EQS-News: Vonovia SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,25 € je Aktie und wählt Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz in den Aufsichtsrat

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Vonovia SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,25 € je Aktie und wählt Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz in den Aufsichtsrat



21.05.2026 / 17:43 CET/CEST

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Vonovia SE:

Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,25 € je Aktie und wählt Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz in den Aufsichtsrat

Bochum, 21. Mai 2026 – Die ordentliche Hauptversammlung der Vonovia SE („Vonovia“), Europas führendem Wohnungsunternehmen, hat die Ausschüttung einer Bardividende in Höhe von 1,25 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen (Vorjahr: 1,22 € je Aktie). Darüber hinaus stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre allen weiteren Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu.

Mit der erstmaligen Wahl von Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz in das Kontrollgremium des Unternehmens folgte die Hauptversammlung dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat. Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz folgt auf Matthias Hünlein, dessen Amtszeit im Aufsichtsrat mit der diesjährigen Hauptversammlung regulär endete. Ebenso wurde Jürgen Fenk für eine zweite Amtszeit erneut in das Gremium gewählt.

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„Mit Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz zieht eine Managerin und Unternehmerin mit strategischem Weitblick und hoher Innovationskraft in das Kontrollgremium ein. Mit diesen Kompetenzen ausgestattet, wird sie maßgeblich dazu beitragen, die Entwicklung von Vonovia mitzugestalten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt Clara C. Streit, Vorsitzende des Aufsichtsrates der Vonovia SE.

„Matthias Hünlein danke ich herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Aufsichtsrat. Ich schätze die Kontinuität und Verlässlichkeit unseres Austausches in den letzten Jahren sehr. Seine wichtigen Perspektiven aus der Deutsche Wohnen-Historie haben die erfolgreiche Entwicklung von Vonovia sehr bereichert“, betont Streit.

Alle derzeit amtierenden sowie ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder wurden jeweils mit großer Mehrheit entlastet.

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Zum Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr wurde die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, bestellt.

Zum Zeitpunkt der Abstimmung lag die Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre bei 58,91 % (2025: 65,38 %).

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sind unter www.vonovia.com/hv einsehbar.

Unter www.vonovia.com/presse/hv ist zudem ergänzendes Material zur Hauptversammlung verfügbar.

Finanzkalender 2026:

5. August 2026: Halbjahresbericht 2026

4. November 2026: Zwischenbericht 3. Quartal 2026

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes Wohnimmobilienunternehmen. Mit 531.000 Wohneinheiten in Deutschland, Schweden und Österreich liegt der Schwerpunkt auf der Vermietung und Entwicklung moderner und energieeffizienter Wohnungen. Mit einer durchschnittlichen Miete von 8,46 €/m²/Monat (8,26 € in Deutschland) ist das Unternehmen im Segment des bezahlbaren Wohnens tätig. Im Jahr 2025 investierte Vonovia rund 2 Mrd. € in sein Wohnungsportfolio und den Neubau von Wohnungen.

Vonovia möchte seinen Aktionärinnen und Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen, seinen Mieterinnen und Mietern ein Zuhause mit hoher Wohnqualität und exzellentem Service und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein modernes, herausforderndes und lohnendes Arbeitsumfeld bieten.

Das in Bochum ansässige Unternehmen ist seit 2013 an der Börse notiert. Seit September 2015 ist Vonovia im DAX40 vertreten. Die Vonovia SE ist außerdem Bestandteil weiterer nationaler und internationaler Indizes, darunter Dax 50 ESG, Dow Jones Best-in-Class Europe Index, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.900 Mitarbeiter.