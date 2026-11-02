EQS-News: Vorstand und Aufsichtsrat der Steyr Motors AG empfehlen Annahme des Erwerbsangebots von Red Cat

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Vorstand und Aufsichtsrat der Steyr Motors AG empfehlen Annahme des Erwerbsangebots von Red Cat



02.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Vorstand und Aufsichtsrat der Steyr Motors AG empfehlen Annahme des Erwerbsangebots von Red Cat

Angebotspreis von EUR 39,00 je Aktie aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat fair, angemessen und attraktiv, Fairness Opinion von PwC bestätigt finanzielle Angemessenheit

Prämie von rund 29 % auf den Kurs vor Bekanntgabe des Angebots

Ankeraktionärin B&C und CEO Julian Cassutti dienen ihre Aktien an

Annahmefrist bis 18. Dezember 2026

Steyr, Österreich, 2. November 2026 – Vorstand und Aufsichtsrat der Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25) empfehlen ihren Aktionärinnen und Aktionären, das Erwerbsangebot von Red Cat anzunehmen. Sie halten den Preis von EUR 39,00 je Aktie für fair, angemessen und attraktiv und sehen das Angebot im besten Interesse des Unternehmens, seiner Beschäftigten und seiner Aktionäre.

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Das Erwerbsangebot wird von der SMOT Acquisition GmbH, einer Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ: RCAT), gemäß einer Angebotsunterlage vom 22. Oktober 2026 unterbreitet. Ihre gemeinsame begründete Äußerung haben Vorstand und Aufsichtsrat am 30. Oktober 2026 jeweils einstimmig beschlossen.

Steyr Motors ist ein weltweit führender Hersteller kundenspezifischer Motoren für anspruchsvolle Verteidigungs- und zivile Anwendungen.

Warum Vorstand und Aufsichtsrat die Annahme empfehlen

Deutliche Prämie: EUR 39,00 je Aktie liegen rund 28,9 % über dem Xetra-Schlusskurs von EUR 30,26 am 16. Oktober 2026 – dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Angebots.

EUR 39,00 je Aktie liegen rund 28,9 % über dem Xetra-Schlusskurs von EUR 30,26 am 16. Oktober 2026 – dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Angebots. Unabhängig bestätigt: Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC hält den Preis in ihrer Fairness Opinion für finanziell angemessen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC hält den Preis in ihrer Fairness Opinion für finanziell angemessen. Fester Preis, unabhängig von Umsetzungsrisiken: Die Steyr-Aktie weist eine geringe Handelsliquidität auf. Das Angebot bietet den Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit, ihre Aktien zu einem festen Preis von EUR 39,00 je Aktie anzudienen – unabhängig davon, ob und wann sich der bestehende Auftragsbestand und die Vertriebspipeline in Umsätzen niederschlagen.

Die Steyr-Aktie weist eine geringe Handelsliquidität auf. Das Angebot bietet den Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit, ihre Aktien zu einem festen Preis von EUR 39,00 je Aktie anzudienen – unabhängig davon, ob und wann sich der bestehende Auftragsbestand und die Vertriebspipeline in Umsätzen niederschlagen. Wachstum mit Red Cat: Red Cat sieht Steyr Motors als strategische Plattform mit großem Wachstumspotenzial und will zusätzlich investieren, damit die Steyr-Motoren mehr Kunden erreichen. Identität, Know-how und Führung von Steyr Motors bleiben erhalten.

Red Cat sieht Steyr Motors als strategische Plattform mit großem Wachstumspotenzial und will zusätzlich investieren, damit die Steyr-Motoren mehr Kunden erreichen. Identität, Know-how und Führung von Steyr Motors bleiben erhalten. Bar bezahlt, gesichert finanziert: Red Cat zahlt in bar und aus eigenen Mitteln. Es gibt keinen Finanzierungsvorbehalt; Steyr Motors wird nicht mit Schulden aus der Übernahme belastet.

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Rückhalt von innen: Ankeraktionärin B&C und CEO Julian Cassutti dienen ihre Aktien an

Die Ankeraktionärin B&C Holding Österreich GmbH hat zugesagt, ihre 780.000 Aktien anzudienen. Damit sind bereits nahezu 15 % des Grundkapitals vertraglich gesichert – für Vorstand und Aufsichtsrat ein klares Signal für die Attraktivität des Preises.

Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG: „Ich stehe voll hinter diesem Angebot und diene deshalb auch meine eigenen Aktien an. Es ist für unsere Aktionärinnen und Aktionäre finanziell attraktiv und für Steyr Motors strategisch richtig. Mit Red Cat haben wir einen starken Partner, der unsere Identität und unser Team bewahrt und zusätzlich in unser Wachstum investiert. Gemeinsam bringen wir unsere Motoren aus Steyr zu deutlich mehr Kunden und schlagen das nächste Kapitel unserer Wachstumsgeschichte auf.“

Bekenntnis zum Standort Steyr vertraglich vereinbart

Im Business Combination Agreement vom 21. Oktober 2026 hat Red Cat klare Zusagen zum Erhalt des Standorts und seiner Beschäftigten verankert. Österreich bleibt Sitz und Hauptverwaltung der Gesellschaft, und Steyr bleibt der Ort von Produktion, Forschung und Entwicklung. Red Cat wird darüber hinaus keine Änderungen bestehender Betriebsvereinbarungen und Kollektivverträge veranlassen, auch der Vorstand soll in seiner heutigen Besetzung erhalten bleiben.

Das Angebot auf einen Blick

Preis: EUR 39,00 je Aktie in bar (cum Dividende 2026), Angebotsvolumen insgesamt rund EUR 205 Mio.

EUR 39,00 je Aktie in bar (cum Dividende 2026), Angebotsvolumen insgesamt rund EUR 205 Mio. Mindestannahmeschwelle: 50 % plus eine Aktie

50 % plus eine Aktie Annahmefrist: bis 18. Dezember 2026, 17:00 Uhr (MEZ)

bis 18. Dezember 2026, 17:00 Uhr (MEZ) So funktioniert die Annahme: über die eigene Depotbank. Red Cat übernimmt die Depotbankspesen bis zu EUR 9,00 je Depot und empfiehlt, die Depotbank spätestens drei Bankarbeitstage vor Fristende zu kontaktieren.

über die eigene Depotbank. Red Cat übernimmt die Depotbankspesen bis zu EUR 9,00 je Depot und empfiehlt, die Depotbank spätestens drei Bankarbeitstage vor Fristende zu kontaktieren. Bedingungen: investitionskontrollrechtliche Genehmigungen in Österreich, Australien, Italien und dem Vereinigten Königreich. Die Zahlung erfolgt nach Eintritt der Angebotsbedingungen.

Die Angebotsunterlage ist unter https://ir.redcatholdings.com/tender-offer verfügbar.

Die gemeinsame begründete Äußerung von Vorstand und Aufsichtsrat der Steyr Motors AG ist auch auf der Website der Steyr Motors AG verfügbar.

Aktionärinnen und Aktionäre, die von ihrer Depotbank noch keine Informationen zum Angebot erhalten haben, werden gebeten, sich direkt an ihre Depotbank zu wenden, um Beratung hinsichtlich der Annahme des Angebotes innerhalb der Annahmefrist zu erhalten.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Tel.: +43 676 6222367

E-Mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Steyr Motors AG dar. Maßgeblich sind ausschließlich die Angebotsunterlage der SMOT Acquisition GmbH vom 22. Oktober 2026 sowie die gemeinsame begründete Äußerung von Vorstand und Aufsichtsrat. Die Entscheidung über die Annahme des Angebots trifft jede Aktionärin und jeder Aktionär selbst, unter Berücksichtigung der persönlichen Situation, etwa des Anschaffungspreises, des Anlagehorizonts und steuerlicher Fragen. Vorstand und Aufsichtsrat übernehmen vorbehaltlich geltenden Rechts keine Haftung dafür, wenn sich aus der Annahme oder Nicht-Annahme des Erwerbsangebots nach Maßgabe der Angebotsunterlage der SMOT Acquisition GmbH vom 22. Oktober 2026 für einen Aktionär wirtschaftliche Nachteile ergeben.