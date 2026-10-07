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EQS-News: VERBUND AG: Stefan Waldner zum Finanzvorstand bestellt

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EQS-News: Verbund AG / Schlagwort(e): Personalie
VERBUND AG: Stefan Waldner zum Finanzvorstand bestellt

07.10.2026 / 11:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Aufsichtsrat der VERBUND AG hat heute Stefan Waldner (49) zum Finanzvorstand (CFO) bestellt. Die Funktionsperiode beträgt zwei Jahre mit einer Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre.

Waldner verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Energiewirtschaft sowie umfassende Expertise in Finanzierung, Kapitalmarkt und M&A. Er ist derzeit als Senior Vice President im Finanzbereich der OMV tätig. Zu seinen bisherigen Funktionen zählen die Positionen als CFO der OMV Petrol Ofisi in der Türkei und als CFO und Vorstandsmitglied der OMV Petrom in Rumänien. Seine Karriere begann er bei Merrill Lynch International in London; 2005 wechselte er zur OMV.

„Stefan Waldner verbindet Kapitalmarktexpertise mit operativer CFO-Erfahrung in der Energiewirtschaft. Damit bringt er beste Voraussetzungen mit, um die Umsetzung unserer Strategie zu unterstützen und die finanzielle Stärke von VERBUND zu sichern“, erklärt Martin Ohneberg, Aufsichtsratsvorsitzender der VERBUND AG.

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Edith Hlawati, ÖBAG-CEO und Mitglied des Nominierungsausschusses, ist “hocherfreut, dass wir eine 100%ige Übereinstimmung zum Ausschreibungsprofil gefunden haben. Mehr noch freut mich aber, dass wir diese wichtige Schlüsselposition aus dem Beteiligungsportefeuilles der ÖBAG besetzen konnten.“

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die VERBUND-Strategie umzusetzen. Mein Fokus liegt dabei auf einer soliden Finanzierung und einer disziplinierten Kapitalallokation“, so Stefan Waldner.

Waldner folgt Peter Kollmann nach, der sein Vorstandsmandat zum 31. August 2026 niedergelegt hat. Bis zum Amtsantritt Waldners wird CEO Michael Strugl die Finanzagenden weiterhin interimistisch verantworten. Der Aufsichtsrat dankt ihm für die Übernahme dieser zusätzlichen Aufgabe.

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Kontakt:
Mag. Andreas Wollein
Leiter Finanzmanagement und Investor Relations
T.: +43 (0)5 03 13 - 52604
F.: +43 (0)5 03 13 - 52694
mailto:investor-relations@verbund.com

07.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Telefon: 0043-1-53113-52604
Fax: 0043-1-53113-52694
E-Mail: investor-relations@verbund.com
Internet: www.verbund.com
ISIN: AT0000746409
WKN: 877738
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 5299006UDSEJCTTEJS30
EQS News ID: 2411778

 
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19.10.12 Verbun a outperform Exane-BNP Paribas SA
07.09.12 Verbun a outperform Exane-BNP Paribas SA
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