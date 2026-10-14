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EQS-News: Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. September 2026

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allerthal-Werke AG
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EQS-News: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. September 2026

14.10.2026 / 15:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. September 2026

Das wirtschaftliche Eigenkapital je Allerthal-Aktie (anteiliges handelsrechtliches Eigenkapital zzgl. Kursreserven im Wertpapierbestand des Anlage- und Umlaufvermögens) beträgt zum 30. September 2026 (ungeprüft) 29,02 Euro (27,64 Euro am 31. Dezember 2025). Unter Berücksichtigung der im Juli 2026 ausgeschütteten Dividende von 1,50 Euro/Aktie für das Geschäftsjahr 2025 entspricht dies einer Steigerung von ca. 10,4% gegenüber dem Jahresultimo.

Die größten Wertpapierpositionen im Anlagevermögen waren zum Stichtag nach Kurswert – ohne Berücksichtigung der Beteiligung von 89,7% an der Tochtergesellschaft Esterer AG – Aktien von Wacker Neuson SE, Covestro AG, Aumann AG, Drägerwerk AG sowie Gurit Holding AG.

Das gesamte Andienungsvolumen reduzierte sich per Saldo zum 30. September 2026 auf 26,5 Mio. Euro (28,1 Mio. Euro am 31. Dezember 2025).

Köln, 14.10.2026

Allerthal-Werke AG
Der Vorstand

 


14.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Allerthal-Werke AG
Friesenstraße 50
50670 Köln
Deutschland
Telefon: 0221 / 820 32 - 18
E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de
Internet: www.allerthal.de
ISIN: DE0005034201
WKN: 503420
Börsen: Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart
LEI Code: 529900QC55HJDXKE5U90
EQS News ID: 2415892

 
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2415892  14.10.2026 CET/CEST

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