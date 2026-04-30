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EQS-News: Vossloh stattet erste Hochgeschwindigkeitsstrecke der USA aus

04.05.26 11:00 Uhr
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EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Vossloh stattet erste Hochgeschwindigkeitsstrecke der USA aus

04.05.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vossloh stattet erste Hochgeschwindigkeitsstrecke der USA aus

Schwellen und Schienenbefestigungen für California High-Speed Line

Vossloh versorgt die California High-Speed Rail mit Betonschwellen und Befestigungssystemen. Die Lieferung ist für den ersten rund 192 Kilometer langen Bauabschnitt des Projekts vorgesehen und hat einen Wert von über 40 Millionen Euro.

Der Auftrag umfasst 335.000 Betonschwellen inklusive der Befestigungssysteme für die Schienen. Die Schwellen werden in Vosslohs Werk in Pueblo, Colorado, produziert und ab dem dritten Quartal dieses Jahres ausgeliefert. Die Befestigungen sind speziell auf die besonderen Anforderungen einer Hochgeschwindigkeitsstrecke ausgerichtet, um hohe Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand sicherzustellen.

„Das kalifornische Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt ist eine wegweisende Infrastrukturinitiative in den Vereinigten Staaten“, sagt Oliver Schuster, CEO der Vossloh AG. „Dass wir bei diesem ersten Projekt dieser Art in den USA mitarbeiten, macht uns stolz und ist zugleich eine hervorragende Referenz und Ausgangsbasis für weitere Vorhaben, die dort bereits in Planung sind. Mit diesem neuen Vertrag werden wir die Kapazitätsauslastung in den Vereinigten Staaten deutlich steigern, nachdem die Nachfrage in den vergangenen Quartalen insgesamt eher schwach war.“

Die California High-Speed Rail gilt als die erste eigenständige, eigens für Hochgeschwindigkeitsverkehr gebaute Strecke in den USA und ist für Geschwindigkeiten von bis zu 350 Kilometern pro Stunde ausgelegt. Sie soll die Ballungszentren des Bundesstaats verbinden und eine schnelle, zuverlässige und nachhaltige Transportalternative bieten.

Kontaktdaten für die Medien:
Ivo Banek
E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:
Dr. Daniel Gavranovic
E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Über Vossloh:

Vossloh ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen für Schieneninfrastruktur mit Hauptsitz in Deutschland, dessen Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern zum Einsatz kommen.

Auf der Grundlage von 140 Jahren Erfahrung bietet Vossloh Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen und Kreuzungen, Dienstleistungen sowie digitale Lösungen für die Zustandsüberwachung und vorausschauende Instandhaltung an, für konventionelle, Hochgeschwindigkeits-, Schwerlast- und Stadtbahnnetze.

Vossloh beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und betreibt mehr als 60 Produktionsstandorte weltweit. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.


04.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft
Vosslohstr. 4
58791 Werdohl
Deutschland
Telefon: +49 (0)2392 52 - 359
Fax: +49 (0)2392 52 - 219
E-Mail: investor.relations@vossloh.com
Internet: www.vossloh.com
ISIN: DE0007667107
WKN: 766710
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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