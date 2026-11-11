EQS-News: VINCORION steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 deutlich und bestätigt erhöhte Jahresprognose

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VINCORION steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 deutlich und bestätigt erhöhte Jahresprognose



11.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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VINCORION steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 deutlich und bestätigt erhöhte Jahresprognose

Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten um 41,4 % auf 237,7 Mio. Euro (9M 2025: 168,1 Mio. Euro)

Bereinigtes EBIT verbesserte sich auf 46,4 Mio. Euro (9M 2025: 34,4 Mio. Euro) bei einer bereinigten EBIT-Marge von 19,5 %

Auftragsbestand (Fixed Order Backlog) erhöhte sich auf 657,5 Mio. Euro bei rund 1,2 Mrd. Euro Gesamtauftragsbestand

Bestätigung der am 7. Oktober angehobenen Jahresprognose

Wedel, 11. November 2026. VINCORION SE, ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme, veröffentlicht heute die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026 und bestätigt die am 7. Oktober 2026 angehobene Jahresprognose. In den ersten neun Monaten erwirtschaftete VINCORION einen Konzernumsatz von 237,7 Mio. Euro. Das entspricht einem Plus von 41,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (9M 2025: 168,1 Mio. Euro). Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 39,8 % auf 87,5 Mio. Euro (Q3 2025: 62,6 Mio. Euro). Der erfolgreiche Produktionshochlauf 2026 bildete das Fundament für diese dynamische Umsatzentwicklung.

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Das Umsatzwachstum zeigte sich auch im operativen Ergebnis. Das bereinigte EBIT verbesserte sich in den ersten neun Monaten um 34,8 % von 34,4 Mio. Euro auf 46,4 Mio. Euro. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 19,5 % (9M 2025: 20,5 %). Einen deutlichen Zuwachs verzeichnete VINCORION zudem beim Auftragseingang. Der Auftragsbestand (Fixed Order Backlog) erhöhte sich seit dem 31. Dezember 2025 um 222,1 Mio. Euro auf 657,5 Mio. Euro bei einem Gesamtauftragsbestand von rund 1,2 Mrd. Euro. Wesentliche Wachstumsimpulse beim Auftragseingang kamen aus den Segmenten Vehicle Systems und Power Systems, die von der starken Nachfrage nach Waffenstabilisierungs- und Energiesystemen bzw. Energieversorgungssystemen profitierten.

Nach einem negativen Free Cashflow zu Jahresbeginn, der unter anderem aus planmäßigen Ertragsteuer-Nachzahlungen für Vorjahre resultierte, entwickelte sich der bereinigte Free Cashflow im zweiten und dritten Quartal jeweils positiv. Im dritten Quartal erzielte VINCORION einen bereinigten Free Cashflow von 0,6 Mio. Euro, der für die ersten neun Monate zu einem bereinigten Free Cashflow von insgesamt -5,5 Mio. Euro führte. Die auf den Konzernumsatz bezogene Working-Capital-Quote der letzten zwölf Monate lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 43,3 % und verbesserte sich um 10 % gegenüber dem Vorjahr (9M 2025: 48,1 %).

„Die ersten neun Monate des Jahres haben gezeigt, dass wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen: Wir wachsen, wir liefern, was wir zugesagt haben, und wir investieren in unsere Zukunft", erklärte Kajetan von Mentzingen, CEO der VINCORION SE.

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„Das Umsatzplus von über 40 % und eine bereinigte EBIT-Marge von 19,5 % belegen den Erfolgskurs von VINCORION deutlich. Zudem hat unser Auftragseingang signifikant zugelegt. Das ist eine starke Basis für weiteres profitables Wachstum. Wir bekräftigen daher unsere Anfang Oktober angehobenen Jahresziele“, sagte Dieter Holst, CFO der VINCORION SE.

Wachstum in allen drei Segmenten

Die positive Geschäftsentwicklung wurde von allen drei Segmenten getragen, wobei Vehicle Systems und Power Systems die stärksten Wachstumsimpulse lieferten.

Vehicle Systems

Vehicle Systems verzeichnete in den ersten neun Monaten mit einem Umsatzanstieg von 59,4 % auf 109,1 Mio. Euro das stärkste Wachstum der drei Segmente. Maßgeblich hierfür war die hohe Nachfrage nach Stabilisierungsprodukten für gepanzerte Fahrzeuge, insbesondere im Zusammenhang mit Neubestellungen der Plattformen Leopard 2 und Puma.

Power Systems

Im Segment Power Systems stiegen die Umsatzerlöse um 46,9 % auf 79,7 Mio. Euro. Treiber war insbesondere die hohe Nachfrage nach Energiesystemen für die bodengebundene Luftverteidigung, vor allem für PATRIOT und IRIS-T. Im September 2026 wurden zudem die für die Bundeswehr neu entwickelten Stromerzeugeraggregate und Energiespeichermodule im Verbundbetrieb erfolgreich erprobt.

Aviation

Aviation steigerte seinen Umsatz in den ersten neun Monaten um 5.4 % auf 51,4 Mio. Euro. Dieses Wachstum gelang trotz währungsbedingter Belastungen aufgrund der nachteiligen US-Dollar-Entwicklung.

VINCORION bekräftigt erhöhte Jahresprognose

Nach den starken Neunmonatsergebnissen bestätigt der Vorstand die am 7. Oktober 2026 angehobene Prognose. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen Konzernumsatz von 323 bis 333 Mio. Euro (zuvor: oberes Ende des Korridors von 280 bis 320 Mio. Euro) und eine bereinigte EBIT-Marge von 18,5 % bis 19,5 % (zuvor: 18,0 % bis 19,0 %).

Wesentliche Konzernkennzahlen 2026

In Millionen € Q3 2026 Q3 2025 9M 2026 9M 2025 Auftragseingang 129,6 163,3 459,8 235,9 Gesamtauftragsbestand n/a n/a 1.179 n/a Umsatz 87,5 62,6 237,7 168,1 Bereinigtes EBIT 17,9 13,0 46,4 34,4 Bereinigte EBIT-Marge 20,5 % 20,8 % 19,5 % 20,5 % Bereinigter Free Cashflow 0,6 10,0 -5,5 6,7

Um 14:00 Uhr (MEZ) führt VINCORION einen Webcast für Analysten und Investoren durch, der live auf der Unternehmens-Website übertragen wird. Bitte registrieren Sie sich hier, um den Webcast zu verfolgen.

Weitere Informationen unter: https://ir.vincorion.com/de





Über VINCORION SE

VINCORION SE ist ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme mit Fokus auf innovative Energiesysteme, darunter Generatoren, elektrische Motoren und Antriebe, Aggregate, Leistungselektronik und hybride Energiesysteme. Als Partner der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie liefert VINCORION maßgeschneiderte Lösungen, die in engem Kundenaustausch für deren spezifische Anforderungen entwickelt wurden. Ein leistungsfähiger Kundendienst bietet Betreuung und Service für die Nutzung eigener und Produkte dritter Hersteller während des gesamten Produktlebenszyklus.

VINCORION SE beschäftigt rund 1.000 Vollzeitbeschäftigte an Standorten in Deutschland und den USA. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete das Technologieunternehmen rund 240 Millionen Euro Umsatz.

Weitere Informationen und aktuelle News finden Sie unter www.vincorion.com sowie auf LinkedIn.

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