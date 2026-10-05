EQS-News: Verwaltungsrat der Shelly Group hält Angebotspreis von EUR 70,00 für fair und unterstützt das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot von Schneider Electric
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EQS-News: Shelly Group SE
/ Schlagwort(e): Übernahmeangebot
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Verwaltungsrat der Shelly Group hält Angebotspreis von EUR 70,00 für fair und unterstützt das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot von Schneider Electric
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Bei der Beurteilung des Angebots hat der Verwaltungsrat eine unabhängige Fairness Opinion der Freitag & Co. GmbH („Freitag“) vom 2. Oktober 2026 berücksichtigt, die vom Verwaltungsrat freiwillig beauftragt wurde. Freitag kommt zu dem Ergebnis, dass der Angebotspreis von EUR 70,00 je Aktie in bar für die Aktionäre der Shelly Group aus finanzieller Sicht angemessen ist.
Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 27 % auf den volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Shelly Group der letzten sechs Monate von EUR 55,16 je Aktie zum 28. Juli 2026, dem letzten Handelstag vor der öffentlichen Bekanntgabe der Gespräche zwischen Shelly Group und Schneider Electric.
Für ihre Beurteilung hat Freitag marktübliche Bewertungsmethoden herangezogen, darunter eine Analyse der historischen Börsenkurse, ein Discounted-Cash-Flow-Verfahren, einen Vergleich mit börsennotierten Unternehmen und Vergleichstransaktionen, eine Prämienanalyse auf Basis vergleichbarer öffentlicher Übernahmeangebote sowie die verfügbaren Kursziele von Aktienanalysten. Keiner Methode wurde eine bestimmte mathematische Gewichtung zugewiesen.
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Die Fairness Opinion befasst sich mit der Angemessenheit des Angebotspreises aus finanzieller Sicht und stellt keine Empfehlung an die Aktionäre dar, ob sie ihre Aktien in das Angebot andienen sollten. Eine Zusammenfassung der Fairness Opinion wird unter https://corporate.shelly.com/uploads/pages/Shelly_Opinion_Letter-efc356.pdf abrufbar sein.
Der Verwaltungsrat hat bei seiner Beurteilung auch die strategische Perspektive berücksichtigt, die sich aus der geplanten Partnerschaft mit Schneider Electric ergibt. Im Einklang mit dem am 24. September 2026 bekannt gegebenen Investment Agreement spiegelt das registrierte Angebot die Absicht der SE 2026 A SAS wider, den Hauptsitz der Shelly Group in Bulgarien sowie ihre Organisation und Belegschaft, einschließlich der Bereiche Forschung und Entwicklung, Engineering, Vertrieb, Operations und Management, für mindestens drei Jahre nach Vollzug des Angebots zu erhalten.
Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass die Verbindung der innovativen IoT- und Smart-Building-Technologie, der unternehmerischen Kultur und der starken Marktposition der Shelly Group mit der globalen Reichweite und den Fähigkeiten von Schneider Electric erhebliche Chancen für die weitere Entwicklung und internationale Expansion der Gesellschaft eröffnen würde.
Die begründete Stellungnahme wird zusammen mit dem Angebotsdokument nach dessen Genehmigung durch die bulgarische Finanzaufsichtskommission („FSC“) veröffentlicht.
Das Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die FSC, und die Annahmefrist beginnt erst mit der Veröffentlichung des genehmigten Angebotsdokuments. Die Mindestannahmeschwelle von 95 % ist unverändert. Aktionäre müssen derzeit nichts veranlassen.
Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern.
Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.
Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und Bestandteil des SDAX.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren der Shelly Group dar. Das Angebot wird ausschließlich auf Grundlage des Angebotsdokuments nach dessen Freigabe durch die FSC unterbreitet. Aktionären wird empfohlen, das Angebotsdokument und die begründete Stellungnahme des Verwaltungsrats der Shelly Group sorgfältig zu lesen, sobald sie verfügbar sind.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.
05.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|8945007IDGKD0KZ4HD95
|EQS News ID:
|2410692
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2410692 05.10.2026 CET/CEST
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