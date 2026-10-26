EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

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Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)



26.10.2026 / 14:40 CET/CEST

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Corporate News

KST Beteiligungs AG

ISIN: DE000A161309 / WKN: A16130

Sindelfingen, den 26. Oktober 2026



Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026

(HGB, untestiert)

Die KST Beteiligungs AG weist nach den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2026 einen Gewinn vor Steuern in Höhe von ca. TEUR 153 (Vorjahresperiode ca. TEUR 463) aus.



Der Gewinn aus realisierten Kursdifferenzen aus dem Wertpapiergeschäft belief sich bis zum 30.09.2026 auf ca. TEUR 620 (Vorjahresperiode ca. TEUR 504). Im Berichtsquartal wurde auf die enttäuschend performenden Aktien der VIB Vermögen AG eine Risikovorsorge in Höhe von TEUR 108 gebildet, wodurch sich die Bilanzposition Abschreibungen auf Wertpapiere zum 30.09.2026 auf TEUR 455 erhöht.

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Die Erträge aus Wertpapieren in Form von Zinsen und Dividenden lagen nach neun Monaten mit ca. TEUR 198 leicht über dem Vorjahresniveau (Vorjahresperiode ca. TEUR 173). Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft beliefen sich auf ca. TEUR 58 und lagen damit auf dem Niveau der Vorjahresperiode (ca. TEUR 56).

Die ordentlichen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft erreichen unter anderem aufgrund gestiegener Geschäftsbesorgungsgebühren nach neun Monaten ca. TEUR 122 (Vorjahresperiode ca. TEUR 101). Die Personalkosten der Gesellschaft beliefen sich nahezu unverändert auf ca. TEUR 20 (Vorjahresperiode ca. TEUR 21).

Die Bilanzsumme der KST Beteiligungs AG beträgt per 30.09.2026 ca. EUR 8,7 Mio. (31.12.2025: ca. EUR 8,6 Mio.). In Höhe von ca. EUR 2,0 Mio. war diese in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der übrige Wertpapierbestand der Gesellschaft erreichte zum 30.09.2026 ca. EUR 5,6 Mio., dies entspricht ca. 64 % der Bilanzsumme.

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Der innere Wert pro Aktie der KST Beteiligungs AG, der auch die nicht realisierten Kursdifferenzen des Wertpapierportfolios umfasst, liegt per 30.09. bei ca. EUR 1,22. Der Wertpapierbestand wird bei der Berechnung des inneren Wertes pro Aktie zu aktuellen Börsenkursen bewertet. Die aus dem Verlustvortrag gebildeten aktiven latenten Steuern (ca. TEUR 432) werden bei der Berechnung des inneren Wertes pro Aktie nicht einbezogen.

Zu der bereits im Geschäftsjahr 2022 vollständig wertberichtigten Sberbank-ADR-Position (WKN A1JB8N) gibt es eine erfreuliche Neuigkeit: Im September 2026 ist der Gesellschaft nun auch für die verbleibenden 12.500 Stück, die über die Consorsbank verwahrt werden, der Verwertungserlös in Höhe von ca. TEUR 49 zugeflossen. Da der Buchwert der Position vollständig abgeschrieben war, stellt dieser Erlös in voller Höhe einen Ertrag dar. Insgesamt belaufen sich die bilanzwirksamen Erträge aus der Verwertung dieser Position damit inzwischen auf ca. TEUR 127.



KST Beteiligungs AG

Vorstand

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Reinhard Voss, Vorstand

KST Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60

E-Mail: voss@kst-ag.de

Impressum:

KST Beteiligungs AG, Sitz Stuttgart

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.kst-ag.de, info@kst-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60

HRB-Nr. 19241 AG Stuttgart

Vorstand: Reinhard Voss

Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Schmitt

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