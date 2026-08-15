EQS-News: Voltatron übernimmt Kurz Elektronik von Prettl Group und sichert sich strategisch wichtige Kompetenzen für den Ausbau der Wertschöpfung – Umsatzerwartung steigt auf 54 bis 57 Mio. €

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Voltatron übernimmt Kurz Elektronik von Prettl Group und sichert sich strategisch wichtige Kompetenzen für den Ausbau der Wertschöpfung – Umsatzerwartung steigt auf 54 bis 57 Mio. €



27.08.2026 / 18:23 CET/CEST

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Voltatron übernimmt Kurz Elektronik von Prettl Group und sichert sich strategisch wichtige Kompetenzen für den Ausbau der Wertschöpfung – Umsatzerwartung steigt auf 54 bis 57 Mio. €

Voltatron erwirbt Spezialisten für die Entwicklung und Fertigung kundenspezifischer Elektroniklösungen für industrielle Anwendungen sowie den Haushaltsgerätemarkt von der Prettl Beteiligungs Holding GmbH

Wichtiger nächster Schritt zum vertikal integrierten Technologieanbieter mit Zugang zu eigenen Produkt- und Technologielösungen: Voltatron erweitert die Wertschöpfung um Kabelkonfektion, Kunststoffspritzguss und Werkzeugbau – Zusätzliche Entwicklungskompetenzen und Kapazitäten in der Elektronikfertigung (EMS)

Technologiecenter in Deutschland und skalierbare Fertigungskapazitäten in Litauen stärken das europäische Produktionsnetzwerk von Voltatron

Prettl Group beteiligt sich an Voltatron: Einbringung von 50 % der Geschäftsanteile an Kurz Elektronik gegen neue Voltatron-Aktien durch geplante Sachkapitalerhöhung; restliche 50 % der Anteile gegen Geldleistung

Erstkonsolidierung ab 1. September 2026 geplant – Umsatzerwartung von Voltatron für das Gesamtjahr 2026 steigt durch zeitanteilige Umsatz- und Ergebnisbeiträge von Kurz Elektronik auf 54 Mio. € bis 57 Mio. €, EBT-Marge durch geplante Investitionen in Modernisierung von Systemen, Maschinen und Prozessen bei Kurz Elektronik beeinflusst

Fürth, 27. August 2026 – Die Voltatron AG (DE000A2E4LE9, die „Gesellschaft“) setzt ihre M&A-Wachstumsstrategie mit der Übernahme der Kurz Elektronik GmbH („Kurz Elektronik“) fort und vergrößert ihr Leistungs- und Kompetenzportfolio im Bereich industrieller Elektroniklösungen. Am heutigen Tag hat die Gesellschaft einen Kaufvertrag mit der Prettl Beteiligungs Holding GmbH, die Teil der international aufgestellten Prettl Group ist, über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an dem Unternehmen mit Sitz in Althengstett unterzeichnet.

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Kurz Elektronik wurde im Jahr 1965 von Gerhard Kurz gegründet und entwickelte sich ausgehend von elektronischen Steuerungen und Schaltern für Haushaltsgeräte zu einem spezialisierten Anbieter kundenspezifischer Elektroniklösungen. Bereits 1993 stieg das Unternehmen in die Elektronikfertigung ein und eröffnete ein Werk in Litauen. Im Jahr 2016 wurde Kurz Elektronik Teil der Prettl Group, die das Unternehmen seither als Bestandteil der Geschäftsaktivitäten im Bereich Electronic Manufacturing Services (EMS) erfolgreich weiterentwickelt hat.

Mit der Akquisition stärkt Voltatron seine Wertschöpfungskette um bedeutende Entwicklungsressourcen, Kapazitäten in der Mittel- und Großserienfertigung sowie spezifische Verfahrenstechniken. Darüber hinaus gewinnt Voltatron Zugang zu eigenen Produkt- und Technologielösungen unter anderem in den Bereichen Sensorik, Motorsteuerungen, Batteriemanagement, Benutzeroberflächen und IoT-Anwendungen. Zugleich erweitert Voltatron sein internationales Produktionsnetzwerk um einen etablierten, wachstumsfähigen Fertigungsstandort in Litauen und erhöht somit die eigenen Kapazitäten für die kostenoptimierte Serienfertigung innerhalb Europas.

Christian Eibach, CSO der Voltatron AG, betont: „Kurz Elektronik passt perfekt zu Voltatron und zu unserem Ansatz, unseren Kunden ein umfassendes Lösungsangebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu bieten. Mit der Integration erweitern wir unser Portfolio um strategisch wichtige Fertigungs- und Verfahrenstechnologien, insbesondere in der Kabelkonfektion und im Kunststoffspritzguss. Diese werden von vielen Kunden zunehmend als integrale Bestandteile eines ganzheitlichen Entwicklungs- und Fertigungsangebots nachgefragt. Zudem investieren wir unmittelbar in die Systemlandschaft, in die Automatisierung sowie in die Optimierung der Prozesse von Kurz Elektronik, um die erwarteten Skalierungsmöglichkeiten des Unternehmens abbilden zu können.“

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Im Technologiecenter von Kurz Elektronik am Hauptsitz in Althengstett sind die Entwicklungsressourcen gebündelt. Der Produktionsstandort in Litauen verfügt über mehrere SMT- und THT/DIP-Fertigungslinien. Dadurch erweitert Voltatron seine Möglichkeiten in der Entwicklung und Fertigung komplexer Elektroniksysteme zur Realisierung kundenspezifischer Projekte deutlich. Mit der Transaktion erschließt Voltatron zusätzliche Kundenbeziehungen und Endmärkte und stärkt die Position in ausgewählten industriellen Anwendungen. Kurz Elektronik ist Lieferant namhafter Kunden im Haushaltsgerätesektor. Das Unternehmen beschäftigt etwa 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 14 Mio. € (nach HGB).

Im Zuge der Übernahme hat der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aktualisiert. Unter der Annahme einer Erstkonsolidierung der Kurz Elektronik GmbH zum 1. September 2026 rechnet der Voltatron-Konzern infolge der zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeiträge für das Gesamtjahr nun mit einem Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 54 Mio. € bis 57 Mio. € (bislang: 47–51 Mio. €). Die operative Rohertragsmarge (Rohertrag im Verhältnis zum Umsatz) wird in einer Bandbreite von 41 % bis 47 % erwartet (bislang: 37–44 %).

Voltatron plant nach der Übernahme gezielte Investitionen in die Modernisierung der Systemlandschaft, insbesondere hinsichtlich eines zukunftsfähigen und an die Standards des Voltatron-Konzerns angepassten ERP-Systems, in den Maschinenpark, in die weitere Automatisierung der Fertigung sowie in die Optimierung der Prozesslandschaft von Kurz Elektronik. Im Zusammenhang mit den geplanten Investitionen in die Skalierungsfähigkeit des Unternehmens fallen auch Restrukturierungs-, Integrations- und Prozessoptimierungsaufwendungen an, die überwiegend bereits im Geschäftsjahr 2026 ergebniswirksam werden. Darüber hinaus führen die vorgesehenen Investitionen in Systeme und Maschinen zu zusätzlichen Abschreibungen. Der positive Ergebnisbeitrag aus der Erstkonsolidierung wird durch diese Effekte weitgehend kompensiert.

Die EBITDA-Marge1 wird daher weiterhin sowohl in unbereinigter als auch in bereinigter Form in einer Bandbreite von 7 % bis 10 % erwartet. Auf Ebene des EBT, das auch die aus den Investitionen resultierenden Abschreibungen berücksichtigt, ergibt sich eine reduzierte Erwartung der EBT-Marge2 gem. IFRS zwischen -4 % bis -3 % nach zuvor -2 %. Die um nicht zahlungswirksame Effekte aus Kaufpreisallokationen bereinigte EBT-Marge2 wird nunmehr in einer Bandbreite von 0 % bis 1 % erwartet nach zuvor 3 % bis 4 %.

Die Akquisition der Kurz Elektronik GmbH ist so gestaltet, dass 50 % der Anteile gegen Zahlung einer Geldleistung erworben und die anderen 50 % gegen Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft aus einer Sachkapitalerhöhung an die Prettl Beteiligungs Holding als Veräußerin eingebracht werden. Damit realisiert Voltatron erneut eine kapitaleffiziente Transaktionsstruktur. Zugleich verdeutlicht die Beteiligung von Prettl an Voltatron das Vertrauen der Verkäuferin in das langfristige Wertsteigerungspotenzial und die zukünftige Entwicklung des Konzerns.

Martin Hartmann, CEO der Voltatron AG, erklärt: „Mit Kurz Elektronik kommen wir unserem Ziel, Voltatron als vertikal integrierten Technologieanbieter zu positionieren, einen entscheidenden Schritt näher und stärken gleichzeitig unsere Wettbewerbsposition im Markt deutlich. Wir freuen uns sehr, dass die Prettl Group unsere strategische Vision von diesem Zusammenschluss teilt und künftig auch als Aktionärin an der weiteren Entwicklung von Voltatron partizipiert.“

Gerhard Heilemann, CEO der Prettl Beteiligungs Holding GmbH: „Der Verkauf der Kurz Elektronik GmbH ist für die Prettl Group das Ergebnis einer klaren strategischen Entscheidung. Die Integration in den Voltatron-Konzern eröffnet für Kurz Elektronik eine überzeugende Entwicklungsperspektive. Dass wir uns im Zuge der Transaktion über eine Sachkapitalerhöhung an Voltatron beteiligen, unterstreicht unsere Überzeugung von der strategischen Passgenauigkeit und den Chancen dieser Partnerschaft. Wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung aus der Perspektive des Investors eng zu begleiten.“

Entsprechend plant der Voltatron-Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 von derzeit € 23.015.016,00 um € 468.259,00 auf € 23.483.275,00 zu erhöhen. Dazu sollen insgesamt 468.259 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Sacheinlage zu einem Ausgabebetrag von € 1,00 je Aktie ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahres 2026 gewinnberechtigt (die „Neuen Aktien“). Zur Zeichnung ist ausschließlich die Prettl Beteiligungs Holding GmbH zugelassen, die hierfür die relevanten Geschäftsanteile an der Kurz Elektronik GmbH in die Voltatron AG einbringt.

1 Die EBITDA-Marge entspricht dem operativen Ergebnis (EBIT) vor Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Konzernumsatz. Zur Ermittlung der bereinigten EBITDA-Marge werden ausschließlich nicht zahlungswirksame Ergebniseffekte aus Kaufpreisallokationen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3 herausgerechnet; hierzu zählt auch ein etwaiger Ertrag aus einem Bargain Purchase. Die Kennzahl dient dazu, die operative Ertragskraft des Konzerns ohne akquisitionsbedingte Bewertungseffekte vergleichbar darzustellen.

2 Die EBT-Marge entspricht dem Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) im Verhältnis zum Konzernumsatz. Zur Ermittlung der bereinigten EBT-Marge werden die im bereinigten EBITDA berücksichtigten nicht zahlungswirksamen Effekte aus Kaufpreisallokationen nach IFRS 3 sowie zusätzlich Abschreibungen und Amortisationen auf im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbene Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte herausgerechnet, soweit diese im Rahmen von Kaufpreisallokationen ermittelt worden sind. Die Kennzahl dient somit der Darstellung der Ergebnisentwicklung vor Ertragsteuern ohne akquisitionsbedingte, nicht operative Bewertungseffekte.

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Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Der Konzern entwickelt, beschafft, produziert, integriert und vertreibt über seine spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe Elektronikkomponenten, Baugruppen, Geräte und Systeme für industrielle Anwendungen. Dazu zählen neben Batterie- und Energiespeicherlösungen insbesondere die Anwendungsfelder industrielle Elektronik, Automatisierung und IoT, Mess- und Steuerungstechnik, Event- und Audiotechnik, Haushaltsgeräte, Medizintechnik sowie die Bereiche industrielle Elektromobilität und Bahn.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.

Über die Kurz Elektronik GmbH

Die Kurz Elektronik GmbH mit Sitz in Althengstett entwickelt und fertigt kundenspezifische Elektroniklösungen für Kunden aus unterschiedlichen Industriezweigen, darunter den Haushaltsgerätemarkt und den Industriesektor. Das Leistungsangebot reicht von Produktentwicklung und EMS-Bestückung über Systemmontage bis hin zu Kunststoffspritzguss, Werkzeugbau, Softwarelösungen und Kabelkonfektion. Dabei verfügt Kurz Elektronik über mehrere patentierte Lösungen, insbesondere im Bereich Sensortechnik. Das Unternehmen beschäftigt rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und produziert in Alytus, Litauen.

Zusätzliche Informationen sind unter www.kurzelektronik.de verfügbar.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG

Stefan Westemeyer

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: ir@voltatron.com