EQS-News: Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)
Werte in diesem Artikel
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EQS-News: CCS Abwicklungs AG
/ Schlagwort(e): Delisting
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Investor News
26. Juni 2026
CCS Abwicklungs AG:
Die Frankfurter Wertpapierbörse hat mit Beschluss vom heutigen Tage die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse nach § 39 Abs. 2 Nr. 4 BörsG widerrufen.
Der letzte Handelstag ist der 30. Juni 2026.
26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CCS Abwicklungs AG
|Ezzestraße 8
|44379 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|https://www.ccs-abwicklung.de
|ISIN:
|DE000A2QDNX9
|WKN:
|A2QDNX
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2355184
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2355184 26.06.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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