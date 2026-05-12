DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,45 +1,5%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.129 +0,8%Euro1,1726 -0,1%Öl106,5 -1,1%Gold4.710 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
VERBIO profitiert vom Nahost-Konflikt - Aktie im Fokus VERBIO profitiert vom Nahost-Konflikt - Aktie im Fokus
Siemens Energy-Aktie: JPMorgan hebt den Daumen - Startet jetzt die nächste Kurs-Rally? Siemens Energy-Aktie: JPMorgan hebt den Daumen - Startet jetzt die nächste Kurs-Rally?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-News: VERBUND AG: Ergebnis Quartal 1/2026: Solides Ergebnis trotz deutlich unterdurchschnittlicher Wasserführung und rückläufiger Absatzpreise

13.05.26 07:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Verbund AG
60,20 EUR 0,70 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-News: Verbund AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Zwischenbericht
VERBUND AG: Ergebnis Quartal 1/2026: Solides Ergebnis trotz deutlich unterdurchschnittlicher Wasserführung und rückläufiger Absatzpreise

13.05.2026 / 07:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Das VERBUND-Ergebnis lag im Quartal 1/2026 aufgrund der schwachen Wasserführung und rückläufiger Absatzpreise deutlich unter dem Vorjahresniveau. Das EBITDA sank gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um 26,1 % auf 534,6 Mio. €, das Konzernergebnis verringerte sich um 32,0 % auf 269,8 Mio. €.

Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke lag mit 0,78 um 5 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres (0,83) und um 22 Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Erzeugung der Jahresspeicherkraftwerke sank im Quartal 1/2026 gegenüber der Vorjahresberichtsperiode um 2,3 %. Die Erzeugung aus Wasserkraft verringerte sich somit um 373 GWh auf 5.095 GWh. Auch der Erzeugungskoeffizient aus Wind & Photovoltaik lag im Quartal 1/2026 mit 0,89 um 11 Prozentpunkte unter dem Planwert aber um 13 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres (0,76). Die Erzeugung aus Windkraft & Photovoltaik erhöhte sich dadurch und aufgrund von Inbetriebnahmen von Wind- und PV-Anlagen um 121 GWh auf 697 GWh. Die Eigenerzeugung von VERBUND lag somit im Quartal 1/2026, bei zusätzlich leicht niedrigerer Erzeugung aus Wärmekraft, um 4,9 % unter dem Vorjahreswert. Deutlich negativ auf die Ergebnisentwicklung wirkte der niedrigere durchschnittlich erzielte Absatzpreis. Bezogen auf die Eigenerzeugung aus Wasserkraft fiel dieser um 34,2 €/MWh auf 92,6 €/MWh. Der deutliche Rückgang ist auf den hohen Absatzpreis im Quartal 1/2025 zurückzuführen, der insbesondere aus vorzeitigen „Limit“-Verkäufen im Jahr 2023 zu hohen Großhandelspreisen resultierte. Der Ergebnisbeitrag des Segments Wasser war daher deutlich rückläufig. Auch der Beitrag des Segments Neue Erneuerbare fiel – unter anderem infolge geringerer Absatzpreise – niedriger aus als im Vorjahr. Zusätzlich belasteten der geringere Beitrag im Segment Netz sowie der rückläufige Beitrag der Flexibilitätsprodukte das Ergebnis, der im Quartal 1/2026 um 21,2 % auf 46,0 Mio. € sank. Das Segment Absatz verbesserte sich hingegen, vor allem aufgrund niedrigerer Strombezugsaufwendungen sowie dem Ergebnis aus der Bewertung und Realisierung von Energiederivaten für zukünftige Lieferperioden. Deutlich positiv entwickelte sich der thermische Bereich, bedingt durch hohe Spreads, insbesondere zu Beginn des Jahres.

Ergebnisausblick für 2026 angepasst

Auf Basis einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik in den Quartalen 2–4/2026 sowie der aktuellen Chancen- und Risikolage erwartet VERBUND für das Geschäftsjahr 2026 ein EBITDA zwischen rd. 2.100 Mio. € und 2.500 Mio. € und ein Konzernergebnis zwischen rd. 1.000 Mio. € und 1.200 Mio. €. VERBUND plant für das Geschäftsjahr 2026 eine Ausschüttungsquote zwischen 45 % und 55 % bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis in Höhe zwischen rd. 1.000 Mio. € und 1.200 Mio. €.

         
Kennzahlen        
  Einheit Q1/2025 Q1/2026 Veränderung
Umsatzerlöse Mio. € 2.295,0 1.938,5 –15,5 %
EBITDA Mio. € 723,9 534,6 –26,1 %
Operatives Ergebnis Mio. € 575,1 386,5 –32,8 %
Konzernergebnis Mio. € 396,7 269,8 –32,0 %
Ergebnis je Aktie 1,14 0,78 –32,0 %
EBIT-Marge % 25,1 19,9
EBITDA-Marge % 31,5 27,6
Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. € 538,4 453,5 –15,8 %
Free Cashflow vor Dividende Mio. € 289,9 149,6 –48,4 %
Free Cashflow nach Dividende Mio. € 289,0 149,6 –48,2 %
Performance der VERBUND-Aktie % –6,5 5,9
Nettoverschuldungsgrad % 14,6 22,9
         

Weitere Informationen sowie den Zwischenbericht 1/2026 finden Sie auf www.verbund.com > Konzern > Investor Relations > Aktuelles Ergebnis und 5-Jahresvergleich > Aktuelles Ergebnis.

Kontakt:

Mag. Andreas Wollein
Leiter Finanzmanagement und Investor Relations
T.: +43 (0)5 03 13 - 52604
F.: +43 (0)5 03 13 - 52694
mailto:investor-relations@verbund.com

13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Telefon: 0043-1-53113-52604
Fax: 0043-1-53113-52694
E-Mail: investor-relations@verbund.com
Internet: www.verbund.com
ISIN: AT0000746409
WKN: 877738
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2326610

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2326610  13.05.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Verbund AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Verbund AG

DatumRatingAnalyst
05.12.2012Verbund outperformExane-BNP Paribas SA
01.11.2012Verbun a reduceNomura
19.10.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
07.09.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
10.08.2012Verbun a kaufenFuchsbriefe
DatumRatingAnalyst
05.12.2012Verbund outperformExane-BNP Paribas SA
19.10.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
07.09.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
10.08.2012Verbun a kaufenFuchsbriefe
01.08.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
DatumRatingAnalyst
10.08.2012Verbun a equal-weightMorgan Stanley
27.07.2012Verbun a neutralUBS AG
02.03.2012Verbun a haltenErste Bank AG
24.02.2012Verbun a haltenErste Bank AG
28.10.2011Verbun a haltenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Verbun a reduceNomura
21.11.2011Verbun a reduceNomura
30.06.2011Verbun a sellUBS AG
20.04.2010Verbund "sell"Société Générale Group S.A. (SG)
28.10.2009Verbund sellSociété Générale Group S.A. (SG)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verbund AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen