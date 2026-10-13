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EQS-News: Value-Holdings International AG steigert das Ergebnis in den ersten 9 Monaten und den NAV je Aktie deutlich

Werte in diesem Artikel
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Value-Holdings International AG
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EQS-News: Value-Holdings International AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
Value-Holdings International AG steigert das Ergebnis in den ersten 9 Monaten und den NAV je Aktie deutlich

13.10.2026 / 14:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Augsburg, 13.10.2026 – Die Value-Holdings International AG (ISIN: DE0007563629) blickt auf erfolgreiche neun Monate zurück. Dank der positiven Entwicklung der Beteiligungen konnten Ergebnis und Nettoinventarwert (NAV) gesteigert werden.

Ergebnisentwicklung

Von Januar bis September haben wir einen Bruttogewinn von etwas mehr als 2,05 Mio. € erzielt. Zusammen mit unseren Zins- und Dividendenerträgen in Höhe von 425.000 € bis zum Quartalsende und unter Abzug unserer Kosten von rund 150.000 € kommen wir – ohne Berücksichtigung von eventuell am Jahresende anfallenden Abschreibungen – aktuell auf einen Gewinn vor Steuern von rund 2,35 Mio. €. Das entspricht einem Anstieg von rund 1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Net Asset Value (NAV)

Der Nettoinventarwert (NAV) der Value-Holdings International AG betrug am 30. September 2026 rund 3,92 Euro je Aktie. Dazu kommt die im Mai gezahlte Dividende von 0,10 Euro je Aktie. Seit Jahresanfang konnten wir eine Performance von 11,0 % (NAV + Dividende) erzielen. Damit liegen wir vor der Performance des Euro Stoxx 50 TR (plus 10,3 %) des Stoxx Europe 600 TR (plus 9,5 %) und des Dax (plus 2,9 %). Seit Jahresbeginn 2025 konnten wir eine Performance von knapp 40,8 % erzielen und damit ebenfalls die Benchmarks hinter uns lassen. Eine gute, langfristige Rendite zu erzielen, ist unsere oberste Priorität. Im letzten Quartal konnte der Abstand zu den Vergleichsindizes etwas vergrößert werden, da der NAV um 5,4 % stieg. Die Vergleichsindizes konnten sich stabil halten: der Euro Stoxx 50 TR und der Stoxx Europe 600 TR jeweils mit -0,7 % sowie der DAX mit +0,8 %. Der NAV je Aktie verdeutlicht die Substanzstärke des Unternehmens und bildet die Basis für dessen weiteres Wachstum in den kommenden Geschäftsjahren.

Investoren-Call

Der Vorstand lädt für Dienstag, den 10. November, um 14 Uhr zu einem Investoren-Call ein. Thematisch geht es dabei um die Entwicklung in den ersten neun Monaten und die Investmentphilosophie. Wenn Sie teilnehmen möchten, schicken Sie uns bitte eine kurze E-Mail mit dem Betreff „Teilnehmen” an vhi@value-holdings.de. Die Zugangsdaten für die Videokonferenz erhalten Sie zusammen mit der Teilnahmebestätigung in den nächsten Tagen per E-Mail.

Über Value-Holdings International AG:

Die Value-Holdings International AG fokussiert sich auf die spezifischen Bedürfnisse von Family Offices, Stiftungen und einkommensorientierten Investoren. Unsere Strategie basiert konsequent auf der Value-Investing-Philosophie, bei der wir in unterbewertete Unternehmen mit langfristigem Potenzial investieren. Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist unsere verlässliche Ausschüttungspolitik: Seit 2011 zahlen wir regelmäßige Dividenden, die seither kein einziges Mal gesenkt wurden. Damit bieten wir unseren Partnern eine Kombination aus Kapitalschutz und stabilen, planbaren Cashflows. Den vollständigen Aktionärsbrief können Sie auf der Website von Value-Holdings International AG einsehen.
Kontakt:

Florian König
Vorstand
T. +49 821 575 394
f.koenig@value-holdings.de

13.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Value-Holdings International AG
Bahnhofstr. 30
86150 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 821 575 394
Fax: +49 821 574 575
E-Mail: f.koenig@value-holdings.de
Internet: www.value-holdings.de
ISIN: DE0007563629
WKN: 756362
Börsen: Freiverkehr in Tradegate BSX
LEI Code: 391200CZJAFMDBFZLS59
EQS News ID: 2414934

 
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