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EQS-News: Wichtiger Meilenstein in der Golfregion: PFISTERER sichert sich Großaufträge für zentrale Stromnetzprojekte im Oman

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Pfisterer Holding SE
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EQS-News: Pfisterer Holding SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Wichtiger Meilenstein in der Golfregion: PFISTERER sichert sich Großaufträge für zentrale Stromnetzprojekte im Oman

04.11.2026 / 12:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PRESSEMITTEILUNG

04. November 2026

Wichtiger Meilenstein in der Golfregion: PFISTERER sichert sich Großaufträge für zentrale Stromnetzprojekte im Oman

Winterbach, Deutschland. PFISTERER hat zwei bedeutende Aufträge für den Ausbau der Hochspannungsinfrastruktur im Oman erhalten. Im Rahmen der Projekte Misfah IPP und Majan Grid Station liefert und installiert das Unternehmen Verbindungs- und Anschlusstechnik für die Spannungsebenen 400 kV, 220 kV und 132 kV. Das Auftragsvolumen für PFISTERER liegt dabei im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Die beiden Infrastrukturprojekte umfassen den Bau neuer Umspannwerke sowie die dazugehörigen Übertragungsverbindungen und sind ein wichtiger Bestandteil des weiteren Ausbaus der omanischen Energieversorgung. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Projekte wird auf rund 214 Millionen US-Dollar geschätzt. Die Lieferungen und Installationsarbeiten für beide Projekte sollen planmäßig Anfang 2027 beginnen.

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„Mit diesen Aufträgen liefern wir Lösungen über verschiedene Ebenen bis zur 400 kV Höchstspannung hinweg, für Erdkabel und freistehende Anwendungen. Damit markieren sie einen wichtigen Meilenstein für PFISTERER im omanischen 400 kV Markt. Gleichzeitig stärken sie unsere Position im Oman und schaffen eine solide Grundlage für weiteres Wachstum in der gesamten Golfregion“, sagt Dr. Konstantin Kurfiss, Mitglied des Vorstands der PFISTERER Holding SE.

Stärkung der Energieversorgung und Wirtschaftsentwicklung

Das Projekt Majan Grid Station umfasst den Bau eines neuen 400/220/132-kV-Umspannwerks und soll die Stromversorgung der Sohar Free Zone sowie der umliegenden Regionen nachhaltig stärken. Mit einer geplanten Kapazität von 4.000 MVA schafft die Anlage die Voraussetzungen für weiteres industrielles Wachstum und zusätzliche Investitionen.

Das Projekt Misfah IPP beinhaltet unter anderem die Anbindung eines neuen Kraftwerks an das nationale Stromnetz über eine 400 kV Erdkabelverbindung. Die neue Infrastruktur wird dazu beitragen, den steigenden Energiebedarf in den wichtigsten Verbrauchszentren des Landes zuverlässig zu decken. Gleichzeitig unterstützt die flexible Erzeugungskapazität des Kraftwerks die Versorgungssicherheit sowie die weitere Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz.

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Gemeinsam schaffen beide Projekte die Grundlage für die langfristige Modernisierung der Energieinfrastruktur im Oman und fördern die industrielle Entwicklung sowie das nachhaltige Wirtschaftswachstum des Landes.

Das Bildmaterial zum Download finden Sie hier: Download-LINK

 

Über PFISTERER

Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit tätiges, börsennotiertes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Seit 1921 entwickelt das Unternehmen Lösungen für sichere und zuverlässige Verbindungen für Energieinfrastrukturen.

PFISTERER entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an systemkritischen Schnittstellen in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen – überall dort, wo maximale Betriebssicherheit gefordert ist. Die Produkte kommen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz: von der Energieerzeugung über die Übertragung bis zur Verteilung.

Mit 19 Standorten in 15 Ländern und Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit steht PFISTERER für technisch anspruchsvolle Lösungen und langjährige Engineering-Kompetenz mit dem Ziel, eine sichere und nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen.

Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.

Pressekontakt

Trang Grün

Corporate Head of Marketing and Communication

PFISTERER Holding SE

Rosenstraße 44

73650 Winterbach

E-Mail:  press@pfisterer.com Web: www.pfisterer.com

Sitz der Gesellschaft: Winterbach | Registergericht: Stuttgart HRB 790497 | USt-IdNr.: DE811239413

Vorstand: Johannes Linden (Sprecher), Dr. Konstantin Kurfiss | Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Wolfgang Blättchen

 


04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Deutschland
Telefon: +49 7181 7005-0
E-Mail: info@pfisterer.com
Internet: www.pfisterer.com
ISIN: DE000PFSE253
WKN: PFSE25
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Tradegate BSX
LEI Code: 529900APPYG9TGZYS639
EQS News ID: 2428366

 
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