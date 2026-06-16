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EQS-News: Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden der Northern Data AG Aroosh Thillainathan aus dem Vorstand

17.06.26 12:28 Uhr
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EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Personalie
Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden der Northern Data AG Aroosh Thillainathan aus dem Vorstand

17.06.2026 / 12:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden der Northern Data AG Aroosh Thillainathan aus dem Vorstand
 

Frankfurt am Main – 17. Juni 2026 – Northern Data AG (ETR: NB2) Die Northern Data AG (die “Gesellschaft”), hat heute bekannt gegeben, dass Aroosh Thillainathan, Co-Chief Executive Officer der Gesellschaft, eine Vereinbarung zur vorzeitigen, einvernehmlichen Beendigung seines Dienstvertrags unterzeichnet hat. Er hat die Niederlegung seines Amts als Vorstandsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 17. Juni 2026 erklärt.

“Wir danken Aroosh Thillainathan für die vielen Jahre seines Dienstes für die Gesellschaft und seine unschätzbare Unterstützung bei der Formung der Northern Data Gruppe. Ohne ihn wäre die Gesellschaft nicht in der Position gewesen, um zu diesem neuen, aufregenden Kapitel aufzubrechen,” sagt Dr. Tom Oliver Schorling, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft.

 

Über Northern Data Group:

Northern Data AG (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein.

Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der größten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an acht globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de.
Investor Relations:

Jose Cano
Vice President, Investor Relations
E-Mail: ir@northerndata.de


17.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 34 87 52 25
E-Mail: info@northerndata.de
Internet: www.northerndata.de
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
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