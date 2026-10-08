DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 -2,0%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 72.838 -2,0%Euro 1,1212 -0,0%Öl 104,3 +4,1%Gold 4.148 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-News: Verbio SE: Verbio Capital Markets Day 2026: Strukturellen Ausbau in nachhaltige Wertschöpfung überführen

Werte in diesem Artikel
Aktien
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
24.60 EUR -0.30 EUR -1.20 %
Charts | News | Analysen

EQS-News: Verbio SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Verbio SE: Verbio Capital Markets Day 2026: Strukturellen Ausbau in nachhaltige Wertschöpfung überführen

08.10.2026 / 17:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Verbio Capital Markets Day 2026: Strukturellen Ausbau in nachhaltige Wertschöpfung überführen

Leipzig, 8. Oktober 2026 – Im Rahmen des heutigen Capital Markets Day am Produktionsstandort Bitterfeld hat Verbio die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens vorgestellt. Mit der Inbetriebnahme der neuen Ethenolyseanlage für biobasierte Spezialchemikalien in Bitterfeld hat der Ausbau der Produktionsplattform für erneuerbare Moleküle und der Bioraffinerien einen wichtigen Meilenstein erreicht. Nach Jahren hoher Investitionen liegt der Schwerpunkt nun zunehmend auf der Nutzung der geschaffenen Kapazitäten, der Optimierung bestehender Anlagen sowie der Steigerung von Erträgen und Cashflow.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Markt- und Wettbewerbsposition der bestehenden Geschäftsbereiche, die weitere Entwicklung der Geschäftsbasis in den USA und der Markthochlauf der neuen Chemieprodukte. Verbio zeigte auf, wie die Renaissance von Biomasse als Rohstoffbasis den Biokraftstoffmarkt neu belebt und zugleich neue Wertschöpfungspotenziale darüber hinaus eröffnet. Dazu zählen der Ausbau der Handelsaktivitäten, die Erschließung zusätzlicher Erlöspotenziale aus der Nutzung und Speicherung von biogenem CO2 sowie weitere Wachstumsoptionen, die auf den bestehenden Technologien, Anlagen und Kompetenzen von Verbio aufbauen.

Werbung

„In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Verbio von einem Biokraftstoffhersteller zu einer integrierten Plattform für vielfältige erneuerbare Moleküle entwickelt. In wenigen Tagen jährt sich unser Börsengang zum zwanzigsten Mal. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Unser heutiges Geschäftsmodell basiert auf den Investitionen, die wir in den vergangenen Jahren getätigt haben, sowie auf Technologien und Kompetenzen, die über viele Jahre entwickelt wurden. Wir sind überzeugt, dass wir damit über eine starke Plattform verfügen, deren Potenzial wir nun zielgerichtet in Wertschöpfung, Cashflow und langfristige Aktionärsrenditen umsetzen werden“, sagte Claus Sauter, Vorstandsvorsitzender von Verbio.

Verbio bekräftigte zudem seinen Anspruch, Kapital diszipliniert einzusetzen und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen profitablem Wachstum, finanzieller Stabilität und nachhaltiger Wertschaffung für Aktionäre sicherzustellen.

Die Präsentationsunterlagen zum Capital Markets Day stehen unter diesem Link zur Verfügung.

Werbung

 

Über Verbio

Wir bei Verbio machen mehr aus Biomasse: In Europa, Nordamerika und Asien verarbeiten wir lokal verfügbare Biomasse zu nachhaltigen Kraftstoffen und biobasierten Produkten für Chemie und Industrie. „Pioneering green solutions“ fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Wir entwickeln innovative Technologien und überführen sie in wirtschaftlich tragfähige industrielle Lösungen. Nachhaltigkeit ist dabei ein zentraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Im Mittelpunkt unseres Bioraffineriekonzepts steht deshalb die konsequente Mehrfachnutzung der eingesetzten Biomasse.

Als ein führendes Bioökonomieunternehmen stellen wir erneuerbare Moleküle bereit, die für den zunehmenden Ersatz fossiler Rohstoffe und die Erreichung der Klimaziele gebraucht werden. Der Einsatz regionaler Biomasse stärkt die Unabhängigkeit von globalen Lieferketten, schafft Wertschöpfung im ländlichen Raum und unterstützt eine sichere und kosteneffiziente Energie- und Rohstoffversorgung.

Die Verbio-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist Zörbig, Deutschland.

www.verbio.de | www.verbiogas.de | www.strohklug.de | www.verbiolifechemicals.com
Facebook & Instagram: @verbio.se | LinkedIn: @verbio-se | LinkedIn: @claussauter

 

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie Aussagen, die die zukünftige Entwicklung des Verbio-Konzerns und der Verbio SE betreffen. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen und können mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten sowie Unwägbarkeiten verbunden sein. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse sowie die Finanz- und Vermögenslage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Gründe dafür können, neben anderen Faktoren, unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe sowie der Finanzmärkte und Wechselkurse, Veränderungen nationaler und internationaler Gesetze und Vorschriften, grundsätzliche Veränderungen des wirtschaftlichen und politischen Umfelds, geopolitische Konflikte, Pandemien, Zölle und Embargos, Zinsänderungen oder Änderungen in der Unternehmensstrategie sein. Es ist weder beabsichtigt noch übernimmt Verbio eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



Kontakt:
Verbio SE
Ritterstraße 23 (Oelßner's Hof)
04109 Leipzig

Alina Köhler (IR)
Ulrike Kurze (PR)
Tel: +49(0)341/308530-299
E-Mail: ir@verbio.de/pr@verbio.de

08.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Verbio SE
Thura Mark 18
06780 Zörbig
Deutschland
Telefon: +49 (0)341 308530-0
E-Mail: ir@verbio.de
Internet: www.verbio.de
ISIN: DE000A0JL9W6
WKN: A0JL9W
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900W51PINCFFALS96
EQS News ID: 2412534

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2412534  08.10.2026 CET/CEST

Aktuelle VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News

Werbung

VERBIO Vereinigte BioEnergie Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VERBIO Vereinigte BioEnergie nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
25.09.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.