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EQS-News: Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)

26.06.26 18:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
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EQS-News: CCS Abwicklungs AG / Schlagwort(e): Delisting
Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)

26.06.2026 / 18:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Investor News

26. Juni 2026

CCS Abwicklungs AG:  
Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)

Die Frankfurter Wertpapierbörse hat mit Beschluss vom heutigen Tage die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse nach § 39 Abs. 2 Nr. 4 BörsG widerrufen.

Der letzte Handelstag ist der 30. Juni 2026.


26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CCS Abwicklungs AG
Ezzestraße 8
44379 Dortmund
Deutschland
Internet: https://www.ccs-abwicklung.de
ISIN: DE000A2QDNX9
WKN: A2QDNX
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2355184

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2355184  26.06.2026 CET/CEST

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