaterialien“

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Ankündigung enthalten Angaben, die sich auf Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse beziehen. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ eingestuft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass sich diese künftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem unterscheiden, was hier dargestellt oder implizit wird. Das Unternehmen macht keinerlei Zusicherungen, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Resultate, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, auch tatsächlich eintreten werden.

Produktionsziele und Finanzangaben

Die in diesem Bericht enthaltenen Produktionsziele und die prognostizierten Finanzangaben, die aus solchen Produktionszielen abgeleitet wurden, stammen aus der am 25. Februar 2026 veröffentlichten aktualisierten bankfähigen Machbarkeitsstudie mit dem Titel „Aktualisierte bankfähige Epanko-Machbarkeitsstude“. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen des Basismodells von 73.000 tpa zugrunde liegen, und auch die prognostizierten Finanzangaben, die sich aus der vorherigen Marktbekanntmachung ableiten, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Bei dem aus der Value-Engineering-Prüfung hervorgehenden vorläufigen Fall (potenzielle Steigerung um 20 % und Analyse der Betriebskosten) handelt es sich um ein separates, aktualisiertes Produktionsziel, das sich aus der in dieser Ankündigung beschriebenen Value-Engineering-Überprüfung ergibt. Dies gilt somit als erste Optimierungsstudie, die auf den vorhandenen Erzreserven basiert. Das damit verbundene Produktionsziel und die ebenfalls daraus abgeleiteten Betriebskostenschätzungen sind vorläufig und werden nach Abschluss der zweiten Phase der Value-Engineering-Überprüfung und der damit verbundenen weiteren Studien formal aktualisiert.

Diese Ankündigung bezieht sich auf zwei Produktionsfälle für das Epanko-Projekt. Der Entwicklungs-/Finanzierungsfall (73.000 tpa) ist der Basisfall, der in der aktualisierten bankfähigen Machbarkeitsstudie (ASX-Ankündigung vom 25. Februar 2026) offengelegt wurde und bildet die Grundlage, auf der die Fremdfinanzierung vereinbart wird. Aus dem Fall der Value-Engineering-Überprüfung geht eine potenzielle Steigerung des Durchsatzes um 20 % hervor, die im Rahmen der in dieser Ankündigung beschriebenen Value-Engineering-Überprüfung ermittelt wurde. Er basiert auf den vorhandenen Erzreserven, dem Grubendesign und der Mineninfrastruktur. Es handelt sich jedoch nicht um eine neue Schätzung der Erzreserven oder Mineralressourcen, und er fließt nicht in die aktuellen Vereinbarungen zur Kapitalaufnahme ein. Das Produktionsziel für den potenziellen Anstieg um 20 % (87.600 t/a) basiert zu 100 % auf Erzreserven, die zu etwa 43 % (7,1 Mio. t) nachgewiesen und zu 57 % (9,6 Mio. t) wahrscheinlich sind. Im Produktionsziel sind auch keine abgeleiteten Mineralressourcen oder Explorationsziele enthalten. Abgeleitete Ressourcen wurden nur zufällig mit den gemessenen und angezeigten Ressourcen abgebaut und wurden für Planungszwecke als Abfall behandelt. Die den Produktionszielen zugrunde liegenden Erz- und Mineralressourcen wurden von einer kompetenten Person gemäß der Definition dieses Begriffs in Anlage 5A des JORC-Codes von 2012 erstellt.

HFfree-Anlage für Batterie-Anodenmaterial („BAM“) mit einer Leistung von 25.000 tpa: Die Verweise in dieser Ankündigung auf eine HFfree-Anlage für BAM mit einer Leistung von 25.000 tpa beziehen sich auf das Produktionsziel, und die daraus abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen, die erstmals in der ASX-Ankündigung des Unternehmens vom 13. August 2025 mit dem Titel „HFfree erzielt niedrigste Kosten in der Branche und NPV in Stufe 1 beläuft sich auf 282 Mio. USD (433 Mio. AUD)“ veröffentlicht wurden. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die dem Produktionsziel zugrunde liegen, und auch die prognostizierten Finanzangaben, die daraus abgeleitet wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Zuständige Personen und Compliance-Angaben

Die Angaben in dieser Ankündigung, die sich auf die Erzreserven beziehen, wurden aus der früheren Marktankündigung vom 25. Februar 2026 mit dem Titel „Aktualisierte bankfähige Epanko-Machbarkeitsstudie“ entnommen.

Die Angaben in dieser Ankündigung, die sich auf die Mineralreserven beziehen, wurden aus der früheren Marktankündigung vom 11. März 2024 mit dem Titel „Steigerung der Epanko-Mineralressourcen um 127%“ entnommen.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Angaben oder Daten bekannt sind, die wesentliche Auswirkungen auf die in der vorherigen Marktbekanntmachung enthaltenen Angaben haben und unterstreicht, dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den vorgenannten Erz- und Mineralressourcen zugrundliegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass sich bei Form und Kontext, in denen die Ergebnisse der zuständigen Personen präsentiert werden, im Vergleich zu den vorherigen Marktbekanntmachungen keine wesentlichen Änderungen ergeben haben.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein vertikal integriertes Geschäft für Batterie-Anodenmaterialien auf, um hochreine Graphitprodukte für Lithium-Ionen-Batterien und die fortgeschrittenen Fertigungsmärkte herzustellen. Bisher wurden mehr 30 Mio. USD in den Aufbau eines hochattraktiven Graphitgeschäfts investiert, das Folgendes umfasst:

• die Graphitmine Epanko in Tansania

• eine Anlage zur mechanischen Umformung in Tansania

• die HFfree® Reinigungseinrichtungen von EcoGraf in unmittelbarer Nähe der Hersteller von Elektrofahrzeugen, Batterien und Anoden sowie

• die HFfree® Reinigungstechnologie von EcoGraf zur Unterstützung des Batterie-Anoden-Recyclings

In Tansania entwickelt das Unternehmen das Geschäft mit natürlichem Flockengraphit TanzGraphite. Ausgehend vom Epanko-Graphitprojekt soll damit eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Ausgangsstoffen sichergestellt werden, die in den Verarbeitungsanlagen für Batterie-Anodenmaterial von EcoGraf® eingesetzt werden. Gleichzeitig sollen spezielle industrielle Anwendungen mit hochwertigen großflächigen Flockengraphitprodukten versorgt werden.

Darüber hinaus plant das Unternehmen die Errichtung einer mechanischen Umformungsanlage in Tansania, in der das natürliche Flockengraphit zu Kugelgraphit (SpG) verarbeiten werden soll. Dieses mechanische Mikronisieren und Sphäromisieren ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batteriefähiges Anodenmaterial, das letztlich bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt wird.

Unter Einsatz der umweltfreundlichen HFfree® Reinigungstechnologie von EcoGraf wird das Unternehmen die SPG derart aufwerten, das 99,95%-iges hochleistungsfähiges Batterie-Anodenmaterial entsteht, mit dem Hersteller von Elektrofahrzeugen, Batterien und Anoden in Asien, Europa und Nordamerika versorgt werden können.

Auch das Batterierecycling ist entscheidend für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette und die erfolgreiche Anwendung des HFfree® Reinigungsprozesses von EcoGraf zum Recycling von Batterie-Anodenmaterial. Es bietet dem Unternehmen die einzigartige Chance, seine Kunden bei der Reduzierung von CO 2 -Emissionen und der Senkung ihrer Batteriekosten zu unterstützen.

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[1]Bei der Überprüfung handelt es sich um eine Optimierungsstudie der ersten Phase. Sie wurde mit einem geringeren Genauigkeits- und Konfidenzniveau als die aktualisierte BFS erstellt, gilt nicht als Machbarkeitsstudie und wurde auch nicht unabhängig überprüft. Somit kann nicht mit Gewissheit gesagt werden, ob der Wert des Projekts tatsächlich steigen wird. Und auch, ob sich das Unternehmen dafür entscheidet, mit dieser potenziellen 20%igen Steigerung des Durchsatzes fortzufahren, steht nicht fest.

[2] Quelle: Kostenschätzungen: Kapitalkosten-Ermittlungsstufen – Integrated Technologies, Inc.