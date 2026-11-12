EQS-News: Voltatron AG steigert 9M-Umsatz um 119 % auf 39,5 Mio. € – Erweiterte Technologieplattform schafft Basis für organisches Wachstum

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Voltatron AG steigert 9M-Umsatz um 119 % auf 39,5 Mio. € – Erweiterte Technologieplattform schafft Basis für organisches Wachstum



12.11.2026 / 07:15 CET/CEST

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Voltatron AG steigert 9M-Umsatz um 119 % auf 39,5 Mio. € – Erweiterte Technologieplattform schafft Basis für organisches Wachstum

Umsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche steigt in den ersten neun Monaten 2026 akquisitionsbedingt auf 39,5 Mio. €

Bereinigtes EBITDA verbessert sich um 39 % auf 2,7 Mio. € (Marge: 6,9 %), bereinigte EBT-Marge (0,6 %) innerhalb der Management-Erwartung – Integrations- und Aufbauaufwendungen beeinflussen Profitabilität

Operativer Fokus auf Integration der erworbenen Gesellschaften mit neuen Wertschöpfungsstufen, organisches Wachstum und konsequente Working-Capital-Steuerung

Vorstand bestätigt Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026 trotz weiterhin herausfordernden Marktumfelds

Fürth, 12. November 2026 – Die Voltatron AG (DE000A2E4LE9, die „Gesellschaft“), ein Technologieunternehmen und Anbieter von Elektroniklösungen insbesondere für industrielle Anwendungen, hat in den ersten neun Monaten 2026 ihre Umsatzbasis deutlich ausgeweitet und ihr technologisches Leistungsspektrum gezielt erweitert. Mit den Übernahmen der KOMITEC Gruppe und der Kurz Elektronik Gruppe hat Voltatron seine Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen gestärkt und zusätzliche Wertschöpfungsschritte in die Gruppe integriert. Die im ersten Halbjahr gegründete VEMCOM Solutions soll darüber hinaus die Erschließung neuer Absatzmärkte und die internationale Marktdurchdringung vorantreiben.

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Parallel zur Erweiterung der Unternehmensgruppe hat Voltatron in den Aufbau organisatorischer Strukturen, die Stärkung des Vertriebs und die weitere Internationalisierung investiert. Damit sind wichtige Voraussetzungen geschaffen worden, um die hinzugewonnenen Kompetenzen künftig stärker für organisches Wachstum und eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität zu nutzen.

„Wir haben Voltatron in den ersten neun Monaten 2026 technologisch und international deutlich breiter aufgestellt. Mit den hinzugewonnenen Kompetenzen und Fertigungskapazitäten können wir unseren Kunden heute ein wesentlich umfassenderes Leistungsspektrum anbieten. Unsere Aufgabe ist es nun, diese Stärken innerhalb der Gruppe konsequent zu verbinden und daraus zusätzliches Geschäft zu entwickeln“, sagt Martin Hartmann, CEO der Voltatron AG.

Die Umsatzerlöse der fortgeführten Geschäftsbereiche stiegen in den ersten neun Monaten 2026 akquisitionsbedingt um rund 119 % auf 39,5 Mio. € (Vorjahr: 18,0 Mio. €). Die Umsatz- und Ergebnisbeiträge der am 27. August 2026 übernommenen Kurz Elektronik GmbH einschließlich ihrer litauischen Tochtergesellschaft Litalka-Elektronik UAB sind darin aufgrund des rechnerischen Erstkonsolidierungszeitpunkts am 1. September 2026 lediglich mit einem Monat enthalten.

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Mit der Kurz Elektronik Gruppe hat Voltatron sein Leistungsspektrum insbesondere um eigene, patentierte Sensorikprodukte sowie Kompetenzen in der Kabelkonfektion, im Kunststoffspritzguss und im Werkzeugbau erweitert. Zusammen mit den bestehenden Entwicklungs- und Fertigungsleistungen entsteht damit ein breiteres technologisches Angebot, das zusätzliche Möglichkeiten für die umfassendere Betreuung bestehender Kunden und zur Erschließung neuer Geschäftspotenziale eröffnet.

Ergebnisentwicklung von Integration und Organisationsaufbau geprägt

Die operative Rohertragsmarge verbesserte sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 47,2 % nach 38,9 % im Vergleichszeitraum. Bereinigt um den nicht zahlungswirksamen Ertrag aus der KOMITEC-Übernahme („Bargain Purchase“) in Höhe von 1,1 Mio. € lag sie bei 44,4 % (Vorjahr: 42,7 %). Das berichtete EBITDA der fortgeführten Geschäftsbereiche erhöhte sich auf 3,8 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €); die EBITDA-Marge erreichte 9,6 % (Vorjahr: 7,0 %).

Das bereinigte EBITDA stieg um 39,2 % auf 2,7 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €). Die entsprechende EBITDA-Marge lag nach neun Monaten bei 6,9 % (Vorjahr: 10,9 %). Das Ergebnis war im Berichtszeitraum deutlich von Aufwendungen für Integration und Organisationsaufbau sowie Anlauf- und transaktionsbegleitende Kosten geprägt. Diese Aufwendungen standen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erweiterung der Unternehmensgruppe und dem Aufbau der Voraussetzungen für weiteres organisches Wachstum.

Da höhere Finanzierungskosten infolge der akquisitionsbasierten Wachstumsstrategie das Finanzergebnis belasteten, belief sich das Ergebnis vor Steuern (EBT) auf -1,5 Mio. € (Vorjahr: -1,1 Mio. €). Bereinigt um den außerordentlichen Ertrag im Rahmen der KOMITEC-Übernahme und um Abschreibungseffekte aus Kaufpreisallokationen betrug das EBT 0,2 Mio. €. Daraus ergab sich eine bereinigte EBT-Marge von 0,6 % (Vorjahr: 1,1 Mio. €, 6,0 %).

Fortsetzung der schrittweisen Stärkung der Bilanz

Die Akquisitionen und der Ausbau der Geschäftstätigkeit spiegeln sich auch in der Entwicklung der Bilanzstruktur wider. Zum 30. September 2026 stieg die Bilanzsumme um rund 57 % auf 75,7 Mio. € (31. Dezember 2025: 48,1 Mio. €). Ein wesentlicher Treiber für den Anstieg der kurzfristigen Vermögenswerte waren die Vorräte, die sich um rund 215 % auf 16,1 Mio. € (31. Dezember 2025: 5,1 Mio. €) erhöhten. Davon waren 9,1 Mio. € auf die Erweiterung des Konsolidierungskreises zurückzuführen. Darüber hinaus hat Voltatron angesichts der anhaltenden Unsicherheiten an den internationalen Beschaffungsmärkten gezielt Bestände aufgebaut, um die Lieferfähigkeit abzusichern und Kundenbedarfe zuverlässig bedienen zu können.

Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber dem 31. Dezember 2025 um 13,1 Mio. € auf 54,2 Mio. € (31. Dezember 2025: 41,1 Mio. €) – maßgeblich getrieben durch die Finanzierung der Unternehmenserwerbe im Berichtszeitraum im Rahmen der M&A-Wachstumsstrategie. Die im laufenden Geschäftsjahr umgesetzten Transaktionen sahen bzw. sehen zudem jeweils eine teilweise Gegenleistung in Form einer Rückbeteiligung der Verkäufer an der Voltatron AG vor. Entsprechend erhöhte sich das bilanzielle Eigenkapital als Folge der im Zusammenhang mit dem KOMITEC-Erwerb durchgeführten Sachkapitalerhöhung auf 6,2 Mio. € nach 3,0 Mio. €; die Eigenkapitalquote stieg auf 8,1 % (31. Dezember 2025: 6,3 %).

Unter Berücksichtigung der langfristigen Darlehen nahestehender Unternehmen, die mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehen sind, belief sich das wirtschaftliche Eigenkapital zum Stichtag auf 56,9 Mio. €. Daraus ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 75,1 %. Diese ergänzende wirtschaftliche Betrachtung berücksichtigt den eigenkapitalähnlichen Charakter der nachrangigen Finanzierungen. Die entsprechenden Darlehen werden bilanziell weiterhin als Fremdkapital ausgewiesen.

Der operative Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf -2,2 Mio. € nach 2,3 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Belastend wirkten insbesondere die erhöhte Kapitalbindung in Vorräten sowie gestiegene Forderungen und sonstige Aktiva. Die liquiden Mittel lagen zum 30. September 2026 bei 2,9 Mio. € nach 4,4 Mio. € zum Jahresende 2025.

Jahresprognose in weiterhin verhaltenem Marktumfeld bestätigt

Der Vorstand hält an der am 27. August 2026 angepassten Prognose der fortgeführten Geschäftsbereiche fest. Für das Gesamtjahr erwartet Voltatron unverändert einen Konzernumsatz zwischen 54 und 57 Mio. € sowie eine operative Rohertragsmarge von 41 bis 47 %. Auf Ergebnisebene rechnet der Vorstand mit einer EBITDA-Marge von 7 bis 10 %. Sowohl die berichtete als auch die um Effekte aus Kaufpreisallokationen bereinigte EBITDA-Marge1 werden innerhalb dieser Bandbreite erwartet. Die bereinigte EBT-Marge2 soll zwischen 0 und 1 % liegen. Für die EBT-Marge gemäß IFRS wird eine Bandbreite von -4 bis -3 % prognostiziert.

Die Konzernzwischenmitteilung zum 30. September 2026 ist auf der Voltatron-Website unter der Rubrik Investor Relations / Mitteilungen & Publikationen / Zwischenberichte & -mitteilungen abrufbar.

1 Die EBITDA-Marge entspricht dem operativen Ergebnis (EBIT) vor Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Konzernumsatz. Zur Ermittlung der bereinigten EBITDA-Marge werden ausschließlich nicht zahlungswirksame Ergebniseffekte aus Kaufpreisallokationen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3 herausgerechnet; hierzu zählt auch ein etwaiger Ertrag aus einem Bargain Purchase. Die Kennzahl dient dazu, die operative Ertragskraft des Konzerns ohne akquisitionsbedingte Bewertungseffekte vergleichbar darzustellen.

2 Die EBT-Marge entspricht dem Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) im Verhältnis zum Konzernumsatz. Zur Ermittlung der bereinigten EBT-Marge werden die im bereinigten EBITDA berücksichtigten nicht zahlungswirksamen Effekte aus Kaufpreisallokationen nach IFRS 3 sowie zusätzlich Abschreibungen und Amortisationen auf im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbene Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte herausgerechnet, soweit diese im Rahmen von Kaufpreisallokationen ermittelt worden sind. Die Kennzahl dient somit der Darstellung der Ergebnisentwicklung vor Ertragsteuern ohne akquisitionsbedingte, nicht operative Bewertungseffekte.

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Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Der Konzern entwickelt, beschafft, produziert, integriert und vertreibt über seine spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe Elektronikkomponenten, Baugruppen, Geräte und Systeme für industrielle Anwendungen. Dazu zählen neben Batterie- und Energiespeicherlösungen insbesondere die Anwendungsfelder industrielle Elektronik, Automatisierung und IoT, Mess- und Steuerungstechnik, Event- und Audiotechnik, Haushaltsgeräte, Medizintechnik sowie die Bereiche industrielle Elektromobilität und Bahn.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG

Stefan Westemeyer

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: ir@voltatron.com