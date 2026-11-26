EQS-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Kooperation

Vonovia und Freistaat Bayern planen Milliarden-Investition in Neubau, Modernisierung und Quartiersentwicklung



26.11.2026 / 14:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vonovia und Freistaat Bayern planen Milliarden-Investition in Neubau, Modernisierung und Quartiersentwicklung

Ministerpräsident Dr. Markus Söder setzt zum Auftakt den Spatenstich in München: 62 neue Wohnungen entstehen durch Nachverdichtung.

Christian Bernreiter, bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, und Luka Mucic, CEO von Vonovia, unterzeichnen Absichtserklärung für mehr Wohnungsbau in Bayern.

Verlässliche Rahmenbedingungen, schnellere Genehmigungen und partnerschaftlicher Dialog bilden die Grundlage der Zusammenarbeit.

München, 26.11.2026 – Der Freistaat Bayern und Vonovia wollen ihre Zusammenarbeit für mehr Wohnraum und eine zukunftsfähige Entwicklung von Wohnquartieren weiter ausbauen. Christian Bernreiter, bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, und der Vorstandsvorsitzende von Vonovia, Luka Mucic, unterzeichneten dazu eine Absichtserklärung bei einem Bauprojekt in der Lützelsteinerstraße in München. Ministerpräsident Dr. Markus Söder setzte dort den Spatenstich. Die Vereinbarung sieht Investitionen in Milliardenhöhe in Bayern vor. Die Investitionen sollen ab sofort bis 2031 in neue Wohnungen, in Maßnahmen im Wohnungsbestand wie beispielsweise energetische Modernisierungen sowie in die Weiterentwicklung der Quartiere in Bayern fließen.

Werbung

Dr. Markus Söder, Ministerpräsident des Freistaates Bayern: „Mehr Wohnungen für Bayern! Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Zukunft bedeutet Zuzug – wir pushen daher als Freistaat beim Wohnungsbau. Es muss mehr, schneller und günstiger gebaut werden. Vonovia setzt dabei ein sehr starkes Signal. Herzlichen Dank an die gesamte Vonovia-Familie für die Investitionen im Freistaat und einen allzeit guten Bauverlauf! Bezahlbares Wohnen hat für Bayern Priorität: Mit dem Bauturbo investieren wir allein in diesem Doppelhaushalt 3,6 Mrd. Euro in die Wohnraumförderung. Im Bund setzen wir uns für steuerliche Entlastungen, degressive Abschreibungen und weitere Sonderabschreibungen ein. Die Grunderwerbsteuer wird bei uns in Bayern nicht erhöht. Die Bemühungen haben Erfolg: Fast jede vierte neue Wohnung in Deutschland entsteht in Bayern. Insgesamt sind 6,8 Mio. Wohnungen im Bestand und allein 2025 wurden 54.000 Wohnungen genehmigt.“

Christian Bernreiter, bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr: „In Berlin wird über die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen gesprochen – in Bayern schaffen wir dagegen die Voraussetzungen für mehr Wohnungsbau! Wir sind ein verlässlicher Partner für Investitionen. Die heute geschlossene Vereinbarung zwischen Vonovia und dem Freistaat ist ein wichtiges Signal für den Wohnungsbau in Bayern! Die 62 geplanten Wohnungen hier in Freimann zeigen konkret, was aus dieser Zusammenarbeit entstehen kann.“

Luka Mucic, Vorstandsvorsitzender von Vonovia: „Wer über Jahre in Neubau und Modernisierung investiert, braucht politische Verlässlichkeit. Bayern gibt uns diese Perspektive und setzt auf eine pragmatische Zusammenarbeit zwischen Staat, Kommunen und Unternehmen. Entscheidend ist, dass aus gemeinsamen Zielen konkrete Projekte werden. Auf dieser Grundlage planen wir, bis 2031 konsequent in Wohnungen und Quartiere im Freistaat zu investieren.“

Werbung

Henning Schulze, Geschäftsleitung Süd Vonovia: „Die 62 neuen Wohnungen an der Lützelsteinerstraße zeigen, wie wir durch Nachverdichtung flächenschonend zusätzlichen Wohnraum schaffen können – dort, wo die Infrastruktur bereits vorhanden ist. Beim Neubau setzen wir auf standardisierte und typisierte Lösungen, um schneller und kosteneffizienter zu bauen.“

Spatenstich an der Lützelsteinerstraße

An der Lützelsteinerstraße im Münchner Stadtbezirk Schwabing-Freimann entsteht durch Nachverdichtung zusätzlicher Wohnraum. Parallel sollen die Bestandsgebäude aus den 1960er Jahren energetisch modernisiert werden. Ministerpräsident Dr. Markus Söder setzte den Spatenstich für das Projekt. Die Zweite Bürgermeisterin von München, Mona Fuchs, überbrachte zudem Grußworte der Landeshauptstadt. Die Absichtserklärung unterzeichneten der bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter, und Luka Mucic, CEO von Vonovia. Der symbolische Projektauftakt unterstreicht die Verbindung zwischen der politischen Vereinbarung und konkreten Investitionen vor Ort.

Mit der Absichtserklärung setzt Vonovia bewusst auf einen kooperativen Ansatz mit der öffentlichen Hand. Die Parteien wollen prüfen, bei welchen Projekten in Bayern standardisierte Planungs- und Genehmigungsabläufe, serielle oder typisierte Bauweisen, pragmatische Stellplatz- und Mobilitätskonzepte oder Planungsansätze nach dem Gebäudetyp-E sowie auskömmliche Finanzierungsmöglichkeiten zu einer schnelleren und kostengünstigeren Umsetzung von Wohnungsprojekten beitragen können.

Langfristiges Bekenntnis zum Freistaat

Angesichts des hohen Bedarfs an Wohnraum in vielen bayerischen Städten und Regionen bietet die Absichtserklärung eine Grundlage dafür, vorhandene Potenziale zu nutzen und neue Wohnungen in den kommenden Jahren auch tatsächlich zu bauen.





Bildinfo 1: Christian Bernreiter (bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Mitte) und Luka Mucic (Vorstandsvorsitzender von Vonovia, Zweiter von links) unterzeichneten in München im Beisein von Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder (Zweiter von rechts), Henning Schulze (Leiter Geschäftsbereich Süd Vonovia, links) und Mona Fuchs (Zweite Bürgermeisterin München, rechts) eine Absichtserklärung für mehr Wohnungsbau und die Weiterentwicklung von Wohnquartieren in Bayern.



Bildinfo 2: Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder (Mitte) setzte den Spatenstich an der Lützelsteinerstraße in München. Am Projektauftakt nahmen auch teil (von links): Henning Schulze (Leiter Geschäftsbereich Süd Vonovia), Christian Bernreiter (bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr), Mona Fuchs (Zweite Bürgermeisterin München) und Luka Mucic (Vorstandsvorsitzender Vonovia). Durch Nachverdichtung entstehen dort 62 neue Wohnungen. Parallel sollen die Bestandsgebäude aus den 1960er Jahren energetisch modernisiert werden.

Das bereitgestellte Bild- und Videomaterial steht Medienvertreterinnen und Medienvertretern zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung.

Über Vonovia

Vonovia bietet rund einer Million Menschen in Deutschland ein Zuhause und ist Europas führendes Wohnimmobilienunternehmen. Mit mehr als 527.000 Wohneinheiten in Deutschland, Schweden und Österreich liegt der Schwerpunkt auf der Vermietung und Entwicklung moderner Wohnungen. Vonovia treibt den Neubau gezielt voran und entwickelt Lösungen für bezahlbares Wohnen. Das Unternehmen setzt sich ein für mehr altersgerechte Wohnungen und für ein gutes Zusammenleben in den Quartieren.

Im Mittelpunkt des Handelns stehen die Kunden und ihre Bedürfnisse. Vor Ort kümmern sich Objektbetreuer und eigene Handwerker um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen schnellen und zuverlässigen Service. Zudem investiert Vonovia großzügig in die Instandhaltung der Gebäude und bietet wohnungsnahe Dienstleistungen für mehr Lebensqualität an.

Vonovia beschäftigt rund 13.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet als moderner Arbeitgeber qualifizierte Arbeitsplätze mit Entwicklungsperspektive. Das in Bochum ansässige Unternehmen ist seit 2013 an der Börse notiert und seit September 2015 im DAX40 vertreten. Vorstandsvorsitzender ist Luka Mucic.

Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879 Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt.

Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus.