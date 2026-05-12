EQS-News: VERBUND AG: Ergebnis Quartal 1/2026: Solides Ergebnis trotz deutlich unterdurchschnittlicher Wasserführung und rückläufiger Absatzpreise

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VERBUND AG: Ergebnis Quartal 1/2026: Solides Ergebnis trotz deutlich unterdurchschnittlicher Wasserführung und rückläufiger Absatzpreise



13.05.2026 / 07:59 CET/CEST

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Das VERBUND-Ergebnis lag im Quartal 1/2026 aufgrund der schwachen Wasserführung und rückläufiger Absatzpreise deutlich unter dem Vorjahresniveau. Das EBITDA sank gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um 26,1 % auf 534,6 Mio. €, das Konzernergebnis verringerte sich um 32,0 % auf 269,8 Mio. €.

Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke lag mit 0,78 um 5 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres (0,83) und um 22 Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Erzeugung der Jahresspeicherkraftwerke sank im Quartal 1/2026 gegenüber der Vorjahresberichtsperiode um 2,3 %. Die Erzeugung aus Wasserkraft verringerte sich somit um 373 GWh auf 5.095 GWh. Auch der Erzeugungskoeffizient aus Wind & Photovoltaik lag im Quartal 1/2026 mit 0,89 um 11 Prozentpunkte unter dem Planwert aber um 13 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres (0,76). Die Erzeugung aus Windkraft & Photovoltaik erhöhte sich dadurch und aufgrund von Inbetriebnahmen von Wind- und PV-Anlagen um 121 GWh auf 697 GWh. Die Eigenerzeugung von VERBUND lag somit im Quartal 1/2026, bei zusätzlich leicht niedrigerer Erzeugung aus Wärmekraft, um 4,9 % unter dem Vorjahreswert. Deutlich negativ auf die Ergebnisentwicklung wirkte der niedrigere durchschnittlich erzielte Absatzpreis. Bezogen auf die Eigenerzeugung aus Wasserkraft fiel dieser um 34,2 €/MWh auf 92,6 €/MWh. Der deutliche Rückgang ist auf den hohen Absatzpreis im Quartal 1/2025 zurückzuführen, der insbesondere aus vorzeitigen „Limit“-Verkäufen im Jahr 2023 zu hohen Großhandelspreisen resultierte. Der Ergebnisbeitrag des Segments Wasser war daher deutlich rückläufig. Auch der Beitrag des Segments Neue Erneuerbare fiel – unter anderem infolge geringerer Absatzpreise – niedriger aus als im Vorjahr. Zusätzlich belasteten der geringere Beitrag im Segment Netz sowie der rückläufige Beitrag der Flexibilitätsprodukte das Ergebnis, der im Quartal 1/2026 um 21,2 % auf 46,0 Mio. € sank. Das Segment Absatz verbesserte sich hingegen, vor allem aufgrund niedrigerer Strombezugsaufwendungen sowie dem Ergebnis aus der Bewertung und Realisierung von Energiederivaten für zukünftige Lieferperioden. Deutlich positiv entwickelte sich der thermische Bereich, bedingt durch hohe Spreads, insbesondere zu Beginn des Jahres.

Ergebnisausblick für 2026 angepasst

Auf Basis einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik in den Quartalen 2–4/2026 sowie der aktuellen Chancen- und Risikolage erwartet VERBUND für das Geschäftsjahr 2026 ein EBITDA zwischen rd. 2.100 Mio. € und 2.500 Mio. € und ein Konzernergebnis zwischen rd. 1.000 Mio. € und 1.200 Mio. €. VERBUND plant für das Geschäftsjahr 2026 eine Ausschüttungsquote zwischen 45 % und 55 % bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis in Höhe zwischen rd. 1.000 Mio. € und 1.200 Mio. €.

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Kennzahlen Einheit Q1/2025 Q1/2026 Veränderung Umsatzerlöse Mio. € 2.295,0 1.938,5 –15,5 % EBITDA Mio. € 723,9 534,6 –26,1 % Operatives Ergebnis Mio. € 575,1 386,5 –32,8 % Konzernergebnis Mio. € 396,7 269,8 –32,0 % Ergebnis je Aktie € 1,14 0,78 –32,0 % EBIT-Marge % 25,1 19,9 – EBITDA-Marge % 31,5 27,6 – Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. € 538,4 453,5 –15,8 % Free Cashflow vor Dividende Mio. € 289,9 149,6 –48,4 % Free Cashflow nach Dividende Mio. € 289,0 149,6 –48,2 % Performance der VERBUND-Aktie % –6,5 5,9 – Nettoverschuldungsgrad % 14,6 22,9 –

Weitere Informationen sowie den Zwischenbericht 1/2026 finden Sie auf www.verbund.com > Konzern > Investor Relations > Aktuelles Ergebnis und 5-Jahresvergleich > Aktuelles Ergebnis.

Kontakt:

Mag. Andreas WolleinLeiter Finanzmanagement und Investor RelationsT.: +43 (0)5 03 13 - 52604F.: +43 (0)5 03 13 - 52694mailto:investor-relations@verbund.com