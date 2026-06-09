EQS-News: Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)

EQS-News: CCS Abwicklungs AG / Schlagwort(e): Delisting

Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)



26.06.2026 / 18:50 CET/CEST

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Investor News 26. Juni 2026 CCS Abwicklungs AG:

Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“) Die Frankfurter Wertpapierbörse hat mit Beschluss vom heutigen Tage die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse nach § 39 Abs. 2 Nr. 4 BörsG widerrufen. Der letzte Handelstag ist der 30. Juni 2026.

26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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