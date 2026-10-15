EQS-News: Vorbild für gelungene Transformation: technotrans zählt zu den Preisträgern des Wettbewerbs „NRW – Wirtschaft im Wandel“

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Vorbild für gelungene Transformation: technotrans zählt zu den Preisträgern des Wettbewerbs „NRW – Wirtschaft im Wandel“



15.10.2026 / 14:53 CET/CEST

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Werbung Vorbild für gelungene Transformation: technotrans zählt zu den Preisträgern des Wettbewerbs „NRW – Wirtschaft im Wandel“ Auszeichnung in der Kategorie „Mittelstand und Konzerne“

Zwölfköpfige Fachjury würdigt die Transformation von technotrans als Beispiel für den Strukturwandel in NRW

Thermomanagement-Kompetenz erschließt Wachstumspotenziale in Zukunftsmärkten wie KI-Datacentern und Elektromobilität

Überreichung durch NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur bei der Preisgala im Düsseldorfer Apollo Varieté Sassenberg / Düsseldorf, 15. Oktober 2026 – Die technotrans SE gehört zu den Preisträgern des Wettbewerbs „NRW – Wirtschaft im Wandel“ 2026. Der international tätige Spezialist für Thermomanagement wurde in der Kategorie „Mittelstand und Konzerne“ für seine erfolgreiche Transformation ausgezeichnet. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur überreichte den Preis am Dienstagabend im Rahmen einer festlichen Gala im Düsseldorfer Apollo Varieté an den technotrans-Vorstandsvorsitzenden Michael Finger. Die Jury honoriert damit einen beispielhaften Wandel: Aus einem Zulieferer der Druckindustrie entwickelte sich technotrans systematisch zu einem global agierenden Technologieunternehmen mit Fokus auf Thermomanagement. Die Technologie des Unternehmens nimmt heute eine Schlüsselrolle in Zukunftsmärkten wie KI-Datacentern und der Elektromobilität ein. Werbung „Diese Auszeichnung freut uns sehr. Sie würdigt den Wandel, den wir mit strategischer Klarheit, technologischer Expertise und großem Engagement vorangetrieben haben“, sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. „Entscheidend für diesen Erfolg sind das Vertrauen unserer Kunden und der Einsatz unserer Mitarbeitenden. Ihnen gebührt diese Anerkennung.“ NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur bezeichnete technotrans als „Mutmacher für andere“ und würdigte die „beeindruckende Transformation“ des Unternehmens. Thermomanagement als Schlüsseltechnologie für Zukunftsmärkte

Die erfolgreiche Transformation von technotrans basiert auf der konsequenten Übertragung seiner Kernkompetenz Thermomanagement auf neue Technologien und Anwendungen. Ausgehend vom traditionellen Druckgeschäft hat das Unternehmen zusätzliche Geschäftsfelder erschlossen und sein Geschäftsmodell gezielt diversifiziert. Werbung Heute ist technotrans in den vier Fokusmärkten Energy Management, Healthcare & Analytics, Plastics und Print aktiv. Insbesondere im Bereich Energy Management adressiert der Konzern mit Flüssigkeitskühlung für KI-Datacenter und Batterie-Thermomanagementsystemen für die Elektromobilität strukturell attraktive Wachstumsmärkte. Globale Megatrends wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung , Elektrifizierung, Dekarbonisierung und medizinischer Fortschritt erhöhen die Anforderungen an präzise und energieeffiziente Thermomanagement-Lösungen. Mit seiner technologischen Expertise und seinem breiten Serviceportfolio sieht sich technotrans gut positioniert, um von diesen Entwicklungen langfristig zu profitieren. Auszeichnung für erfolgreichen Strukturwandel

Der Wettbewerb „NRW – Wirtschaft im Wandel“ wird seit 2015 von der Rheinischen Post und dem General-Anzeiger Bonn ausgerichtet. Bei der siebten Auflage wurden insgesamt neun Unternehmen in drei Unternehmenskategorien sowie zwei Persönlichkeiten für ihre Leistungen bei der Gestaltung des wirtschaftlichen Wandels ausgezeichnet. Die Auszeichnung unterstreicht die erfolgreiche strategische Weiterentwicklung von technotrans und dessen Positionierung als internationaler Thermomanagement-Spezialist mit langfristigen Wachstumsperspektiven.



Mona Neubaur (NRW-Wirtschaftsministerin), Michael Finger (Vorstandsvorsitzender technotrans SE), Helene Pawlitzki (Rheinische Post); Copyright © WiW2026

Natascha Sander (Finanzvorständin technotrans SE), Michael Finger (Vorstandsvorsitzender technotrans SE); Copyright © WiW2026 Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Ready for Growth hat technotrans die 4 Fokusmärkte Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Plastics und Print definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.440 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 244,0 Mio. €. Kontakt für Journalisten: Investor Relations:

Lukas Schenk

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Hafenweg 9

48155 Münster

+49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

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Frank Dernesch

Vice President Group Communications

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