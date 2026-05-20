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EQS-News: Vertrag von Personalvorständin Dr. Astrid Fontaine verlängert

22.05.26 17:18 Uhr
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EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Personalie
Vertrag von Personalvorständin Dr. Astrid Fontaine verlängert

22.05.2026 / 17:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vertrag von Personalvorständin Dr. Astrid Fontaine verlängert

Herzogenaurach| 22. Mai 2026 | Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG hat in seiner heutigen Sitzung die Wiederbestellung von Dr. Astrid Fontaine, Vorständin und Arbeitsdirektorin der Schaeffler AG, für eine weitere Periode von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2031 beschlossen.

Dr. Astrid Fontaine ist seit Januar 2024 für die Schaeffler Gruppe tätig. Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: „Frau Dr. Astrid Fontaine hat mit ihrer Arbeit in den letzten zweieinhalb Jahren wichtige Impulse gesetzt, um die Personalarbeit der Schaeffler Gruppe mit ihren inzwischen 110.000 Mitarbeitenden auf die Zukunft auszurichten. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass sie die Transformation des Unternehmens auch weiterhin erfolgreich begleiten wird. Auch im Namen meiner Aufsichtsratskolleginnen und -kollegen wünsche ich Frau Dr. Fontaine bei der Wahrnehmung dieser wichtigen Aufgabe alles Gute und weiterhin viel Erfolg.”

 

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.

 

Schaeffler Gruppe – We pioneer motion

Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

 

Ansprechpartner

Dr. Axel Lüdeke
Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs  
Schaeffler AG
Herzogenaurach, Deutschland
+49 9132 82 8901
axel.luedeke@schaeffler.com
 		 Heiko Eber
Head of Investor Relations
Schaeffler AG 
Herzogenaurach, Deutschland
+49 9132 82 88125
heiko.eber@schaeffler.com
 
Christina Weiler
Leiterin Kommunikation Personal
Schaeffler AG
Herzogenaurach, Deutschland
+49 9132 82 30276
christina.weiler@schaeffler.com
 
 

22.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schaeffler AG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Telefon: 09132 - 82 0
E-Mail: ir@schaeffler.com
Internet: www.schaeffler.com
ISIN: DE000SHA0100
WKN: SHA010
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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